Итоги дня 21 апреля: Продление карантина и ситуация в зоне отчуждения

1 Коронавирус в Украине и мире: что известно на 21 апреля На 21 апреля в Украине зафиксировали 415 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 6125. В мире число зараженных составило почти 2,5 миллиона человек. Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

3 COVID-19 в Украине: У Президента рассматривают варианты продления карантина Правительство планирует продолжить карантинные мероприятия, поскольку не был пройден пиковый период заболеваемости коронавирусом - он ожидается в начале мая.

4 "Банковский" законопроект: Комитет Рады рассмотрел первую тысячу поправок Комитет Верховной Рады уже прошел около тысячи поправок к законопроекту "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

6 Штаб ООС: Какая ситуация с COVID-19 среди личного состава По состоянию на 17 часов 21 апреля случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

8 Мемориала Лобановского в этом году не будет Традиционный футбольный мемориал Лобановского перенесли на 2021 год.

10 Украина в рейтинге самых дорогих футбольных лиг Европы Несмотря на недавнюю тотальную минусовую переоценку большинства футболистов, выступающих в Старом Свете, украинская Премьер-лига не потеряла одиннадцатую позицию в рейтинге европейских лиг.

11 УЕФА предлагает европейским лигам завершить сезон Руководство УЕФА презентовало варианты продолжения нынешнего футбольного сезона.

12 Бывшая звезда Playboy Эшли Мэттингли найдена мертвой Бывшая девушка с обложки Playboy 33-летняя Эшли Маттингли была найдена мертвой.

13 Сериал о реслинге: HBO и Дуэйн Джонсон работают над новым проектом Дуэйн Джонсон выступит продюсером нового проекта о дворовом реслинге.

14 Ник Кордеро лишился ноги: причина Из-за осложнений от коронавируса канадскому актеру пришлось ампутировать правую ногу.

15 "Это будет...": Клер Холт рассекретила пол будущего ребенка В начале апреля 31-летняя Клер Холт сообщила в своем Instagram, что ждет второго ребенка. Она опубликовала милое семейное фото с мужем Эндрю Джоблоном и маленьким сыном Джеймсом.