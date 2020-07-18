Итоги 18 июля: пандемия, пожар во французском соборе и "черные ящики" PS752

В мире с начала пандемии COVID-19 заболели уже более 14,1 миллиона человек
В мире уже подтвердили 14 106 753 случаев заболевания COVID-19 с начала пандемии.
В Украине лабораторно подтверждены 58 111 случаев COVID-19. Украина входит в список стран "красной зоны" по распространению коронавируса.
В соборе Святых Петра и Павла во французском Нанте призошел пожар.
Ликвидацией очага возгорания в соборе XV века занимались более 60 пожарных.
Утром в 10:00, по местному времени силами пожарных получилось взять под контроль пожар в соборе им. Св. Петра и Павла, начавшийся в 7:40.
К вечеру пожар полностью потушили.
Возле берегов Нигерии пираты напали на танкер Curacao Trader.
Нападение случилось в Гвинейском заливе в 200 милях на юго-запад от побережья Нигерии. Среди похищенных 13 человек, 6 - граждане Украины.
Протестующие в Хабаровске продолжают митинговать в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала.
Сегодня, 18 июля, в городе опять прошла акция с требованием освободить Фургала из московского СИЗО "Лефортово" и судить в Хабаровске.
Иран отправил во Францию "черные ящики" сбитого в январе самолета МАУ с целью расшифровки данных с устройства.
Представитель Министерства иностранных дел ИРИ Мохсен Бахарванд рассказал, что бортовой самописец отправили в столицу Франции в сопровождении представителей судебной власти и гражданской авиации страны.
"Молотобойцы" без особых проблем переиграли Уотфорд.
Вест Хэм одержал уверенную победу над Уотфордом в матче 36-го туре чемпионата Англии.
Назван город, где Десна будет принимать матчи Лиги Европы
Черниговский клуб планирует играть матчи квалификации ЛЕ на «Оболонь-Арене», а матчи группового этапа ЛЕ - на одесском «Черноморце».
Первая украинка в UFC Марина Мороз: Еще 2-3 боя до чемпионского пояса
Марина Мороз поделилась в интервью "Телеграф Спорт" своими последними новостями, как повлиял карантин на ее планы, а также много интересного.
Принцесса Беатрис тайно вышла замуж
Внучка королевы Великобритании, принцесса Беатрис тайно вышла замуж за своего возлюбленного - итальянского миллионера Эдоардо Мапелли Моцци.
Внук французской кинозвезды Кэтрин Денев, 32-летний Игорь Вадим, арестован полицией по подозрению в связях с итальянской мафией и участии в подделке денег.
Внука легендарной актрисы Кэтрин Денев и покойного французского кинорежиссера Роже Вадима подозревают в связях с итальянской мафией и подделке денег.
Киевский фестиваль короткометражного кино пройдет онлайн
Киевский международный фестиваль короткометражных фильмов (KISFF) 2020 пройдет с 5 по 9 августа в кинотеатре "Киевская Русь" в онлайн формате.
Сериал "Чернобыль" стал фаворитом на телепремии BAFTA
Известный мини-сериал "Чернобыль", созданный американским телеканалом HBO и британской телесетью Sky, получил 7 из 14 наград телевизионной премии BAFTA.
Microsoft официально прекращает производство Xbox One X и Xbox One S All-Digital Edition
В преддверии выпуска Xbox Series X компания Microsoft сделала заявление о прекращении производства некоторых игровых консолей.