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Среда, 03.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Итоги дня 2 июня: возможное продление карантина и ВНО 2020 в Украине

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Итоги дня 2 июня: возможное продление карантина и ВНО 2020 в Украине
07:10 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Минздрав: после 22 июня карантин в Украине могут продлить. В Украине МОН готовит Единую электронную образовательную платформу для детей и учителей.

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Украина, ВРУ, ВР, МИД, МВД, Кабмин, Рада, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус, ОП, ГУНП, ОПУ.
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