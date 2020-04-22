Итоги дня 21 апреля: Продление карантина и ситуация в зоне отчуждения

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 21 апреля
На 21 апреля в Украине зафиксировали 415 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 6125.
В мире число зараженных составило почти 2,5 миллиона человек.
Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.
Ситуация в зоне отчуждения
В Чернобыльской зоне пресекли попытку нового поджога леса и потушили очаг возгорания.
Жуткие последствия пожаров в Чернобыльской зоне сняли с дрона. Украинский режиссер Станислав Капралов, который создал ролик, выложил видео на своем YouTube-канале.
В связи с пожарами в Чернобыльской зоне власти заявили, что угрозы для критических объектов нет.
COVID-19 в Украине: У Президента рассматривают варианты продления карантина
Правительство планирует продолжить карантинные мероприятия, поскольку не был пройден пиковый период заболеваемости коронавирусом - он ожидается в начале мая.
"Банковский" законопроект: Комитет Рады рассмотрел первую тысячу поправок
Комитет Верховной Рады уже прошел около тысячи поправок к законопроекту "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".
Подготовка в ВНО 2020
Министерство образования и науки дало советы одиннадцатиклассникам о том, как подготовиться к ВНО и выбрать университет.
В Министерстве образования и науки рассказали, что основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО) состоится между 25 июня и 17 июля в случае, если карантин завершится до начала июня.
Штаб ООС: Какая ситуация с COVID-19 среди личного состава
По состоянию на 17 часов 21 апреля случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Шевченко - единственный кандидат на должность президента лиги
Украинская Премьер-лига подтвердила, что Александр Шевченко является единственным кандидатом на должность президента организации.
Мемориала Лобановского в этом году не будет
Традиционный футбольный мемориал Лобановского перенесли на 2021 год.
Джокович: Лично я - против вакцинации от коронавируса
Новак Джокович не поддерживает идею обязательной вакцинации теннисистов от коронавирусной инфекции COVID-19.
Украина в рейтинге самых дорогих футбольных лиг Европы
Несмотря на недавнюю тотальную минусовую переоценку большинства футболистов, выступающих в Старом Свете, украинская Премьер-лига не потеряла одиннадцатую позицию в рейтинге европейских лиг.
УЕФА предлагает европейским лигам завершить сезон
Руководство УЕФА презентовало варианты продолжения нынешнего футбольного сезона.
Бывшая звезда Playboy Эшли Мэттингли найдена мертвой
Бывшая девушка с обложки Playboy 33-летняя Эшли Маттингли была найдена мертвой.
Сериал о реслинге: HBO и Дуэйн Джонсон работают над новым проектом
Дуэйн Джонсон выступит продюсером нового проекта о дворовом реслинге.
Ник Кордеро лишился ноги: причина
Из-за осложнений от коронавируса канадскому актеру пришлось ампутировать правую ногу.
"Это будет...": Клер Холт рассекретила пол будущего ребенка
В начале апреля 31-летняя Клер Холт сообщила в своем Instagram, что ждет второго ребенка. Она опубликовала милое семейное фото с мужем Эндрю Джоблоном и маленьким сыном Джеймсом.
Мультик о принце Джордже: первый тизер (Видео)
Накануне дня рождения Елизаветы II в сети появился первый тизер мультсериала, главным героем которого стал персонаж принца Джорджа.