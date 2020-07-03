Итоги дня 2 июля: Отставка главы НБУ Смолия, громкий скандал с "УЗ" и коронавирус в Украине

В Украине резко выросла суточная заболеваемость COVID-19 . За минувшие сутки в стране зафиксировали еще 889 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Посол Республики Казахстан в Украине Дархан Калетаев обсудили торгово-экономическое сотрудничество стран . Об этом сообщает Правительственный портал.

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Дырявая крыша в вагоне: "УЗ" попала в громкий скандал

"Укрзализныця" в очередной раз попала в громкий скандал. На этот раз из-за дырявой крыши в вагоне одного из поездов. По сообщениям очевидцев происходящего, поток воды был настолько сильным, что пассажиры буквально принимали душ во время поездки.

"Укрзализныця" уволила руководителей депо станции Николаев за допуск к курсированию поезда в неисправном состоянии. Так компания отреагировала на скандал с дырявой крышей в одном из вагонов поезда, который сняли на камеру и выложили в сеть возмущенные пассажиры.