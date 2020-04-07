Итоги дня 6 апреля: ужесточение карантина и финансовая поддержка малого бизнеса

Коронавирус в Украине и мире: хроника 6 апреля
По состоянию на 6 апреля в мире выявлено 1 273 709 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, умерли 69 456 человек, выздоровели - 262 486.
Больше всего заболевших в США - 336 830 (9618 умерших и 17 977 выздоровевших). В Испании зафиксировали 131 646 случаев заболевания (12 641 из них летальные, 38 080 человек выздоровели), в Италии - 128 946 (15 877 человек умерли, 21 815 выздоровели).
Также с сегодняшнего дня в Украине существенно ужесточены ограничения карантина из-за коронавируса.
Мы ведем ежедневную хронику чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.
Помощь малому и среднему бизнесу
Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр и министры, представители банковского сектора обсудили на совещании в понедельник вопросы поддержки малого и среднего бизнеса во время и после эпидемии коронавируса.
Поправки в "антиколомойский" законопроект
К банковскому законопроекту, который готовится ко второму чтению, уже предложено около 6тыс. поправок, заявляет заместитель председателя парламентской фракции "Голос", первый замглавы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.
Зеленский и Помпео
Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Майк Помпео обсудили вопросы противодействия коронавирусу и возможности получения Украиной кредитных гарантий от Соединенных Штатов Америки.
Санкции против РФ
Главы МИД Украины Дмитрий Кулеба и Финляндии Пекка Хаависто едины в том, что санкционное давление на Россию должно сохраняться до полного выполнения Кремлем минских обязательств и деоккупации Крыма.
Смерть журналиста
В Киеве ушел из жизни известный украинский журналист Борис Клименко, сообщила его жена Валентина.
Стоимость "борщевого набора"
Овощи борщового набора в Украине на минувшей неделе - с 27 марта по 2 апреля - по сравнению с предыдущей неделей подорожали на 2%.
Остановка мировой экономики
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 создала "ни на что не похожий" экономический кризис, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
Решение ФИФА
ФИФА бессрочно продлит сезон-2019/2020, позволив лигам определять время его окончания.
UFC 249 без Хабиба
Президент UFC Дана Уайт сообщил, что чемпион организации в легком весе Хабиб Нурмагомедов пропустит турнир UFC 249, где должен был сразиться с американцем Тони Фергюсоном.
Гран-при Австралии
Пилот Феррари Шарль Леклер стал победителем второго виртуальный Гран-при Австралии Формулы-1.
Виртуальные уроки
ФК "Шахтер" и Фонд Рината Ахметова совместно с Министерством цифровой трансформации Украины презентовали образовательный сериал "Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта".
Двойного гражданства не будет
Супруги Меган Маркл и принц Гарри недавно переехали из Канады в Лос-Анджелес. Однако мужчина не собирается получать американское гражданство, ведь ради этого ему придется пожертвовать британскими титулами, которые он сохранил после отказа от королевских обязанностей.
Настоящее имя жены принца Гарри
На днях в сети появилась фотография свидетельства о рождении их сына Арчи, которая заинтересовала поклонников королевской семьи.
Переболела COVID-19
Об инфицировании коронавирусом сообщила британская автор Джоанг Роулинг.
"Золота дзига"
Церемонию вручения Национальной кинопремии "Золотая дзига" перенесли на 3 мая.