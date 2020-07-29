Итоги 29 июля: Российские боевики в Минске и главные достижения перемирия

В большинстве городов дети пойдут в школу 1 сентября. КГБ Беларуси задержала под Минском более 30 боевиков ЧВК "Вагнера". В Штабе назвали главные достижения перемирия. Лунин будет играть за первую команду Реала. Луческу исполнилось 75 лет. Такими были главные новости Украины и мира в четверг, 29 июля.

Коронавирус в Украине

За прошлые сутки в Украине было зарегистрировано 1022 случаев заражения. Подтвержданы уже 67 597 случаев коронавируса.

Минздрав заявляет, что число областей, которые не соответствуют эпидпоказателям, растет с каждым днем. Сегодня показатели ухудшились в Одесской и Черниговской областях. Однако, Львовскую область, где за сутки зафиксировали 149 случаев, исключили из списка.

Дети будут посещать школы с нового учебного года

В Украине в большинстве городов и районов дети пойдут в учебные заведения 1 сентября.

Боевики ЧВК Вагнера в Минске

Правоохранительные органы Беларуси под Минском задержали 32 человека, которые являются боевиками ЧВК Вагнера.

Президент Беларуси Александр Лукашенко срочно созвал Совет безопасности и заявил, что считает чрезвычайным происшествием задержание 33 граждан России.

Перемирие на Донбассе

С начала суток 29 июля зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета со стороны противника вблизи Новолуганского. Выстрел был не прицельным, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали.

В Штабе отметили, что с начала полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, не было ни одного погибшего или раненого военнослужащего из состава Объединенных сил.

Кравчук может вернуться в ТКГ

Бывший президент Украины Леонид Кравчук (1991-1994 года) отметил, что готов участвовать в переговорах в Минске по урегулированию ситуации на Донбасе, но еще не получал официального предложения от главы государства Владимира Зеленского.

Венгрия не снимет вето с комиссии Украина-НАТО

Венгрия и далее намерена накладывать вето на заседания комиссии Украина-НАТО на уровне министров. Таким образом страна рассчитывает "обеспечить права" нацменьшинств в Украине.

В Полтавской области расстреляли Mercedes

На трассе в районе города Пирятин обнаружили обстрелянный Mercedes с мертвым водителем. По предварительной информации погибший - житель Донецка, 1958 года рождения. У мужчины обнаружили пулевые ранения.

Лунин будет играть за первую команду Реала

Андрей Лунин и Тибо Куртуа будут вратарями "Реала".

Мадридский клуб уже проинформировал 21-летнего украинца, что его не станут отдавать в аренду, и он получит шанс проявить себя в "Реале".

Аталанта добыла волевую победу над Пармой

В 37-м туре Серии А Аталанта гостевала у Пармы. Хозяева поля первыми забили гол и долго вели в счете.

Шахтер благодаря голам Тете и Соломона победил Верес

В рамках подготовки к ответному матчу Лиги Европы против Вольфсбурга донецкий Шахтер в спарринге обыграл второлиговый Верес. Матч прошел на тренировочной базе Горняков в Святошине.

Сегодня Луческу исполнилось 75 лет

Сегодня, 29 июля, день рождения празднует новый главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу.

SpaceX отправит Сrew Dragon еще раз на МКС

Компания SpaceX во второй раз готовит экипаж Сrew Dragon для полета к МКС. В NASA уже даже назвали астронавтов, которые отправятся в рамках новой миссии.

Ученые рассмотрели новые сценарии возможного похолодания

Ученые из Массачусетского технологического института выдвигают новую теорию того, что, возможно, привело планету к каждому ледниковому периоду. И предположили, когда он может повториться.

Netflix переплюнул HBO по количеству номинаций

Netflix обошел HBO по количеству номинаций на премию "Эмми-2020". Его сериалы и фильмы были номинированы 160 раз, в то время, как его конкурент получил лишь 107.