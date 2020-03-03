Итоги дня 2 марта: возможные отставки в Кабмине и задержание экс-командира "Айдара"

Корниенко считает, что Раде надо системно и институционально пересмотреть работу правительства.
В связи с тем, что сегодня перед Украиной стоят вызовы в виде эпидемии коронавируса и надвигающегося мирового финансового кризиса, а также не проводится тот курс, который поддержал электорат на парламентских и президентских выборах, Верховной Раде, необходимо системно и институционально пересмотреть то, что делает правительство, заявил первый заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.
Алексей Гончарук заявляет, что не писал заявление об отставке, ожидает консультаций с президентом и парламентом.
Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда заявляет, что с ней никто не обсуждал ее возможную отставку.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский не обсуждал с ним его возможную отставку с должности.
Глава парламентский фракции "Слуга народа" Давид Арахамия думает, что Алексей Гончарук останется в должности премьер-министра Украины.
Глава комитета Рады по правоохранительной деятельности считает, что Аваков не уйдет с должности главы МВД.
Голосование по отставке генерального прокурора в среду может и состояться, но вряд ли будет успешным, полагает генпрокурор Руслан Рябошапка.
Нацсовет по телерадиовещанию переоформил лицензию для запуска телеканала "Дом" для временно оккупированных территорий.
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в понедельник переоформил лицензию на спутниковое вещание ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (UA|TV, Киев).
Новый телеканал для оккупированных территорий "Дом" скоро начнет производство своих новостей и ток-шоу.
Экс-командира "Айдара" задержали на границе с Грецией.
Бывший командир батальона "Айдар" и народный депутат 8 созыва Сергей Мельничук заявил, что его задержали на границе с Грецией по требованию России.
Генеральный секретариат Международной организации уголовной полиции Интерпол принял решение о пересмотре запроса России об объявлении в розыск и задержании в Греции Мельничука, говорится в заявлении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
Прокурор города Салоники в Греции 3 марта рассмотрит дело Мельничука и примет решение о содержании его под стражей либо освобождении.
Боевики на Донбассе совершили в понедельник 9 обстрелов, ранена местная жительница.
В течение суток понедельника вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего ранение получила местная жительница.
В Кабмине разработали новую стратегию для роста пенсий до 2023 года.
Правительство разработало новую стратегию роста пенсий, согласно которой в течение нескольких лет будет осуществляться поэтапное повышение пенсионных выплат.
АМКУ открыл дело против "Нафтогаза" за возможное завышение цен на газ для населения.
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) открыл дело о возможном злоупотреблении НАК "Нафтогаз Украины" монопольным положением при установлении цен на природный газ для населения с 1 ноября 2018 года, сообщается на сайте Комитета в понедельник.
Ярослава Магучих победила на соревнованиях в Ульстейнвике.
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завершила победную серию зимнего сезона соревнованиями Karsten Warholm International в Норвегии.
Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер проведут бой летом в Лас-Вегасе.
Третий чемпионский боксерский поединок между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером предположительно состоится 18 июля нынешнего года в Лас-Вегасе (США) на MGM Grand Garden Arena.
Апелляция прославленной украинской фигуристки Оксаны Баюл отклонена.
Апелляционный суд Девятого округа США отклонил апелляционную жалобу украинской фигуристки Оксаны Баюл, которая требовала взыскать с Украины 50 млн долл за якобы "нарушение принципа добросовестности и честной деловой практики в рамках заключенного с ней трудового договора".
Английский нападающий Даниэль Старридж получит наказание за нарушение правил ставок.
Даниэлю Старриджу запретили играть в футбол в ближайшие четыре месяца из-за нарушения правил ставок
Бракосочетание не только даст Эдоардо Мапелли Моцци статус нового члена британской монаршей семьи, но и подарит принцессе Беатрис новое звание.
Ежедневно в СМИ появляются новые подробности самой ожидаемой свадьбы года. Принцесса Беатрис и бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци дадут супружеские обеты в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца. Однако женитьба повлияет не только на статус жениха, но и существенно изменит судьбу будущей жены.
Студия Disney планирует экранизировать продолжение популярного фильма "Пираты Карибского моря".
Несмотря на ряд скандалов и продолжение судебной тяжбы с бывшей женой Джонни Депп все-таки имеет шанс вернуться на телеэкраны.
Компания Facebook провела редизайн своего фирменного мессенджера.
Впервые о новом дизайне мессенджера заявили в августе 2019 года. И похоже, редизайн происходит в рамках масштабного проекта Facebook по изменению внешнего вида соцсети.
У фильма "Малыш на драйве" появится продолжение
Студия Sony одобрила съемки продолжения музыкального комедийного боевика "Малыш на драйве".
Меган Маркл приедет в Великобританию без сына Арчи
Мировое сообщество надеялось, что королева Елизавета II сможет увидеть внука Арчи в Лондоне, однако пара решила оставить малыша в Канаде.