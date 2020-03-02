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Понедельник, 02.03.2020
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Итоги дня 1 марта: годовщина начала российской агрессии и обострение в Сирии

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Итоги дня 1 марта: годовщина начала российской агрессии и обострение в Сирии
07:14 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Что ждет украинцев в марте. Эскалация в Идлибе. Обстрелы на Донбассе. Годовщина начала российской оккупации и другое.

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Сирия, Донбасс, Идлиб, ООС, Дмитрий Разумков, Большое строительство.
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