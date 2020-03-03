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Вторник, 03.03.2020
Итоги дня 2 марта: возможные отставки в Кабмине и задержание экс-командира "Айдара"
Итоги дня 2 марта: возможные отставки в Кабмине и задержание экс-командира "Айдара"
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Итоги дня 2 марта: возможные отставки в Кабмине и задержание экс-командира "Айдара"

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Итоги дня 2 марта: возможные отставки в Кабмине и задержание экс-командира "Айдара"
07:16 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Рада пересмотрит работу правительства. Телеканал для оккупированных территорий. Задержание экс-командира батальона "Айдар". Новая стратегия роста пенсий и другое.

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Верховная Рада, АМКУ, Нафтогаз, Кабмин, Пенсии, Алексей Гончарук, Сергей Мельничук, Слуга народа.
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