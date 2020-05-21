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Четверг, 21.05.2020
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Итоги дня 20 мая: ВНО 2020, годовщина инаугурации Зеленского и карантин в Украине
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Итоги дня 20 мая: ВНО 2020, годовщина инаугурации Зеленского и карантин в Украине

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Итоги дня 20 мая: ВНО 2020, годовщина инаугурации Зеленского и карантин в Украине
07:16 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Коронавирус в Украине и мире. Зеленский провел пресс-конференцию в годовщину инаугурации. ВНО 2020. Пассажирские автоперевозки в Украине.

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Украина, ВРУ, ВР, МИД, Кабмин, ВНО, Минфин, Финансы, Пенсии, Рада, Заболевание, Карантин, ГПСУ, Выплаты, Заражение, ГСЧС, Коронавирус, ОП, ГУНП, ООС, Covid-19.
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