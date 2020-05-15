Итоги дня 14 мая: COVID-19 в Украине, сессии и аттестации 2020

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 14 мая
Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.
На 11 мая в Украине зафиксировали 422 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 16 847.
Число жертв коронавируса в мире превысило 297 тыс. человек, число инфицированных - 4 млн 347 тыс.
Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения страны противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19.
Проведение сессий и аттестаций: МОН предоставило рекомендации учебным заведениям
Министерство образования и науки Украины предоставило учебным заведениям рекомендации по проведению сессий и аттестаций в онлайн-режиме из-за карантина. Следовательно, через видеосвязь предлагают проводить защиту дипломных работ.
Новая модель общественного транспотра
В Украине может появиться новая модель общественного транспорта, которая позволит заменить маршрутки на автобусы и электробусы.
Государственное космическое агентство открыло программу для стартапов
Государственное космическое агентство запустило онлайн-программу, которая будет отбирать стартапы, связанные с космосом на акселерацию и обучение.
Зеленский назвал условия для открытия непродовольственных рынков
Непродовольственные рынки надо открывать при условии соблюдения мер безопасности.
Президент Владимир Зеленский призвал Министерство здравоохранения проконтролировать выплаты врачам 300% надбавки за апрель и как можно ускорить этот процесс.
Возобновляемая энергетика: Шмыгаль обсудил дальнейшее сотрудничество с производителям
Денис Шмыгаль обсудил проект Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики в Украине.
UFC Fight Night 171: результат главного боя
UFC Fight Night 171: Тейшейра победил Смита в главном бою.
Стала известна дата возобновления чемпионата Украины по футболу
Украинская Премьер-лига решила возобновить сезон 2019/2020 30 мая. Об этом сообщает официальный сайт киевского "Динамо".
Выборы президента УПЛ перенесли в третий раз
Премьер-лига пока не получит президента.
В Бундеслиге одобрили пять замен в матче
Немецкий футбол пытается сделать все возможное, чтобы избежать травм.
"Муж пытается лишить меня дома": Мэри-Кейт Олсен требует срочного развода
Американская актриса боится, что потеряет свое имущество и не сможет найти новое жилище.
В Гамбурге проходит выставка украинской художницы Юлии Марушки (Фото, Видео)
В Гамбурге проходит выставка Юлии Марушки под названием "Дневник Марушки "Женщина и война".
ONUKA впервые стала мамой: пол и имя первенца (Фото)
Артистка Ната Жижченко подарила своему мужу, солисту группы The Maneken Евгению Филатову сына.
Фестиваля "Файне Місто" в 2020 году не будет: названа новая дата
Тернопольский музыкальный фестиваль "Файне Місто" перенесли на 2021 год.
В возрасте 77 лет скончалась актриса фильма "А зори здесь тихие"
Российская и советская актриса театра и кино Алла Мещерякова скончалась на 78 году жизни.