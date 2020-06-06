Итоги дня 5 июня: Частные армии и ВНО 2020 в Украине

По состоянию на утро 5 июня в Украине лабораторно подтверждено 25 963 случаев COVID-19

Коронавирус не отступает: данные на 5 июня

В КГГА объясняют свое решение как дополнительную меру безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции.

МОН привлекло партнеров для обеспечения санитайзерами , термометрами и масками пунктов проведения ВНО.

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Президент выступил за легализацию частных армий в Украине

По словам президента, на данный момент есть два проекта закона о частной армии, которые не зарегистрированы в парламенте.

В Украине всех призывников хотят тестировать на COVID-19.

Президент Украины Владимир Зеленский определил утратившими силу девять указов бывших президентов страны. В частности, о комплексной программе подготовки госслужащих и стратегию государственной кадровой политики на 2012-2020 годы.