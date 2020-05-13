Итоги дня 12 мая: COVID-19, даты ВНО и разговор Шмыгаля с Меркель

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 12 мая
На 12 мая в Украине зафиксировали 374 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 16 023.
Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на утро вторника достигло 287 тыс. 330 человек, увеличившись за сутки на 3 тыс. 611.
Всего в мире на утро вторника насчитывается 4 млн 177 тыс. 584 подтвержденных случаев заражения COVID-19, за стуки коронавирус выявлен у 74 тыс. 629 человек. Излечились более 1 млн 527 тыс. человек.
Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.
Даты ВНО
Проведение внешнего независимого оценивания (ВНО) в Украине запланировано на период с 25 июня по 17 июля.
Шмыгаль и Меркель
На видеовстрече с канцлером Германии премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина сможет подписать меморандум о сотрудничестве с Международным валютным фондом до конца мая.
Также Денис Шмыгаль выразил надежду, что немецкие коллеги во время своего председательства в Совете ЕС во второй половине 2020 года дадут четкий сигнал о европейском будущем Украины.
Сокращение ВВП
Валовый внутренний продукт Украины в первом квартале 2020 года сократился на 1,2%, такую оценку обнародовало на своем сайте во вторник Минэкономики, которое ранее прогнозировало его снижение на 0,9%.
Совещание у Зеленского
В Офисе президента Украины состоялось традиционное селекторное совещание под председательством главы государства Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавируса, в ходе которого президент отметил, что нынешние показатели заболеваемости позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина в стране.
Утечка данных
Служба безопасности Украины начала расследование по поводу слива персональных данных миллионов украинцев через Telegram-бот.
Обучение вирусологов
В Украине планируют пересмотреть образовательные программы в медицинских учебных заведениях и рассматривают возможность возобновить обучение специалистов по эпидемиологии инфекционных болезней уже с 2020 года.
Стоимость бензина
В течение апреля 2020 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) зафиксировал снижение розничных цен на бензин А-95 и дизельное топливо до 2 гривен за литр.
Проверили на COVID-19
Согласно санитарно-эпидемиологическим и медицинским рекомендациям для тренировочного процесса в украинском футболе, все игроки и тренеры первой команды "Шахтера" сдали ПЦР-тесты на COVID-19.
Гонорары бойцов UFC 249
Инсайдер Джед Гудман опубликовал суммы гонораров бойцов UFC 249.
Конец контракта
Пилот Формулы-1, представляющий Феррари, Себастьян Феттель покинет команду по окончании нынешнего сезона, об этом сообщается на официальном сайте Скудерии.
Шевченко в топе
Авторитетный портал GiveMeSport опубликовал список лучших игроков в истории Лиги чемпионов по соотношению голов и проведенных матчей.
Реакция УАФ
Расследование ФИФА в отношении президента УАФ Андрея Павелко оказалось совсем не коррупционным и касалось вообще не финансового эпизода, а проверка УЕФА о расходах средств для Украины в целом не нашла фактов даже для начала расследования.
Гитара Кобейна
Аукционный дом Julien’s Auctions сообщил, что выставил на продажу гитару Martin D-18E, на которой играл лидер группы Nirvana Курт Кобейн.
Кинофестиваль онлайн
Одесский международный кинофестиваль в связи с пандемией коронавируса в этом году перенесен с июля на 25 сентября-3 октября и впервые пройдет в онлайн-формате, сообщает пресс-служба ОМКФ.
Перенос Оскара
Церемония Оскара является наиболее ожидаемым событием в киноиндустрии. Однако COVID-19 внес свои коррективы в планы в различных сферах деятельности человека. Стало известно о том, что впервые почти за 100 лет могут перенести кинопремию Оскар.
Без "Книжного арсенала"
Организаторы Х фестиваля "Книжный арсенал" приняли решение не проводить его в этом году и перенести на 2021 год. Решение связано с пандемией коронавируса и введением карантинных ограничений в Украине и мире, сообщает "Мыстецький арсенал".
Огненные испытания
В начале апреля космический корабль Starship SN3 не справился с криогенными нагрузками и взорвался. Однако уже на этой неделе прошли первые огненные испытания прототипа Starship SN4, который использовал один двигатель Raptor.