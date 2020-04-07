Итоги дня 6 апреля: ужесточение карантина и финансовая поддержка малого бизнеса

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Коронавирус в Украине и мире: хроника 6 апреля

По состоянию на 6 апреля в мире выявлено 1 273 709 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, умерли 69 456 человек, выздоровели - 262 486.

Больше всего заболевших в США - 336 830 (9618 умерших и 17 977 выздоровевших). В Испании зафиксировали 131 646 случаев заболевания (12 641 из них летальные, 38 080 человек выздоровели), в Италии - 128 946 (15 877 человек умерли, 21 815 выздоровели).

Также с сегодняшнего дня в Украине существенно ужесточены ограничения карантина из-за коронавируса.

Мы ведем ежедневную хронику чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.