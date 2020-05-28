Итоги дня 27 мая: новые правила прописки в Украине и условия учебного года 2020

1 Коронавирус в Украине: количество новых случаев снижается 321 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксирован в Украине за минувшие сутки по состоянию на утро среды, 14 человек из числа ранее заболевших скончались, 420 выздоровели, тогда как днем ранее сообщалось о 339 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, 25 мая – о 259 новых заболевших, 24 мая – о 406.

3 Компенсации работникам медучреждений НДФЛ: Зеленский подписал закон Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" № 591-ІХ, который Верховная Рада приняла 13 мая 2020 года, передает ОП.

5 Криклий: с 1 июня ЖД билеты можно будет купить за 90 дней до отправления АО "Укрзализныця" с 1 июня начнет продавать железнодорожные билеты за 90 дней до даты отправления.

6 Степанов сообщил, когда Украина может возобновить авиасообщение Авиасообщение в Украине возобновится с 15 июня, согласно утвержденному Кабинетом министров плану.

7 Грицай еще раз обратился к Усику Украинский борец просит уважать своих земляков.

8 Тайсон Фьюри дал согласие на выставочный бой с Майком Тайсоном Чемпион мира по боксу по версии WBC Тайсон Фьюри сообщил, что ему предложили бой против легендарного 53-летнего американца Майка Тайсона.

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10 Кличко вернули чемпионские пояса Владимиру Кличко вернули все чемпионские пояса.

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12 Еще одно мероприятие отменили из-за пандемии: BlizzCon 2020 не состоится Онлайн-мероприятие хотят провести в начале 2021-го.

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14 Андреа Бочелли переболел коронавирусом и стал донором плазмы Из уважения к больным, имевшим осложнения, он решил не акцентировать внимание итальянцев на себе.