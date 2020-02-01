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Суббота, 01.02.2020
Итоги дня 31 января: Помпео в Украине, день Brexit и распространяющийся коронавирус
Итоги дня 31 января: Помпео в Украине, день Brexit и распространяющийся коронавирус
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Итоги дня 31 января: Помпео в Украине, день Brexit и распространяющийся коронавирус

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Итоги дня 31 января: Помпео в Украине, день Brexit и распространяющийся коронавирус
07:16 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Госсекретарь США приехал в Украину. Кабмин намерен снизить коммуналку. Великобритания вышла из ЕС. Коронавирус распространяется и другое.

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Великобритания, Кабмин, Владимир Зеленский, Вадим Пристайко, Brexit, Майк Помпео, Епифаний, Андрей Загороднюк.
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