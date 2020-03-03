Итоги дня 2 марта: возможные отставки в Кабмине и задержание экс-командира "Айдара"

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Корниенко считает, что Раде надо системно и институционально пересмотреть работу правительства.

В связи с тем, что сегодня перед Украиной стоят вызовы в виде эпидемии коронавируса и надвигающегося мирового финансового кризиса, а также не проводится тот курс, который поддержал электорат на парламентских и президентских выборах, Верховной Раде, необходимо системно и институционально пересмотреть то, что делает правительство, заявил первый заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Алексей Гончарук заявляет, что не писал заявление об отставке, ожидает консультаций с президентом и парламентом.

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда заявляет, что с ней никто не обсуждал ее возможную отставку.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский не обсуждал с ним его возможную отставку с должности.

Глава парламентский фракции "Слуга народа" Давид Арахамия думает, что Алексей Гончарук останется в должности премьер-министра Украины.

Глава комитета Рады по правоохранительной деятельности считает, что Аваков не уйдет с должности главы МВД.

Голосование по отставке генерального прокурора в среду может и состояться, но вряд ли будет успешным, полагает генпрокурор Руслан Рябошапка.