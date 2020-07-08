Итоги дня 7 июля: Лесные пожары на Луганщине, весенний призыв и коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: за сутки выявили 564 новых больных COVID-19
По состоянию на утро вторника, 7 июля, в Украине зафиксировали почти 50 тысяч больных коронавирусной инфекцией Covid-19.
Весенний призыв в армию: Минобороны просят предоставить выпускникам отсрочку
Министерство образования и науки Украины обращается к Министерству обороны Украины с ходатайством о предоставлении отсрочки от весеннего призыва выпускникам учреждений общего среднего, профессионального, специального предвысшего и высшего образования 2020 года.
Президент вручил награды выдающимся украинцам по случаю Дня Конституции
Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды и почетные звания, которых были удостоены выдающиеся украинцы по случаю Дня Конституции за значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, научно-техническое, культурно-образовательное развитие государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд.
Лесные пожары: На Луганщине эвакуируют людей
На Луганщине продолжается ликвидация лесного пожара. Огонь подобрался к населенным пунктам, принято решение эвакуировать жителей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Луганской области.
По предварительным данным, в результате лесных пожаров на территории Новоайдарского района Луганской области погибли 5 человек, 9 - госпитализированы.
Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил главе ГСЧС Николаю Чечеткину выехать в Луганскую область, где бушуют пожары, уже унесшие жизни.
В Рубежном Луганской области возможны проблемы с водоснабжением из-за того, что пожары повредили линии электропередач. Об этом сообщает пресс-служба Рубежанского городского совета.
Владислав Криклий обсудил с послом Азербайджана перспективы сотрудничества
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Украине Эльмирой Ахундовой в Киеве.
Снимал ролик о проверке веломаршрута: Дубинский на Южном мосту в Киеве создал пробку
Глава Киевской обласной организации "СН", претендующий на пост мэра Киева Александр Дубинский снимая очередной проморолик для своей предвыборной кампании на Южном мосту, спровоцировал автопробку.
Хосе Рамирес назвал дату чемпионского боя с украинцем Постолом
Чемпионский поединок Рамирес - Постол должен состояться в последнюю субботу лета, 29 августа. Об этом сообщил американский чемпион.
Месси ждет сокращение зарплаты
Каталонская «Барселона» намерена снизить зарплату Месси.
Усик и Ломаченко вошли в топ-5 боксеров мира
Лучшим боксером издание признало Сауля Альвареса.
Премия YUNA переносится: церемония награждения пройдет в следующем году
В связи с карантином и ограничением массовых мероприятий награждение победителей украинской музыкальной премии YUNA в этом году не смогут провести в привычном формате в столичном Дворце "Украина".
Тина Кароль получила престижную награду от президента Украины
7 июля, президент Владимир Зеленский вручил певице Тине Кароль орден княгини Ольги III степени, который был присвоен ей ко Дню конституции Украины 2020.
Екатерина Кухар возглавила Киевское хореографическое училище
Судья шоу "Танцы со звездами" и прима-балерина Национальной оперы Украины получила должность от Министерства культуры и информационной политики. Екатерина Кухар возглавила Киевское хореографическое училище, выпускницей которого была сама.