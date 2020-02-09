Итоги дня 8 февраля: Зеленский в Ватикане, стрельба в Таиланде и Нацотбор на "Евровидение 2020"

Владимир Зеленский во время встречи с Папой Римским Франциском попросил помочь с освобождением украинцев.
Президент Украины Владимир Зеленский во время аудиенции у Папы Римского Франциска попросил помочь с освобождением украинцев, пленных на Донбассе, в Крыму и в России.
Зеленский во время аудиенции пригласил Папу Франциска посетить Украину.
Во время официального визита к Святому Престолу Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Государственным секретарем, кардиналом Пьетро Паролином, с участием Секретаря по межгосударственным отношениям, архиепископа Пола Ричарда Галлахера.
Владимир Зеленский и Арсен Аваков встретились с матерью Нацгвардейца Виталия Маркива, Оксаной Максимчук.
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым встретились с мамой гвардейца Маркива Оксаной Максимчук и обсудили детали дела ее сына.
Аваков отмечает, что дело военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива находится в центре внимания украинской делегации.
Солдат армии Таиланда открыл огонь по сослуживцам, затем учинил стрельбу в городе.
Военнослужащий армии Таиланда в субботу застрелил двух офицеров в городе Корате северо-восточнее Бангкока, затем угнал военный автомобиль и открыл стрельбу из автомата по посетителям торгового центра.
Солдату удалось похитить из военной части не менее 700 патронов.
Украинки обыграли Эстонию и достигли плей-офф Мировой группы.
Теннисистки сборной Украины с общим счетом 2:1 победили 8 февраля команду Эстонии в стыковом матче Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации.
Белодед - победительница турнира Grand Slam в Париже
Дарья Белодед выиграла золото турнира серии Grand Slam в Париже.
Гол Малиновского принес Аталанте победу над Фиорентиной
Украинский полузащитник Руслан Малиновский забил победный мяч за «Аталанту» в матче 23-го тура чемпионата Италии (Серии А) против «Фиорентины» (2:1).
Олимпиада в Токио-2020: как повлияет фактор коронавируса
Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 года в Токио состоятся, как и планировалось, несмотря на кризисную ситуацию с коронавирусом.
Пилоту вертолёта Брайанта не хватило 12 секунд, чтобы выйти из зоны облаков.
В результате осмотра обломков вертолёта, на котором разбился легендарный баскетболист Коби Брайант, не было выявлено никаких признаков отказа двигателя, сообщает ESPN. Предполагается, что пилот потерял контроль над ситуацией из-за попадания в облака.
8 февраля, начался первый полуфинал Национального отбора участников на "Евровидение-2020".
Первый тур Нацотбора на песенный конкурс "Евровидение-2020" прошел в Киеве, в ходе которого свои конкурсные песни представили 8 исполнителей.
Голливудскому композитору Джону Уильямсу исполнилось 88 лет
Американский актер, композитор и дирижер Джон Уильямс 8 февраля отпраздновал свой день рождения.
Букингемский дворец назвал дату свадьбы последней незамужней внучки Елизаветы II.
Британская королевская семья объявила дату бракосочетания принцессы Беатрис и ее жениха Эдоардо Мапелли Моцци.
Оскар-2020: интересные факты о долгожданной кинопремии
В Лос-Анджелесе сегодня отгремит одна из самых ожидаемых церемоний награждения как для кинематографа, так и для его фанатов.
Телескоп СHEOPS сделал свой первый снимок
ESA опубликовало первый тестовый снимок, сделанный космическим телескопом CHEOPS (Characterising ExOPlanet Satellite).