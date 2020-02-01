Итоги дня 31 января: Помпео в Украине, день Brexit и распространяющийся коронавирус

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Государственный секретарь США Майк Помпео и Президент Украины Владимир Зеленский провели встречу в Киеве, 31 января.

Политики обсудили обсудили дальнейшее укрепление стратегического партнерства Украины и США, активизацию сотрудничества в военной области и экономике, а также укрепление двухпартийной поддержки Украины.

Госсекретарь США Майк Помпео и глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время встречи в Киеве в пятницу обсудили развитие военного и экономического сотрудничества между странами

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всей Украины Епифаний и госсекретарь США Майк Помпео обсудили преследование и систематическое ограничение прав духовенства и общин ПЦУ на территориях временно оккупированного Крыма и Донбасса.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк на встрече с Помпео поблагодарил его за американскую помощь в реформировании украинского Министерства обороны и обретении Вооруженными силами Украины оперативных возможностей.