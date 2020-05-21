Итоги дня 20 мая: ВНО 2020, годовщина инаугурации Зеленского и карантин в Украине

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 20 мая
Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.
На 20 мая в Украине зафиксировали 354 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 19 230 .
Число диагностированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире достигло отметки в 5 млн.
Рекордное количество заражений и случаев смерти инфицированных COVID-19 приходится на США. Там с начала вспышки коронавируса выявлено свыше 1,5 млн заражений, причем более 93 тыс. скончались. В тройку с самой непростой эпидемиологической ситуацией входят также Испания и Россия.
Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.
Кабинет министров принял решение об установлении адаптивного карантина в Украине с 22 мая по 22 июня. Соответствующее решение принято на заседании правительства.
Зеленский провел пресс-конференцию в годовщину инаугурации
Вчера, 20 мая, спустя год после вступления в должность президента Владимир Зеленский дал пресс-конференцию.
Первый этап медицинской реформы был неплохим, медики им были довольны, а вот со вторым этапом медицинской реформы не получилось.
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что подумает о возможности баллотироваться на второй срок.
ВНО 2020: в МОН назвали официальные даты проведения
Министерство образования и науки сообщило о том, что внешнее независимое оценивание будет проведено с 25 июня по 17 июля.
Пассажирские автоперевозки в Украине: в Кабмине назвали дату запуска
В Украине с 22 мая будут возобновлены регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении.
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что транспортное сообщение между областями пока не будут запускать.
"75 плюс": Зеленский анонсировал программу для пенсионеров
Министр социальной политики Марина Лазебная в ближайшее время должна презентовать видение пенсионной реформы в Украине.
Шевченко попал в символическую сборную легионеров Серии А
Известный ресурс Football-Italia составил символическую сборную легионеров Серии А из стран Восточной Европы. В ней оказались два экс-игрока киевского "Динамо" - Андрей Шевченко и Каха Каладзе.
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Экс-игрок Динамо переболел коронавирусом
Бывший защитник киевского Динамо Бетао, который ныне выступает за бразильский Аваи, переболел коронавирусом.
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