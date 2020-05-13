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Среда, 13.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 12 мая: COVID-19, даты ВНО и разговор Шмыгаля с Меркель
Итоги дня 12 мая: COVID-19, даты ВНО и разговор Шмыгаля с Меркель
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Итоги дня 12 мая: COVID-19, даты ВНО и разговор Шмыгаля с Меркель

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Итоги дня 12 мая: COVID-19, даты ВНО и разговор Шмыгаля с Меркель
07:23 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Коронавирус в Украине и мире. Названы даты ВНО-2020. Шмыгаль пообщался с Меркель и другие события 12 мая.

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Ангела Меркель, Кабмин, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Денис Шмыгаль, ВНО 2020, Covid-19.
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