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Суббота, 18.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 18 июля: пандемия, пожар во французском соборе и "черные ящики" PS752
Итоги 18 июля: пандемия, пожар во французском соборе и "черные ящики" PS752
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Итоги 18 июля: пандемия, пожар во французском соборе и "черные ящики" PS752

Итоги 18 июля: пандемия, пожар во французском соборе и "черные ящики" PS752
Обновлено 21:37 Сегодня Телеграф
Коронавирус в Украине и мире. Пожар в соборе Святых Петра и Павла. захват украинцев у берегов Нигерии. Протесты в Хабаровске. Передача черных ящиков рейса PS752 во Францию и другое

В мире с начала пандемии COVID-19 заболели уже более 14,1 миллиона человек

В мире с начала пандемии COVID-19 заболели уже более 14,1 миллиона человек

В мире уже подтвердили 14 106 753 случаев заболевания COVID-19 с начала пандемии.

В Украине лабораторно подтверждены 58 111 случаев COVID-19. Украина входит в список стран "красной зоны" по распространению коронавируса.

В соборе Святых Петра и Павла во французском Нанте призошел пожар. 

В соборе Святых Петра и Павла во французском Нанте призошел пожар

Ликвидацией очага возгорания в соборе XV века занимались более 60 пожарных.

Утром в 10:00, по местному времени силами пожарных получилось взять под контроль пожар в соборе им. Св. Петра и Павла, начавшийся в 7:40.

К вечеру пожар полностью потушили.

Возле берегов Нигерии пираты напали на танкер Curacao Trader. 

Пираты напали на танкер Curacao Trader

Нападение случилось в Гвинейском заливе в 200 милях на юго-запад от побережья Нигерии. Среди похищенных 13 человек, 6 - граждане Украины. 

Протестующие в Хабаровске продолжают митинговать в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала.

Протесты в Хабаровске

Сегодня, 18 июля, в городе опять прошла акция с требованием освободить Фургала из московского СИЗО "Лефортово" и судить в Хабаровске. 

Иран отправил во Францию "черные ящики" сбитого в январе самолета МАУ с целью расшифровки данных с устройства.

Иран отправил во Францию черные ящики самолета МАУ

Представитель Министерства иностранных дел ИРИ Мохсен Бахарванд рассказал, что бортовой самописец отправили в столицу Франции в сопровождении представителей судебной власти и гражданской авиации страны. 

"Молотобойцы" без особых проблем переиграли Уотфорд.

Вест Хэм - Уотфорд

Вест Хэм одержал уверенную победу над Уотфордом в матче 36-го туре чемпионата Англии.

Назван город, где Десна будет принимать матчи Лиги Европы

Назван город, где Десна будет принимать матчи Лиги Европы

Черниговский клуб планирует играть матчи квалификации ЛЕ на «Оболонь-Арене», а матчи группового этапа ЛЕ - на одесском «Черноморце».

Первая украинка в UFC Марина Мороз: Еще 2-3 боя до чемпионского пояса

Марина Мороз

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Принцесса Беатрис тайно вышла замуж

Внучка королевы Великобритании, принцесса Беатрис тайно вышла замуж за своего возлюбленного - итальянского миллионера Эдоардо Мапелли Моцци.

Внук французской кинозвезды Кэтрин Денев, 32-летний Игорь Вадим, арестован полицией по подозрению в связях с итальянской мафией и участии в подделке денег.

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Киевский фестиваль короткометражного кино пройдет онлайн

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Все по теме:

Франция, Пожар, Хабаровск, Коронавирус, PS752.

Автор:

Телеграф
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