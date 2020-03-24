Итоги дня 23 марта: коронавирус в Украине, режим ЧС и весенний призыв

1

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 23 марта, хроника событий

В Украине и мире продолжается борьба с пандемией коронавируса. По состоянию на 23 марта, в мире зарегистрировано 336 000 подтвержденных случаев заболевания, из них 13 049 – летальные, выздоровели 98 334 человек. В Украине уже трое погибших, всего заразилось 73, один человек выздоровел.

Государства одно за другим вводят ограничения, чтобы остановить распространение COVID-19. В Украине по-прежнему действуют ограничительные меры: авиационное и железнодорожное сообщение приостановлено, также прекратились междугородние и заграничные автобусные перевозки.

Телеграф ведет хронику чрезвычайной ситуации, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.