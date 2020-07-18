Итоги 18 июля: пандемия, пожар во французском соборе и "черные ящики" PS752

Коронавирус в Украине и мире. Пожар в соборе Святых Петра и Павла. захват украинцев у берегов Нигерии. Протесты в Хабаровске. Передача черных ящиков рейса PS752 во Францию и другое

В мире с начала пандемии COVID-19 заболели уже более 14,1 миллиона человек

В мире уже подтвердили 14 106 753 случаев заболевания COVID-19 с начала пандемии.

В Украине лабораторно подтверждены 58 111 случаев COVID-19. Украина входит в список стран "красной зоны" по распространению коронавируса.

В соборе Святых Петра и Павла во французском Нанте призошел пожар.

Ликвидацией очага возгорания в соборе XV века занимались более 60 пожарных.

Утром в 10:00, по местному времени силами пожарных получилось взять под контроль пожар в соборе им. Св. Петра и Павла, начавшийся в 7:40.

К вечеру пожар полностью потушили.

Возле берегов Нигерии пираты напали на танкер Curacao Trader.

Нападение случилось в Гвинейском заливе в 200 милях на юго-запад от побережья Нигерии. Среди похищенных 13 человек, 6 - граждане Украины.

Протестующие в Хабаровске продолжают митинговать в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала.

Сегодня, 18 июля, в городе опять прошла акция с требованием освободить Фургала из московского СИЗО "Лефортово" и судить в Хабаровске.

Иран отправил во Францию "черные ящики" сбитого в январе самолета МАУ с целью расшифровки данных с устройства.

Представитель Министерства иностранных дел ИРИ Мохсен Бахарванд рассказал, что бортовой самописец отправили в столицу Франции в сопровождении представителей судебной власти и гражданской авиации страны.

"Молотобойцы" без особых проблем переиграли Уотфорд.

Вест Хэм одержал уверенную победу над Уотфордом в матче 36-го туре чемпионата Англии.

Назван город, где Десна будет принимать матчи Лиги Европы

Черниговский клуб планирует играть матчи квалификации ЛЕ на «Оболонь-Арене», а матчи группового этапа ЛЕ - на одесском «Черноморце».

Первая украинка в UFC Марина Мороз: Еще 2-3 боя до чемпионского пояса

Марина Мороз поделилась в интервью "Телеграф Спорт" своими последними новостями, как повлиял карантин на ее планы, а также много интересного.

Принцесса Беатрис тайно вышла замуж

Внучка королевы Великобритании, принцесса Беатрис тайно вышла замуж за своего возлюбленного - итальянского миллионера Эдоардо Мапелли Моцци.

Внук французской кинозвезды Кэтрин Денев, 32-летний Игорь Вадим, арестован полицией по подозрению в связях с итальянской мафией и участии в подделке денег.

Внука легендарной актрисы Кэтрин Денев и покойного французского кинорежиссера Роже Вадима подозревают в связях с итальянской мафией и подделке денег.

Киевский фестиваль короткометражного кино пройдет онлайн

Киевский международный фестиваль короткометражных фильмов (KISFF) 2020 пройдет с 5 по 9 августа в кинотеатре "Киевская Русь" в онлайн формате.

Сериал "Чернобыль" стал фаворитом на телепремии BAFTA

Известный мини-сериал "Чернобыль", созданный американским телеканалом HBO и британской телесетью Sky, получил 7 из 14 наград телевизионной премии BAFTA.

Microsoft официально прекращает производство Xbox One X и Xbox One S All-Digital Edition

В преддверии выпуска Xbox Series X компания Microsoft сделала заявление о прекращении производства некоторых игровых консолей.