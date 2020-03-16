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Понедельник, 16.03.2020
Итоги дня 15 марта: Украина на карантине, "взлет" цен на авиарейсы и эвакуация украинцев из Италии
Итоги дня 15 марта: Украина на карантине, "взлет" цен на авиарейсы и эвакуация украинцев из Италии
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Итоги дня 15 марта: Украина на карантине, "взлет" цен на авиарейсы и эвакуация украинцев из Италии

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Итоги дня 15 марта: Украина на карантине, "взлет" цен на авиарейсы и эвакуация украинцев из Италии
07:19 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Украина забирает граждан, "застрявших" в Италии после закрытия границы со Словенией. МАУ подняла цены на авиарейсы. Боррель отложил визит в Украину и другое.

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Италия, МАУ, Коронавирус, Дмитрий Кулеба, Жозеп Боррель.
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