Итоги 8 августа: коронавирус, отмена ограничений на остановку поездов в Тернополе и Луцке, протесты в Бейруте

В мире уже более 19,3 млн инфицированных коронавирусом. "Укрзализныця" отменила ограничения на остановку в Тернополе и Луцке. Протесты в столице Ливана. Главный мышелов МИД Британии уходит на пенсию.

Пандемия COVID-19: в мире уже более 19,3 млн инфицированных

По данным на утро 8 августа в мире зафиксировали 19 378 036 подтвержденных случаев COVID-19.

За прошедшие 24 часа в Украине коронавирусом заразились 1489 человек.

"Укрзализныця" отменила ограничения на остановку в Тернополе и Луцке

"Укрзализныця" в связи со смягчением карантинных ограничений 8 августа возобновила остановку поездов дальнего следования в Тернополе и Луцке.

В столице Ливана Бейруте проходят массовые протесты после мощного взрыва в городском порту.

Протестующие вступают в столкновения с правоохранителями, а силовики в ответ применяют слезоточивый газ.

Главный мышелов британского МИД покидает свой пост

Главный мышелов британского внешнеполитического ведомства кот Палмерстон ушел на пенсию после четырех лет службы в МИД Соединенного Королевства.

В пятницу, 7 августа, возобновилась Лига чемпионов 2019/20, в частности состоялся матч Манчестер Сити - Реал.

Игра, прошедшая на стадионе "Сити оф Манчестер", завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

В Первой лиге опять забили удивительный гол с центра поля

В пятницу, 7 августа, состоялись матчи предпоследнего тура в первенстве. В центральном поединке 29-го тура Ингулец - Рух победитель выявлен не был.

Тухель сломал ногу

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель сломал ногу.

Цуренко и Костюк прошли в полуфинал квалификации на турнире в Праге

Украинские теннисистки успешно преодолели первый раунд квалификации грунтового турнира в Чехии.

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри уволен.

Ювентус официально уволил Маурицио Сарри после вылета из Лиги чемпионов

Вчера, 7 августа, в британском Брентвуде прошел второй вечер бокса промоутерской компании Matchroom серии Fight Camp.

В главном бою шоу встретились чемпионка мира WBC в первом легком весе Терри Харпер из Британии и ее соотечественница Наташа Джонас.

Первая съемка проекта "Холостячка" с Ксенией Мишиной состоялась

Стартовали съемки нового романтического реалити - Холостячка, что выйдет уже этой осенью на телеканале СТБ.

Вероятный анонс Call of Duty 2020 уже близко

Activision уже не раз намекала, что анонс Call of Duty 2020 может пройти внутри королевской битвы Warzone. И видимо это так и будет, ведь игроки начали получать странные сообщения во время игры.

Популярный инсайдер раскрыл подробности дальнейших новинок от компании Huawei.

Эван Бласс обнародовал список устройств, над которыми сейчас работает компания Huawei.

Deep Purple презентовали свой 21-й альбом Whoosh!

Британская группа Deep Purple представила свой 21-й полноформатный студийный альбом под названием "Whoosh!".