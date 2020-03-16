Итоги дня 15 марта: Украина на карантине, "взлет" цен на авиарейсы и эвакуация украинцев из Италии

Супермаркетам рекомендуют установить барьеры между покупателем и продавцом в виде экранов для предотвращения коронавирусной инфекции.

Министерство здравоохранения Украины будет информировать население о мерах борьбы с коронавирусом с помощью СМС-сообщений.

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В Кабмине объяснили ситуацию для украинцев в период закрытия границ и запрета на въезд в Украину.

Каждый украинец имеет право вернуться домой в период закрытия границ и запрета на въезд в Украину.

Из международного аэропорта "Борисполь" вылетел самолет для эвакуации 95 украинцев, которые не смогли вернуться из Италии из-за закрытия границы Словенией.