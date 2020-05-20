Коронавирус в Украине и мире: что известно на 20 мая

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На 20 мая в Украине зафиксировали 354 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 19 230 .

Число диагностированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире достигло отметки в 5 млн.

Рекордное количество заражений и случаев смерти инфицированных COVID-19 приходится на США. Там с начала вспышки коронавируса выявлено свыше 1,5 млн заражений, причем более 93 тыс. скончались. В тройку с самой непростой эпидемиологической ситуацией входят также Испания и Россия.

Важно:

коронавирус выявлен у 19 230 украинцев;

от осложнений заболевания скончалось 564 человек;

в Украине до 22 июня будет действовать адаптивный карантин

Общественный транспорт возобновляет работу с 22 мая, а метро с 25

Карта коронавируса в Украине и мире 20 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

15:20 Кабинет министров принял решение об установлении адаптивного карантина в Украине с 22 мая по 22 июня. Соответствующее решение принято на заседании правительства.

14:30 Из-за эпидемии коронавируса в Германии может досрочно закрыться четвертый по величине аэропорт - берлинский Тегель. Если в ближайшие недели не будет наблюдаться значительного увеличения пассажиропотока, то с 15 июня в работе аэропорта будет сделан двухмесячный перерыв.

В Германии выросли суточные показатели смертности от коронавирусной болезни COVID-19. Всего от COVID-19 в Германии умерли 8 тыс. 090 человек, в том числе за последние сутки - 83.

14:27 В Киеве открытие садов и школ в столице будет возможным для посещения не ранее, чем через 10-14 дней после решения Кабмина, сообщил мэр города Виталий Кличко.

13:33 Число заразившихся коронавирусом по всему миру составило 5 004 136 человек, из них умерли - 325 239, вылечились - 1 197167.

12:20 За минувшие сутки в Киеве выявили 51 заболевшего коронавирусной болезнью COVID-19, восемь из них - медики, два человека умерли, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

11:05 В Украине пока транспорт между областями запускать пока не будут, поскольку не во всех областях отмечается спад заболеваемости по коронавирусу, заявил президент Владимир Зеленский.

10:01 В офис сотрудников необходимо допускать только после проведения температурного скрининга, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

10:12 Президент США Дональд Трамп считает, что самое большое в мире число подтвержденных случаев COVID-19 в Соединенных Штатах свидетельствует о том, что в стране лучшая система тестирования.

09:55 В Соединенных Штатах Америки за сутки от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли более 900 человек. Всего в США от COVID-19 умерли 90 тыс. 340 человек, в том числе 933 - за последние сутки. Позавчера, 18 мая, сообщалось о смерти 698 человек.

09:40 Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы выяснить, почему Китай очень эффективно сдержал распространение коронавируса COVID-19 на своей территории, но не смог воспрепятствовать его попаданию в другие страны.

09:39 Украинская компания UARPA разработала и запустила в производство тепловизионный измеритель температуры тела, который можно применять в местах массового скопления людей.

09:32 Работник фермы в Нидерландах заразился коронавирусной инфекцией COVID-19 от норки.

09:05 За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 32 человек, сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на данные руководительницы городского штаба по противодействию коронавирусу Галины Сличной.

09:00 На утро 20 мая в Украине наибольшее число заболевших COVID-19 - в Черновицкой области, там же и больше всего новых случаев коронавируса за последние сутки.

Заражение коронавирусом по областям Украины на 20.05.2020

08:40 На 20 мая в Украине коронавирус подтвержден у 19 230 человек, 564 человека умерли, 5955 пациентов выздоровели.

За минувшие сутки зафиксировали 354 новых случаев заболевания (сутками ранее - 260), 16 человек умерло (сутками ранее - 13), выздоровело 323 пациента (сутками ранее - 356).

08:50 За прошедшие сутки в Бразилии зафиксировано рекордное число смертей в результате заражения коронавирусом: 1179 летальных случаев.

08:27 На улице и там, где есть ветер/сквозняк, микрокапельки слюны после кашля или чихания перемещаются значительно дальше, чем рекомендуемое Всемирной организацией здравоохранения "коронавирусное" социальное дистанцирование в два метра.

08:17 В России смертность от COVID-19 среди медиков в 16 раз превышает мировой уровень.

07:23 Кипр готов принимать туристов с 15 июня при условии принятия протоколов с нормами об оказании туристических услуг в условиях эпидемии COVID-19.

07:42 На утро 20 мая в мире зафиксировали 4 986 406 заболевших COVID-19 (94 813 за сутки), 324 911 человек умерли (4589 за сутки), 1 958 525 - выздоровели. Больше всего пациентов с коронавирусом выявили в США, России и Испании.

Заражение коронавирусом по разным странам на 20.05.2020

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;







Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;







Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;







Как можно чаще проветривайте помещение;







По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции: