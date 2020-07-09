Итоги дня 8 июля: отсрочка призыва для абитуриентов, непогода и пожары в Украине

В Украине за сутки от коронавируса выздоровело рекордное число людей
В Украине на утро 8 июля суточная заболеваемость COVID-19 в очередной раз выросла, так за минувшие сутки коронавирусной болезнью заразились 807 человек.
Пожары, наводнения в Украине и непогода в Одессе
В Луганской области вследствие ожогов, полученных в лесных пожарах в больнице скончался 58-летний мужчина. Число погибших возросло до 5 человек.
Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область в связи с масштабными лесными пожарами в Новоайдарском районе.
По состоянию на утро, 8 июля, на территории западных областей Украины, на которые обрушился паводок, подтопленными остаются пять населенных пунктов, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Глава МВД Украины Арсен Аваков, сообщил, что на совещании в Луганской области президент Украины принял решение использовать авиацию для тушения пожаров.
На Луганщине по состоянию на 14.00 более 1,6 тыс. спасателей, военнослужащих и полицейских продолжают тушить лесной пожар на площади около 5 тыс. гектаров. Об этом сообщили в ГСЧС
В Одессе и области погода ухудшилась еще ночью, с 7 на 8 июля. Сильные порывы ветра валили деревья, повреждены заборы и автомобили, двое мужчин травмированы.
Абитуриентам-2020 разрешили взять отсрочку от призыва: детали
МОН совместно с ОП и Генштабом разработаны решения касательно выпускников колледжей и университетов, которые позволят им при желании продолжить обучение по следующей ступени образования, получить отсрочку от весеннего призыва.
Зеленский на Буковине
Президент Владимир Зеленский во время визита на Буковину в среду осмотрел новый перинатальный центр и поздравил первую роженицу. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.
Находясь с рабочей поездкой в Черновицкой области, Президент Украины Владимир Зеленский посетил Ридковскую общеобразовательную школу и ознакомился с ходом реализации в регионе Национальной программы "Большое строительство". Об этом сообщает ОП.
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Трагически погиб чемпион мира в сноубодкроссе австралиец Алекс Пуллин.
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