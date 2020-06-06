Итоги дня 5 июня: Частные армии и ВНО 2020 в Украине

Коронавирус не отступает: данные на 5 июня
По состоянию на утро 5 июня в Украине лабораторно подтверждено 25 963 случаев COVID-19
ВНО 2020: пункты проведения обеспечат термометрами, дезсредствами и масками
МОН привлекло партнеров для обеспечения санитайзерами, термометрами и масками пунктов проведения ВНО.
В КГГА объясняют свое решение как дополнительную меру безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Президент выступил за легализацию частных армий в Украине
По словам президента, на данный момент есть два проекта закона о частной армии, которые не зарегистрированы в парламенте.
В Украине всех призывников хотят тестировать на COVID-19.
Президент Украины Владимир Зеленский определил утратившими силу девять указов бывших президентов страны. В частности, о комплексной программе подготовки госслужащих и стратегию государственной кадровой политики на 2012-2020 годы.
Кулеба рассказал об открытии границ ЕС для украинцев
Министр прокомментировал предположение о недоверии в странах ЕС к украинской статистике заболеваемости.
МИД: сообщение между Украиной и Грецией могут восстановить с 1 июля
Сообщение между Грецией и Украиной, при стабильной эпидемиологической ситуации, восстановят с 1 июля.
Динамо подписало спонсорский контракт с автомобильным диллером Winner
Соглашение рассчитано на два года.
Деревянченко - один из претендентов на бой с Канело
Украинец Сергей Деревянченко входит в число претендентов на бой с лучшим боксером мира по многим версиям.
Чисора не против провести бой с Усиком в "Мекке бокса"
Британец позитивно относится к перспективе боя в Саудовской Аравии.
Реал выложит целое состояние за 17-летнего игрока Ренна
Эдуарду Камавинга все ближе к Мадриду.
Барселона сообщила о травме Месси
Аргентинец пропустит первые полноценные тренировки с командой.
Танцы со звездами 2020: организаторы начали подготовку нового сезона
Организаторы уже объявили кастинг для танцоров.
"Цель – продвигать Украину": В венской галерее появился украинский аудиогид
Первая леди Украины Елена Зеленская реализовала проект, который будет способствовать популяризации украинского языка в мире.
СМИ: Apple отложила выход нового iPhone
Один из основных поставщиков Apple, заявил, что, по его мнению, новая линейка iPhone появится только в четвертом квартале 2020.
Украинка получила немецкую премию по литературе за истории сильных женщин
Немецкую "Международную литературную премию" в этом году получила Евгения Белорусец.