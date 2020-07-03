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Пятница, 03.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 2 июля: Отставка главы НБУ Смолия, громкий скандал с "УЗ" и коронавирус в Украине
Итоги дня 2 июля: Отставка главы НБУ Смолия, громкий скандал с "УЗ" и коронавирус в Украине
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Итоги дня 2 июля: Отставка главы НБУ Смолия, громкий скандал с "УЗ" и коронавирус в Украине

Итоги дня 2 июля: Отставка главы НБУ Смолия, громкий скандал с "УЗ" и коронавирус в Украине
Обновлено 07:17 Сегодня Телеграф
"УЗ" попала в громкий скандал. Казахстан и Украина обсудили торгово-экономическое сотрудничество. Прорыв в фэшн-индустрии: "солнечная" модель стала звездой кампании Gucci и украсила Vogue.
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Все по теме:

НБУ, Украина, Укрзализныця, Поезд, Кабмин, Рада, Заражение, Коронавирус, УЗ, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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