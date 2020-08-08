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Суббота, 08.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 8 августа: коронавирус, отмена ограничений на остановку поездов в Тернополе и Луцке, протесты в Бейруте
Итоги 8 августа: коронавирус, отмена ограничений на остановку поездов в Тернополе и Луцке, протесты в Бейруте
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Протесты в Бейруте: демонстранты ворвались в здания четырех министерств
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Итоги 8 августа: коронавирус, отмена ограничений на остановку поездов в Тернополе и Луцке, протесты в Бейруте

Итоги 8 августа: коронавирус, отмена ограничений на остановку поездов в Тернополе и Луцке, протесты в Бейруте
Обновлено 21:35 Сегодня Телеграф
В мире уже более 19,3 млн инфицированных коронавирусом. "Укрзализныця" отменила ограничения на остановку в Тернополе и Луцке. Протесты в столице Ливана. Главный мышелов МИД Британии уходит на пенсию.

Пандемия COVID-19: в мире уже более 19,3 млн инфицированных

 Пандемия COVID-19

По данным на утро 8 августа в мире зафиксировали 19 378 036 подтвержденных случаев COVID-19.

За прошедшие 24 часа в Украине коронавирусом заразились 1489 человек

"Укрзализныця" отменила ограничения на остановку в Тернополе и Луцке 

Укрзализныця отменила ограничения на остановку в Тернополе и Луцке

"Укрзализныця" в связи со смягчением карантинных ограничений 8 августа возобновила остановку поездов дальнего следования в Тернополе и Луцке. 

В столице Ливана Бейруте проходят массовые протесты после мощного взрыва в городском порту.

В столице Ливана Бейруте проходят массовые протесты

Протестующие вступают в столкновения с правоохранителями, а силовики в ответ применяют слезоточивый газ. 

Главный мышелов британского МИД покидает свой пост

Главный мышелов британского МИД покидает свой пост

Главный мышелов британского внешнеполитического ведомства кот Палмерстон ушел на пенсию после четырех лет службы в МИД Соединенного Королевства.

В пятницу, 7 августа, возобновилась Лига чемпионов 2019/20, в частности состоялся матч Манчестер Сити - Реал.

Манчестер Сити - Реал

Игра, прошедшая на стадионе "Сити оф Манчестер", завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

В Первой лиге опять забили удивительный гол с центра поля

Ингулец - Рух

В пятницу, 7 августа, состоялись матчи предпоследнего тура в первенстве. В центральном поединке 29-го тура Ингулец - Рух победитель выявлен не был.

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Тухель сломал ногу

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Цуренко и Костюк прошли в полуфинал квалификации на турнире в Праге

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Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри уволен.

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри уволен.

Ювентус официально уволил Маурицио Сарри после вылета из Лиги чемпионов

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В британском Брентвуде прошел второй вечер бокса промоутерской компании Matchroom серии Fight Camp

В главном бою шоу встретились чемпионка мира WBC в первом легком весе Терри Харпер из Британии и ее соотечественница Наташа Джонас.

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Все по теме:

Укрзализныця, Ливан, Протесты, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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