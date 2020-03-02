Итоги дня 1 марта: годовщина начала российской агрессии и обострение в Сирии

1 В марте в силу вступают новые законы и нормативные акты, которые затронут самые разные стороны повседневной жизни. С 1 марта текущего года нас ждут изменения в перерасчете пенсий, постепенное подорожание проезда в поездах, поднятие тарифов на стационарный телефон от Укртелекома, а также изменения правил путешествий в Россию.

2 Шесть лет назад Россия приняла решение о вводе своих войск в Украину. Шесть лет назад, 1 марта 2014 года, Российская Федерация официально приняла решение о введении своих войск на территорию Украины.

3 На Донбассе погиб украинский военный, трое ранены, еще трое получили боевые травмы. В воскресенье в результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, трое получили ранения и еще трое - боевое поражение, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

5 Отставка премьера: Разумков отреагировал на заявления СМИ Спикер Рады заявил, что заявление премьер-министра Украины в парламент не поступало.

6 В Украине стартует "Большое строительство" С 1 марта в Украине стартует программа "Большое строительство". Она подразумевает капитальный ремонт школ, детских садов, приемных отделений больниц, во всех уголках Украины.

7 Минимальные выплаты для тех, кто потерял работу, будут составлять 1800 гривен. С 1 марта в Украине увеличился минимальный размер пособий для безработных, о чем ранее анонсировали в Минэкономики.

8 Украинка Бондаренко в паре с Фичмен проиграли в финале турнире в Акапулько. Украинская теннисистка Катерина Бондаренко в паре с Шэрон Фичмен из Канады проиграла в финале парного турнира в мексиканском Акапулько.

9 Роман Зозуля в очередной раз подвергся оскорблениям от фанатов Райо Вальекано. Болельщики «Райо Вальекано» скандировали «Он коммунист, Зозуля – коммунист» на гостевом матче с «Альбасете», сообщает Tiempo de Juego.

10 В Раубичах (Беларусь) завершился чемпионата Европы по биатлону. "Золото" в женской гонке преследования выиграла хозяйка соревнований Елена Кручинкина, которая с чистой стрельбой первой преодолела 10-километровую дистанцию с четырьмя огневыми рубежами.

11 В матче 20-го тура "Заря" на "Славутич-Арене" в Запорожье нанесла поражение донецкому "Олимпику" со счетом 1:0. Футболисты луганской "Зари" нанесли поражение донецкому "Олимпику" и сместили киевское "Динамо" со второй позиции в чемпионате Украины среди команд Премьер-лиги. В рамках 20-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер на выезде сенсационно проиграл свой первый матч Ворскле. Поединок завершился со счетом 1:0.

12 В финале Манчестер Сити обыграл Астон Виллу 2:1. В финале Кубка английской лиги "Манчестер Сити" обыграл "Астон Виллу" 2:1.

13 Меган Маркл хочет вернуться на широкие экраны, снявшись в фильме о супергероях. После ухода от королевской семьи герцогиня планирует возобновить актерскую карьеру. Она уже начала сотрудничество с киностудией Disney и займется озвучкой мультипликационных персонажей будущих детских лент. Кроме этого, Меган Маркл станет ведущей 10 эпизодов реалити-шоу на стриминговой платформе Netflix и будет давать героям советы по семейной жизни.

14 Анимационный хит "Тролли 2: Мировое турне" от DreamWorks Animation представил яркую команду звезд украинского дубляжа. Итак, певец MONATIK озвучит принца Ди, голосом фронтвумен группы The Hardkiss Юлии Саниной заговорит королева Барб, DANTES подарит свой голос королю Тролексу, а TAYANNA - Дикой Дикси.

15 Найдены сохранившиеся клетки и ДНК возрастом 75 млн лет Это первая находка такого рода, до этого целые сохранившиеся клетки такого возраста еще ни разу не удавалось обнаружить.