Коронавирус в Украине и мире: что известно на 14 мая

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На 11 мая в Украине зафиксировали 422 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 16 847.

Число жертв коронавируса в мире превысило 297 тыс. человек, число инфицированных - 4 млн 347 тыс.

Важно:

количество зараженных в стране достигло 16 847

скончались от осложнений инфекции 456 украинцев

адаптивный карантин – основное средство борьбы с пандемией

22 мая Украина перейдет на второй этап ослабления карантина

гражданам разрешили находиться в кафе до 4 человек за одним столиком

мэр столицы заявил об угрозе транспортного коллапса в Киеве

Смягчение карантина в Украине - что разрешают с 11 мая

Карта коронавируса в Украине и мире 14 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

14:10 В Испании за сутки от коронавирусной болезни вылечились более 2,5 тысячи человек.

По состоянию на сегодняшний день в результате тестирования военнослужащих и работников Государственной пограничной службы Украины на COVID-19 зафиксировано 28 положительных ПЦР-тестов.

14:00 Мэр Черновцов Алексей Каспрук заявляет, что в городе динамика заболевания коронавирусом стабильно тяжелая, а городские больницы заполнены.

"Стабильно тяжелая динамика. На сегодняшний день у нас городские больницы заполнены, пробуем где-то там впихнуть дополнительные несколько десятков кроватей, для того, чтобы принимать и лечить больных коронавирусом и тяжелыми случаями пневмонии", - сказал он.

13:10 Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал правительства и органы здравоохранения стран оказать психологическую помощь тем, кому она необходима, в связи с ситуацией с коронавирусом

13:06 Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения страны противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19.

12:40 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков находится в больнице с коронавирусной инфекцией и двусторонней пневмонией.

12:10 Число выявленных в России за сутки новых случаев коронавирусной инфекции впервые со 2 мая упало ниже отметки в 10 тыс., сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения Covid-19.

11:52 Общественный транспорт в Украине будет работу возобновлять работу в сколько этапов.

"Транспорт будет выходить из карантина поэтапно. До конца недели должны согласовать с Минздравом даты этапов, чтобы люди могли добраться до работы, но были максимально защищены от распространения коронавируса", - сообщил Криклий.

Он добавил, что сейчас Минифраструктуры совместно с авиаперевозчиками и Министерством иностранных дел работают над тем, чтобы определять страны, с которых начнется возобновление международного авиасообщения. По словам министра, украинские авиакомпании предлагают возобновлять внутренние перелеты одновременно с международными.

Ситуация в Киеве, брифинг Кличко

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусной инфекции, увеличилось на 52 человека, два человека умерли, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 6 пациентов. Остальные - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 20 человек. Всего коронавирус преодолели 189 жителей столицы.

"Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 11. Днепровском - 8 и по 7 случаев в Деснянском и Голосеевском районах столицы", - отметил Кличко.

Тарифы на проезд в общественном транспорте столицы повышать не собираются.

"Мы не рассматриваем вопрос повышения тарифов на проезд в общественном транспорте столицы. Для нас сейчас главное - без эксцессов восстановить полноценную работу транспорта. Но, опять же: мы, как и многие другие страны, продолжаем жить в режиме чрезвычайной ситуации", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы от СМИ.

10:50 Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что не видит проблемы с возобновлением работы метро в Киеве с 25 мая при условии соблюдения всех необходимых критериев.

10:47 Кабмин утвердит 4 этапа выхода из карантина в связи с COVID-19, а вводить их смогут не синхронно по всей стране, а в зависимости от региональной ситуации.

10:45 Почти все регионы осуществили выплаты 300% надбавки медикам, борющимся с COVID-19, за март, а Национальная служба здоровья начала выплаты за апрель, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

10:30 В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 14 мая зафиксировано еще 8 новых случаев коронвируса, при этом выздоровел от COVID-19 уже 61человек, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

10:20 Количество выздоровевших от коронавируса в Украине впервые превысило количество новых случаев COVID-19 за сутки, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"За предыдущие сутки коронавирусом заболели 422 чел. При этом было рекордное количество выздоровевших – 427 чел. Впервые за время пандемии количество выздоровевших превысило количество новых заболевших", - констатировал министр.

Заражение коронавирусом по областям Украины на 14.05.2020

09:35 В Украине 422 человека заболели COVID-19 за минувшие сутки, 17 новых жертв вируса, выздоровели 427, активных больных 12 248.

09:34 Около 61,1 тысячи членов экипажей в настоящее время застряли на борту 91 круизного судна в водах и портах США из--за карантинных ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

09:21 В Украине переход на второй этап ослабления карантина с 22 мая, возможен, если ситуация с COVID-19 будет двигаться по позитивному сценарию.

09:12 Из-за огромного роста безработицы около 27 млн человек в США могут лишиться медицинской страховки в разгар пандемии коронавируса.

09:00 Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 четверга достигло 297 тыс. 220 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 259.

Всего в мире, по данным университета, на 08:00 четверга насчитывалось 4 млн 347 тыс. 921 инфицированных Covid-19, рост за сутки составил 85 тыс. 870 случаев заражения. За последние сутки количество случаев коронавируса в мире увеличилось на 88 тысяч. Излечились более 1,5 млн человек.

Заражение коронавирусом по разным странам на 14.05.2020

08:30 Коронавирус Covid-19 может существовать постоянно, как и ВИЧ, предсказать, сколько - невозможно, заявил журналистам на брифинге руководитель программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

07:30 По состоянию на вечер 13 мая за границей от COVID-19 выписаны уже 64 украинца, а 148 граждан Украины проходит лечение.

07:32 В материковом Китае за истекшие сутки были зарегистрированы три новых случая вызванных коронавирусом заболеваний и 12 бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;







Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;







Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;







Как можно чаще проветривайте помещение;







По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции: