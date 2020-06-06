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Суббота, 06.06.2020
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Итоги дня 5 июня: Частные армии и ВНО 2020 в Украине

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Итоги дня 5 июня: Частные армии и ВНО 2020 в Украине
07:16 Сегодня Телеграф

Новости Украины:ВНО 2020: пункты проведения обеспечат термометрами, дезсредствами и масками. Президент выступил за легализацию частных армий в Украине.

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Украина, ВРУ, ВР, МИД, МВД, Кабмин, Рада, Заболевание, Карантин, Заражение, ГСЧС, Коронавирус, ОП, ГУНП.
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