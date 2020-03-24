Итоги дня 23 марта: коронавирус в Украине, режим ЧС и весенний призыв

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 23 марта, хроника событий
В Украине и мире продолжается борьба с пандемией коронавируса. По состоянию на 23 марта, в мире зарегистрировано 336 000 подтвержденных случаев заболевания, из них 13 049 – летальные, выздоровели 98 334 человек. В Украине уже трое погибших, всего заразилось 73, один человек выздоровел.
Государства одно за другим вводят ограничения, чтобы остановить распространение COVID-19. В Украине по-прежнему действуют ограничительные меры: авиационное и железнодорожное сообщение приостановлено, также прекратились междугородние и заграничные автобусные перевозки.
Телеграф ведет хронику чрезвычайной ситуации, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.
Весенний призыв
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о переносе весеннего призыва и увольнения военнослужащих срочной службы в запас.
Режим чрезвычайной ситуации
Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам. Он отметил, что те люди, которые в ситуации пандемии коронавируса зарабатывают на человеческой беде, получат как моральную оценку общества, так и юридическую оценку со стороны правоохранительных органов.
Плата за ипотеку
Национальный банк Украины сообщил, что на момент введения в Украине карантинных мероприятий (на данный момент до 3 апреля 2020 года) украинцы могут не осуществлять платежи по ипотечным кредитам.
Увеличение субсидий
Кабинет министров Украины планирует ввести дополнительную компенсацию по оплате жилищно-коммунальных услуг на период карантина для 3 млн домохозяйств - получателей субсидий, путем увеличения социальных нормативов пользования такими услугами.
Пенсии в Украине
С мая текущего года произойдет индексация трудовых пенсий на 11%, а пенсионеры, которым исполнилось 80 и более лет, получат ежемесячную прибавку к пенсии 500 гривень.
Чудеса баланса
Украинский супертяжеловес Александр Усик показал, чем занимается во время карантина.
Ла Лига по FIFA 20
Полузащитник "Реала" Марко Асенсио стал победителем турнира по FIFA 20 среди игроков чемпионата Испании.
Это′О обратился к Роналдиньо
Бывший форвард Барселоны Самуюль Это′О поддержал экс-партнера по каталонскому клубу Роналдиньо, который находится в парагвайской тюрьме.
Перенос Олимпиады-2020
МОК перенесет на другие даты летнюю Олимпиаду 2020 года в Токио.
"Спортсмен года-2019"
Двукратный чемпион мира и серебряный призер Олимпиады-2016 по греко-римской борьбе Жан Беленюк стал победителем общенациональной программы "Человек года" в номинации "Спортсмен года-2019".
Коронавирус у звезд
У голливудской актрисы украинского происхождения Иванна Сахно диагностировали коронавирус - ее тест на Covid-19 оказался положительным.
Украинская и французская актриса и модель Ольга Куриленко, известная, в частности, по роли девушки Джеймса Бонда в фильме об агенте 007 "Квант милосердия", выздоровела от коронавируса Covid-19.
Фабрики на карантине
Chanel закрыли свои фабрики в Италии, Франции и Швейцарии. Hermes объявили карантин на всех предприятиях, кроме Vaudreuil, где производят антисептики.
Борьба с COVID-19
Американская певица и дизайнер Рианна выделила крупную сумму на борьбу с последствиями коронавируса в США, государствах Карибского бассейна и Африке.
Мэгги Грэйс беременна
Актриса Мэгги Грэйс и ее муж Брент Бушнелл скоро впервые станут родителями.