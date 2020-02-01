Итоги дня 31 января: Помпео в Украине, день Brexit и распространяющийся коронавирус

Государственный секретарь США Майк Помпео и Президент Украины Владимир Зеленский провели встречу в Киеве, 31 января.
Политики обсудили обсудили дальнейшее укрепление стратегического партнерства Украины и США, активизацию сотрудничества в военной области и экономике, а также укрепление двухпартийной поддержки Украины.
Госсекретарь США Майк Помпео и глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время встречи в Киеве в пятницу обсудили развитие военного и экономического сотрудничества между странами
Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всей Украины Епифаний и госсекретарь США Майк Помпео обсудили преследование и систематическое ограничение прав духовенства и общин ПЦУ на территориях временно оккупированного Крыма и Донбасса.
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк на встрече с Помпео поблагодарил его за американскую помощь в реформировании украинского Министерства обороны и обретении Вооруженными силами Украины оперативных возможностей.
В Кабмине намерены существенно снизить расходы украинцев на оплату коммунальных услуг.
Правительство нацелено снизить расходы граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг до уровня не более 15% от бюджета семьи с помощью энергомодернизации жилья.
Великобритании в пятницу вышла из состава Европейского Союза, став первой страной, которая покинула блок с момента его основания.
Великобритания вышла из состава ЕС поздно вечером 31 января спустя три с половиной года после референдума о британском членстве в ЕС.
Минимальные выплаты для тех, кто потерял работу, будут составлять 1800 гривен.
С 1 марта 2020 года в Украине возрастет размер минимальных выплат по безработице. Он составит 1 800 гривен для выплат с учетом заработной платы и страхового стажа и 650 гривен – для категорий, где эти показатели не учитывают.
В мире зафиксировали не менее 9820 человек зараженных коронавирусом из Китая.
Количество больных коронавирусом во всем мире достигло 9820 человек.
Украинская спортсменка Дарья Блашко является лидером по точности стрельбы по итогам 6-ти этапов Кубка мира по биатлону.
Процент попаданий спортсменки составляет 90,1%. Дарья сделала 142 выстрела, 128 попали в цель.
Украинец Святослав Михайлюк вошел в состав участников Матча восходящих звезд НБА.
Украинский баскетболист Детройт Пистонс Святослав Михайлюк примет участие в Матче восходящих звезд НБА, который пройдет уже в традиционном формате США против остального мира.
Лионель Месси отличился дублем в матче 1/8 финала Кубка Испании против Леганеса.
Капитан Барселоны Лионель Месси отличился дублем в матче 1/8 финала Кубка Испании против Леганеса, чем помог своей команде одержать победу со счетом 5:0.
Федерер установил очередной рекорд на Australian Open
Несмотря на то что Роджер Федерер не смог пробиться в финал Открытого чемпионата Австралии, уступив сербу Новаку Джоковичу, в Мельбурне 38-летний швейцарец смог установить несколько достижений.
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Организаторы фестиваля объявили еще одного хедлайнера - популярную британскую группу "Placebo".
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Популярный украинский певец, тренер юбилейного сезона вокального шоу "Голос страны" Дмитрий Монатик вернулся с отдыха.
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Двое шведских депутатов предложили выдвинуть эко-активистку из Швеции Грету Тунберг на Нобелевскую премию мира 2020 года.