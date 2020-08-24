Итоги 24 августа: День Независимости и COVID-19 в Украине

День Независимости Украины. Коронавирус в Украине. Платформа по деоккупации Крыма. DZIDZIO и Сергей Михалок пополнили список заслуженных артистов Украины.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на утро 24 августа лабораторно подтвердили 106 757 случаев коронавирусной болезни Covid-19.

В Украине сегодня, 24 августа, вступили в силу новое зонирование адаптивного карантина.

День Независимости Украины

24 августа, Украина отмечает 29-ю годовщину провозглашения независимости.

24 августа 2020 года украинцы празднуют 29-ю годовщину независимости страны.

Первые лица государства, политики и общественные деятели поздравляют украинцев с 29-й годовщиной независимости.

Второй год подряд Украина отмечает День Независимости без парада. Президент Украины Владимир Зеленский обещает провести военный парад после возвращения всех временно оккупированных украинских территорий.

Платформа по деоккупации Крыма: в МИД Украины пригласили ФРГ присоединится

Украина будет благодарна ФРГ за рассмотрение предложения и приобщение к международной платформе по деоккупации крымского полуострова. Об этом заявил глава МИДа Дмитрий Кулеба во время совместной с немецким коллегой Хайко Маасом пресс-конференции в столице.

Денис Шмыгаль обсудил с Маасом экономический форум в Берлине

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с главой МИДа Германии Хайко Маасом сотрудничество в сфере энергетики, соглашение об Общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС, а также проведение четвертого Украинско-немецкого экономического форума в Берлине.

Экс-игрок Динамо покинул испанский клуб

Бывший полузащитник Карпат, Динамо и других команд Сергей Мякушко покинул испанский Алькоркон.

Усик может выйти в ринг против россиянина Поветкина

У Поветкина есть возможность провести бой против Усика за звание обязательного претендента на пояс WBC.

Бавария установила рекордное достижение в Лиге чемпионов

"Бавария" установила рекорд Лиги чемпионов, выиграв 11 матчей подряд.

DZIDZIO и Сергей Михалок пополнили список заслуженных артистов Украины

В понедельник, 24 августа, во время празднования Дня Независимости президент Владимир Зеленский присвоил звание заслуженного артиста Украины Сергею Михалку и Михаилу Хоме, которые выступает под сценическим именем Dzidzio.

Украинские знаменитости празднуют 29-летие независимости Украины: душевные поздравления звезд (Фото, Видео)

Сегодня, 24 августа, украинцы отмечают День независимости Украины. Отечественный шоу-бизнес не обошел вниманием этот важный для страны праздник.

"Queen + Adam": группа Queen и Адам Ламберт выпустят совместный альбом

Группа Queen и Адам Ламберт готовят к выходу первый совместный концертный альбом. Об этом сообщается на странице группы в Facebook.

"Океан Эльзи" и "Бумбокс" не давали разрешения использовать свои песни на концерте ко Дню независимости

Представители групп "Бумбокс" и "Океан Эльзы" заявили, что не давали разрешение на использование своих песен на концерте "Песенная история современной Украины" ко Дню независимости Украины на Софийской площади.