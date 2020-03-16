Итоги дня 15 марта: Украина на карантине, "взлет" цен на авиарейсы и эвакуация украинцев из Италии

Меры по сдерживанию коронавируса
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал украинцев отказаться от междугородних поездок.
Министерство здравоохранения Украины будет информировать население о мерах борьбы с коронавирусом с помощью СМС-сообщений.
В Украине из-за распространения коронавируса закроют КВПП "Станица Луганская".
Министр здравоохранения Украины Илья Емец рекомендует рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19, при первом осложнении эпидемической ситуации.
Супермаркетам рекомендуют установить барьеры между покупателем и продавцом в виде экранов для предотвращения коронавирусной инфекции.
В Кабмине объяснили ситуацию для украинцев в период закрытия границ и запрета на въезд в Украину.
Каждый украинец имеет право вернуться домой в период закрытия границ и запрета на въезд в Украину.
Из международного аэропорта "Борисполь" вылетел самолет для эвакуации 95 украинцев, которые не смогли вернуться из Италии из-за закрытия границы Словенией.
В украинской авиакомпании разъяснили причины существенного роста цен на авиабилеты.
Авиакомпания МАУ разъяснила повышение цен на авиабилеты на 15 и 16 марта отметив, что цену определяет специальная система расчета, учитывая многие показатели, в частности, спрос на дату.
Киевское областное территориальное отделение антимонопольного комитета Украины (АМКУ) проведет расследование по факту обращения граждан относительно повышения авиакомпанией "Международные авиалинии Украины" цен на билеты на рейсы перед остановкой авиасообщения.
Жозеп Боррель проинформировал Киев о том, что из-за коронавируса откладывает визит.
Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отложил свой первый визит в Украину из-за коронавируса.
По словам министра иностранных дел, за минувшую неделю в зоне ООС погибло пятеро бойцов украинской армии.
Пятеро военнослужащих Объединенных сил погибли и 16 ранены на востоке Украины в течение недели. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
УЕФА может пойти на крайние меры из-за пандемии коронавируса.
УЕФА может прибегнуть к формату "Финала четырёх" при проведении решающих матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, перенесённых из-за угрозы распространения коронавируса.
Защитник Валенсии Эсекьель Гарай стал очередным футболистом, который заболел COVID-19.
Распространение пандемии короновируса в Европе продолжается. Очередным спортсменом, который заразился этой болезнью, стал центральный защитник Валенсии Эсекьель Гарай.
Команда из Херсона дважды легко обыграла харьковское "Динамо".
В украинской хоккейной лиге (УХЛ) продолжается плей-офф. В ответном четвертьфинальном матче "Днепр" (Херсон) победил на собственной площадке "Динамо" (Харьков) 12:0. "Днепр" выиграл серию 2:0 и вышел в полуфинал.
23-й тур чемпионата Украины
Заря победила Шахтера в матче 23-го тура чемпионата Украины по футболу.
Десна благодаря ошибке Караваева остановила Динамо.
"Карнивал Роу" на карантине: съемки приостановлены
Съемки продолжения сериала "Карнивал Роу", которые проходили в Праге, остановили из-за коронавируса, а съемочную группу отправили на карантин.
Пьеса Сергея Жадана "Хлебное перемирие" увидит свет весной.
Новый поэтический сборник Сергея Жадана "Список кораблей" выйдет в издательстве Meridian Czernowitz в начале апреля.
Группа Go_A прокомментировала ставки букмекеров на Евровидение 2020
По решению зрительского и судейского голосования на Нацотборе на Евровидение-2020, представителем Украины в Роттердаме стал коллектив Go_A. Однако букмекеры прогнозируют неутешительные результаты для них. Музыканты признались, что сейчас это не имеет значения.
Инсайдер поделился данными о дате презентации OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro.
В сети уже не раз появлялась информация, что компания OnePlus покажет свои новые смартфоны в апреле, а сейчас стала известна точная дата презентации.