Итоги дня 12 мая: COVID-19, даты ВНО и разговор Шмыгаля с Меркель

1 Коронавирус в Украине и мире: что известно на 12 мая На 12 мая в Украине зафиксировали 374 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 16 023. Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на утро вторника достигло 287 тыс. 330 человек, увеличившись за сутки на 3 тыс. 611. Всего в мире на утро вторника насчитывается 4 млн 177 тыс. 584 подтвержденных случаев заражения COVID-19, за стуки коронавирус выявлен у 74 тыс. 629 человек. Излечились более 1 млн 527 тыс. человек. Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

3 Шмыгаль и Меркель На видеовстрече с канцлером Германии премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина сможет подписать меморандум о сотрудничестве с Международным валютным фондом до конца мая. Также Денис Шмыгаль выразил надежду, что немецкие коллеги во время своего председательства в Совете ЕС во второй половине 2020 года дадут четкий сигнал о европейском будущем Украины.

4 Сокращение ВВП Валовый внутренний продукт Украины в первом квартале 2020 года сократился на 1,2%, такую оценку обнародовало на своем сайте во вторник Минэкономики, которое ранее прогнозировало его снижение на 0,9%.

5 Совещание у Зеленского В Офисе президента Украины состоялось традиционное селекторное совещание под председательством главы государства Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавируса, в ходе которого президент отметил, что нынешние показатели заболеваемости позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина в стране.

7 Обучение вирусологов В Украине планируют пересмотреть образовательные программы в медицинских учебных заведениях и рассматривают возможность возобновить обучение специалистов по эпидемиологии инфекционных болезней уже с 2020 года.

10 Гонорары бойцов UFC 249 Инсайдер Джед Гудман опубликовал суммы гонораров бойцов UFC 249.

11 Конец контракта Пилот Формулы-1, представляющий Феррари, Себастьян Феттель покинет команду по окончании нынешнего сезона, об этом сообщается на официальном сайте Скудерии.

13 Реакция УАФ Расследование ФИФА в отношении президента УАФ Андрея Павелко оказалось совсем не коррупционным и касалось вообще не финансового эпизода, а проверка УЕФА о расходах средств для Украины в целом не нашла фактов даже для начала расследования.

14 Гитара Кобейна Аукционный дом Julien’s Auctions сообщил, что выставил на продажу гитару Martin D-18E, на которой играл лидер группы Nirvana Курт Кобейн.

16 Перенос Оскара Церемония Оскара является наиболее ожидаемым событием в киноиндустрии. Однако COVID-19 внес свои коррективы в планы в различных сферах деятельности человека. Стало известно о том, что впервые почти за 100 лет могут перенести кинопремию Оскар.

17 Без "Книжного арсенала" Организаторы Х фестиваля "Книжный арсенал" приняли решение не проводить его в этом году и перенести на 2021 год. Решение связано с пандемией коронавируса и введением карантинных ограничений в Украине и мире, сообщает "Мыстецький арсенал".