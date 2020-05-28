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Итоги дня 27 мая: новые правила прописки в Украине и условия учебного года 2020

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Итоги дня 27 мая: новые правила прописки в Украине и условия учебного года 2020
07:21 Сегодня Телеграф

Новости Украины:В Минобразования рассказали, от чего зависят условия нового учебного года. Компенсации работникам медучреждений НДФЛ: Зеленский подписал закон.

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Украина, ВРУ, МИД, МВД, Кабмин, КМУ, Заболевание, ВСУ, ГПСУ, Пандемия, Прописка, Заражение, ГСЧС, Коронавирус, ГСНС, ОП, ГУНП, ООС, ОПУ, Covid-19.
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