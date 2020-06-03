Итоги дня 2 июня: возможное продление карантина и ВНО 2020 в Украине

В Украине карантин может быть продлен и после 22 июня.

Минздрав: после 22 июня карантин в Украине могут продлить

Президент Украины Владимир Зеленский создал Консультативный совет по делам ветеранов войны , семей погибших (умерших) защитников Украины и назначил его председателем Сергея Куницына.

Президент создал Консультативный совет по делам ветеранов и погибших защитников Украины

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В Украине МОН готовит Единую электронную образовательную платформу для детей и учителей

МОН Украины готовит Единую электронную образовательную платформу, которая будет вмещать видеоуроки для всех классов.

Пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) проводят для того, чтобы каждый из желающих мог ознакомиться с процедурой тестирования и узнать все "подводные камни" перед окончательным оцениванием.

В 2020 году поступающие неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей и временно оккупированных территорий Крыма могут без ВНО поступить в любое из уполномоченных учебных заведений, где будут работать образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина".