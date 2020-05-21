Итоги дня 20 мая: ВНО 2020, годовщина инаугурации Зеленского и карантин в Украине

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Коронавирус в Украине и мире: что известно на 20 мая

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На 20 мая в Украине зафиксировали 354 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 19 230 .

Число диагностированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире достигло отметки в 5 млн.

Рекордное количество заражений и случаев смерти инфицированных COVID-19 приходится на США. Там с начала вспышки коронавируса выявлено свыше 1,5 млн заражений, причем более 93 тыс. скончались. В тройку с самой непростой эпидемиологической ситуацией входят также Испания и Россия.

Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

Кабинет министров принял решение об установлении адаптивного карантина в Украине с 22 мая по 22 июня. Соответствующее решение принято на заседании правительства.