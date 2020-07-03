Итоги дня 2 июля: Отставка главы НБУ Смолия, громкий скандал с "УЗ" и коронавирус в Украине

Заболеваемость COVID-19 резко выросла: в Украине вновь почти 900 случаев
В Украине резко выросла суточная заболеваемость COVID-19. За минувшие сутки в стране зафиксировали еще 889 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19.
Казахстан и Украина обсудили торгово-экономическое сотрудничество
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Посол Республики Казахстан в Украине Дархан Калетаев обсудили торгово-экономическое сотрудничество стран. Об этом сообщает Правительственный портал.
Дырявая крыша в вагоне: "УЗ" попала в громкий скандал
"Укрзализныця" в очередной раз попала в громкий скандал. На этот раз из-за дырявой крыши в вагоне одного из поездов. По сообщениям очевидцев происходящего, поток воды был настолько сильным, что пассажиры буквально принимали душ во время поездки.
"Укрзализныця" уволила руководителей депо станции Николаев за допуск к курсированию поезда в неисправном состоянии. Так компания отреагировала на скандал с дырявой крышей в одном из вагонов поезда, который сняли на камеру и выложили в сеть возмущенные пассажиры.
Отставка главы НБУ Смолия
Международный валютный фонд отметил достижения Нацбанка под руководством Якова Смолия и ожидает, что его преемник также обеспечит независимость НБУ.
Президент Владимир Зеленский принял заявление об увольнении Якова Смолия с поста председателя правления Национального банка Украины и внес его в Верховную Раду.
Пятый президент Украины и народный депутат Петр Порошенко призвал президента Владимира Зеленского отозвать представление об увольнении председателя Нацбанка Якова Смолия.
Лига чемпионов 2020/21: календарь турнира
На официальном сайте УЕФА появилось расписание следующего сезона Лиги чемпионов.
Джокович сделал повторный тест на коронавирус
Лучший теннисист мира серб Новак Джокович и его жена Елена после десяти дней на самоизоляции прошли повторное тестирование на COVID-19. Об этом сообщает sportklub.rs.
Уэйн Гретцки возглавил международную команду мечты по версии IIHF
Международная федерация хоккея (IIHF) на своем официальном сайте опубликовала символическую сборную всех времен по версии болельщиков.
Сборная Украины сыграет с Германией и Испанией в Киеве, с Швейцарией - во Львове
Исполнительный комитет УАФ (Украинская ассоциация футбола) утвердил места проведения домашних матчей национальной сборной в новом сезоне Лиги наций УЕФА.
Прорыв в фэшн-индустрии: "солнечная" модель стала звездой кампании Gucci и украсила Vogue
18-летняя британка Элли Голдстейн, родившаяся с синдромом Дауна, стала лицом рекламной кампании Gucci и появилась на страницах модного глянца Vogue.
Личная жизнь Макса Михайлюка: сердце "Холостяка" занято
Герой самого романтического шоу страны «Холостяк» Максим Михайлюк после окончания проекты признался, что его сердце теперь занято.
Неутешительные новости для поклонников комиксов: Comic Con Ukraine 2020 отменили
Самый масштабный фестиваль комиксов и косплея Comic Con Ukraine увы в 2020 не состоится. Об этом сообщают организаторы фестиваля в Facebook.
Сериал "Корона": кто сыграет роль сестры королевы Елизаветы в последнем сезоне
Стриминговый сервис Netflix наконец определился с актрисой, которая исполнит роль принцессы Маргарет в финальном сезоне сериала Корона.