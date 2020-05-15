Итоги дня 14 мая: COVID-19 в Украине, сессии и аттестации 2020

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Коронавирус в Украине и мире: что известно на 14 мая

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На 11 мая в Украине зафиксировали 422 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 16 847.

Число жертв коронавируса в мире превысило 297 тыс. человек, число инфицированных - 4 млн 347 тыс.

Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения страны противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19.