Итоги дня 2 июня: возможное продление карантина и ВНО 2020 в Украине

Минздрав: после 22 июня карантин в Украине могут продлить
В Украине карантин может быть продлен и после 22 июня.
Президент создал Консультативный совет по делам ветеранов и погибших защитников Украины
Президент Украины Владимир Зеленский создал Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины и назначил его председателем Сергея Куницына.
В Украине МОН готовит Единую электронную образовательную платформу для детей и учителей
МОН Украины готовит Единую электронную образовательную платформу, которая будет вмещать видеоуроки для всех классов.
Пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) проводят для того, чтобы каждый из желающих мог ознакомиться с процедурой тестирования и узнать все "подводные камни" перед окончательным оцениванием.
В 2020 году поступающие неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей и временно оккупированных территорий Крыма могут без ВНО поступить в любое из уполномоченных учебных заведений, где будут работать образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина".
Пенсионная система: в Минсоцполитики обсудили с миссией МВФ реформы
В Минсоцполитики обсудили с миссией МВФ в Украине потребности в легализации занятости и детенизации заработных плат.
Денис Шмыгаль встретился с представителями Всеукраинского совета церквей
Денис Шмыгаль заверил в намерениях правительства создать все возможные в нынешних обстоятельствах условия дл полного осуществления религиозных богослужений.
Два ближайших матча Карпат в УПЛ отменены
Эти матчи надеются доиграть позже.
Боксер Мейвезер оплатит похороны Джорджа Флойда
Семья афроамериканца согласилась, чтобы непобедимый боксер взял на себя все расходы.
Пятеро футболистов Барселоны заразились коронавирусом
Болезнь у футболистов прошла бессимптомно.
Костюк выиграла выставочный турнир в Ирпене
Марте не было равных на UTF Ladies Invitational.
Звезду "Ривердейла" арестовали за участие в протестах
Коул Спроус сообщил, что был среди протестующих, многих из которых арестовали в воскресенье во время протеста в Санта-Монике.
На 37-м году ушел из жизни обладатель премии "Лучший джазовый мужской вокал Украины"
Сегодня ночью, 2 июня, умер украинский джазовый музыкант Руслан Егоров.
Мыстецький арсенал открывает свои двери: организаторы готовят выставку
Выставка Видбиток продлится в Мыстецьком арсенале до 16 августа и будет работать ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 20:00.
Американская музыкальная индустрия поддержала протесты в США: все поставлено на паузу
Музыкальная индустрия США выступила против расовой дискриминации.
Праздника не будет: Sony отменила презентацию PlayStation 5
Sony решила перенести игровую презентацию PlayStation 5 на неопределенный срок.