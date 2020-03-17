Коронавирус в Украине, меры по карантину, отстранение Сивохо: главные события 16 марта

1 В Украине лабораторно подтвердили еще два новых случая уханьского коронавируса. Два новых случая заболевания острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрированы в Украине, оба – в Черновицкой области.

2 "Пациент №1" в Черновцах дал отрицательный результат в тесте на коронавирус. У жителя Черновцов, который стал первым официально зафиксированным пациентом с COVID-19 в Украине, последний проведенный тест на коронавирус дал отрицательный результат.

3 Зеленский обратился к украинцам относительно ситуации с коронавирусом. С сегодняшнего дня президент Украины Владимир Зеленский будет максимально часто информировать украинцев об актуальной ситуации по противодействию коронавирусу.

4 За нарушение режима обсервации предлагают ввести штраф до 54 тыс грн, а за умышленное заражение коронавирусом с летальным исходом - до 8 лет тюрьмы. Одной из норм законопроекта о противодействии коронавирусу станет введение административной и уголовной ответственности за нарушение правил обсервации, а также за умышленное заражение коронавирусом Сovid-19, указано в тексте законопроекта, который опубликовал народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

5 Нардепы "Слуги народа" обратились к Данилову по поводу отстранения Сивохо от должности внештатного советника. 19 народных депутатов от "Слуги народа" просят секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова освободить Сергея Сивохо от должности его внештатного советника.

6 Подозреваемый в организации убийства Гандзюк Левин экстрадирован из Болгарии в Украину. Подозреваемый в организации убийства Екатерины Гандзюк Алексей Левин доставлен в понедельник в Украину из Болгарии в рамках запроса об экстрадиции.

7 Петр Порошенко давал показания в НАБУ и ГБР. Пятый президент Украины Петр Порошенко давал показания в Национальном антикоррупционном бюро и Государственном бюро расследований.

8 Туринский Ювентус собирается продлить контракт с Криштиану Роналду еще на два года. Ювентус собирается продлить контракт с Криштиану Роналду еще на два года.

9 Болельщикам женского тенниса придется некий период побыть без своего любимого вида спорта. Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила, что все предстоящие турниры отменяются до 2 мая из-за пандемии коронавируса.

10 Молодой талант донецкого Шахтера заинтересовал итальянские клубы. "Рома" следит за выступлениями полузащитника "Шахтера" Михаила Мудрика

11 31-летний чемпион мира в супертяжелом весе рискует досрочно завершить карьеру. Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британский боксёр Тайсон Фьюри и его двоюродный брат Хьюи Фьюри могут получить восьмилетние дисквалификации за применение допинга

13 В сети появились результаты тестирования процессора будущей новинки "яблочной" компании. Задолго до презентации iPhone 12 в сети появились результаты тестирования процессора новинки в популярном синтетическом бенчмарке. Опубликованные цифры оказались впечатляющими

14 Смартфон Xiaomi Mi Note 10 больше не будет продаваться Согласно публикации топ-менеджера, Xiaomi Mi Note 10 и другие гаджеты компании стоимостью от 285 долларов (примерно 7500 гривен по курсу состоянию на 16 марта 2020 года) без поддержки 5G уступят место более актуальным устройствам, способным работать в сетях пятого поколения

15 В качестве мер предосторожности цирковой коллектив Cirque du Soleil временно останавливает все свои спектакли. Легендарный цирковой коллектив Cirque du Soleil для предотвращения распространения коронавируса, временно останавливает все свои спектакли, которые были запланированы на апрель и май в Лас-Вегасе.