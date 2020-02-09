Итоги дня 8 февраля: Зеленский в Ватикане, стрельба в Таиланде и Нацотбор на "Евровидение 2020"

2 Владимир Зеленский и Арсен Аваков встретились с матерью Нацгвардейца Виталия Маркива, Оксаной Максимчук. Президент Украины Владимир Зеленский вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым встретились с мамой гвардейца Маркива Оксаной Максимчук и обсудили детали дела ее сына. Аваков отмечает, что дело военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива находится в центре внимания украинской делегации.

4 Украинки обыграли Эстонию и достигли плей-офф Мировой группы. Теннисистки сборной Украины с общим счетом 2:1 победили 8 февраля команду Эстонии в стыковом матче Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации.

5 Белодед - победительница турнира Grand Slam в Париже Дарья Белодед выиграла золото турнира серии Grand Slam в Париже.

7 Олимпиада в Токио-2020: как повлияет фактор коронавируса Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 года в Токио состоятся, как и планировалось, несмотря на кризисную ситуацию с коронавирусом.

8 Пилоту вертолёта Брайанта не хватило 12 секунд, чтобы выйти из зоны облаков. В результате осмотра обломков вертолёта, на котором разбился легендарный баскетболист Коби Брайант, не было выявлено никаких признаков отказа двигателя, сообщает ESPN. Предполагается, что пилот потерял контроль над ситуацией из-за попадания в облака.

9 8 февраля, начался первый полуфинал Национального отбора участников на "Евровидение-2020". Первый тур Нацотбора на песенный конкурс "Евровидение-2020" прошел в Киеве, в ходе которого свои конкурсные песни представили 8 исполнителей.

10 Голливудскому композитору Джону Уильямсу исполнилось 88 лет Американский актер, композитор и дирижер Джон Уильямс 8 февраля отпраздновал свой день рождения.

11 Букингемский дворец назвал дату свадьбы последней незамужней внучки Елизаветы II. Британская королевская семья объявила дату бракосочетания принцессы Беатрис и ее жениха Эдоардо Мапелли Моцци.

12 Оскар-2020: интересные факты о долгожданной кинопремии В Лос-Анджелесе сегодня отгремит одна из самых ожидаемых церемоний награждения как для кинематографа, так и для его фанатов.