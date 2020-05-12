Коронавирус в Украине и мире: что известно на 12 мая

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На 12 мая в Украине зафиксировали 374 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 16 023.

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на утро вторника достигло 287 тыс. 330 человек, увеличившись за сутки на 3 тыс. 611.

Всего в мире на утро вторника насчитывается 4 млн 177 тыс. 584 подтвержденных случаев заражения COVID-19, за стуки коронавирус выявлен у 74 тыс. 629 человек. Излечились более 1 млн 527 тыс. человек.

Важно:

количество зараженных в Украине достигло 16023;

скончались от осложнений 425 пациентов;

в стране сохраняется масочный режим и социальное дистанцирование;

местные власти сомневаются в своевременности ослабления карантина;

за нарушения карантинных ограничений миллионы жителей ЕС выплатили штрафы;

Карта коронавируса в Украине и мире 12 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

14:50 Во Франции за сутки умерли 184 человека, больные коронавирусом COVID-19. В настоящее время во Франции подтверждены 139519 случаев инфицирования коронавирусом; 26643 человека умерли; 2712 пациентов остаются в реанимации; 56724 человека выздоровели.

13:40 В Офисе президента Украины состоялось традиционное селекторное совещание под председательством главы государства Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавируса, в ходе которого президент отметил, что нынешние показатели заболеваемости позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина в стране.

12:50 С 25 мая Чехия отменит обязательства для граждан носить маски на улице, при условии, что они соблюдают дистанцию в 2 метра с другими людьми.

12:35 В Минздраве перечислили всех, кого в Украине будут бесплатно проверять с помощью тестов полимеразной цепной реакции (ПЦР) на возможное заражение коронавирусом.

Ситуация в Киеве, брифинг Кличко

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заражение коронавирусом, увеличилось на 59 человек, при этом растет количество инфицированных, которым требуется госпитализация, а также находящихся в тяжелом состоянии больных, заявляет мэр Киева Виталий Кличко.

"Количество жителей столицы, у которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, выросло еще на 59 человек. Один случай - к сожалению, летальный. За минувшие сутки вирус обнаружили у 14 медработников. На сегодняшний день в Киеве уже 1930 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. 38 человек умерли", - сказал Кличко.

Так, среди тех, кто заболели: 33 женщины в возрасте от 27 до 79 лет и девочка, которой всего три месяца. И 22 мужчины от 25 до 82 лет, а также - трое мальчиков - 10, 11 и 12 лет. В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Остальные - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

В столице с 12 мая планируют ввести первый этап ослаблений ограничительных мер.

"Мы приближаемся к 12 мая, дню, с которого в столице планируем первый этап ослабления ограничений", - сказал Кличко.

Кличко заявляет, что снимать ограничения на работу общественного транспорта в столице пока рано.

"Еще раз подчеркну: все будет зависеть от эпидемиологической cитуации в городе. Как мы видим, вирус пока не отступает. И в последние дни у нас не оптимистическая динамика заболевания. Только в воскресенье - 66 подтвержденных случаев, сегодня - 59. Поэтому расслабляться рано. И рано снимать ограничения на работу общественного транспорта. Он пока продолжит перевозить пассажиров по спецбилетам. До 22 мая точно", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции во вторник.

12:20 Число зарегистрированных в России случаев коронавирусной инфекции увеличилось за минувшие сутки на 10,9 тыс. и достигло 232,2 тыс., по этому показателю страна вышла на второе место в мире за весь период пандемии, обогнав Великобританию и Испанию.

12:30 Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось на 240 и на утро вторника достигло 9 тыс. 447. Выписаны из больниц после лечения коронавирусной инфекции 261 человек, общее число выздоровевших достигло 4 тыс. 771 человек, сообщили профильные ведомства Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

11:56 Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что органы местного самоуправления могут усиливать карантинные мероприятия на местах.

10:40 В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро вторника, 12 мая, лабораторно подтверждено еще 5 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

10:36 По состоянию на утро вторника, 12 мая, 27 сотрудников Государственной пограничной службы Украины заболели коронавирусом, а также четверо выздоровели

09:30 За минувшие сутки лишь в одной области Украины количество выздоровевших от коронавирусной болезни Covid-19 превысило количество заболевших и количество болеющих таким образом там возросло.

Ситуация по областям на 12 мая

09:56 В течение выходных в некоторых странах, где были сняты карантинные ограничения, зафиксирована вспышка случаев коронавируса COVID-19. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус во время пресс-брифинга в Женеве, сообщает CNN.

08:56 Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в связи с продолжающейся пандемией коронавируса украинцам необходимо научиться жить и работать в новых условиях для скорейшего наступления следующего этапа послаблений карантина.

08:20 Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на утро вторника достигло 287 тыс. 330 человек, увеличившись за сутки на 3 тыс. 611.

Всего в мире на утро вторника насчитывается 4 млн 177 тыс. 584 подтвержденных случаев заражения COVID-19, за стуки коронавирус выявлен у 74 тыс. 629 человек. Излечились более 1 млн 527 тыс. человек.

Ситуация по странам на 12 мая

Лидером по количеству зарегистрированных случаев инфицирования являются Соединенные Штаты. Там заболели 1 миллион 385 тысяч человек, из которых умерли почти 82 тысячи и 262 тысяч вылечились.

В Испании заболели 268 тысяч, из которых умерли более 26 тысяч и выздоровели почти 178 тысяч.

В Великобритании зафиксировали 223 тысяч случаев. Погибли от осложнений – более 32 тысяч больных.

Россия почти сравнялась с Великобританией по количеству зарегистрированных случаев – более 221 тысячи заражений. В то же время, по официальной статистике, там умерли 2009 человек.

07:40 Японское правительство планирует в четверг принять решение о досрочной отмене чрезвычайного положения в некоторых районах страны

07:30 Власти города Уханя, из которого COVID-19 распространился на весь мир, планируют протестировать на коронавирус всех жителей города всего за 10 дней.

07:20 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон надеется на создание вакцины от коронавируса, хотя гарантировать этого не может.

07:15 Литва и Польша решили открыть свои границы для въезда работников, предпринимателей и студентов.

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;







Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;







Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;







Как можно чаще проветривайте помещение;







По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции: