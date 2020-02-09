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Воскресенье, 09.02.2020
Итоги дня 8 февраля: Зеленский в Ватикане, стрельба в Таиланде и Нацотбор на "Евровидение 2020"
Итоги дня 8 февраля: Зеленский в Ватикане, стрельба в Таиланде и Нацотбор на "Евровидение 2020"
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Итоги дня 8 февраля: Зеленский в Ватикане, стрельба в Таиланде и Нацотбор на "Евровидение 2020"

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Итоги дня 8 февраля: Зеленский в Ватикане, стрельба в Таиланде и Нацотбор на "Евровидение 2020"
07:17 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Зеленский встретился с Папой Римским. В Таиланде произошла резонансная стрельба. Белодед взяла золото на Grand Slam в Париже. Первый тур Нацотбора на конкурс "Евровидение 2020" и другое.

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Италия, Ватикан, Франциск, Владимир Зеленский, Дарья Белодед, Виталий Маркив, Евровидение 2020.
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