Итоги 24 августа: День Независимости и COVID-19 в Украине

Коронавирус в Украине
В Украине по состоянию на утро 24 августа лабораторно подтвердили 106 757 случаев коронавирусной болезни Covid-19.
В Украине сегодня, 24 августа, вступили в силу новое зонирование адаптивного карантина.
День Независимости Украины
24 августа, Украина отмечает 29-ю годовщину провозглашения независимости.
24 августа 2020 года украинцы празднуют 29-ю годовщину независимости страны.
Первые лица государства, политики и общественные деятели поздравляют украинцев с 29-й годовщиной независимости.
Второй год подряд Украина отмечает День Независимости без парада. Президент Украины Владимир Зеленский обещает провести военный парад после возвращения всех временно оккупированных украинских территорий.
Платформа по деоккупации Крыма: в МИД Украины пригласили ФРГ присоединится
Украина будет благодарна ФРГ за рассмотрение предложения и приобщение к международной платформе по деоккупации крымского полуострова. Об этом заявил глава МИДа Дмитрий Кулеба во время совместной с немецким коллегой Хайко Маасом пресс-конференции в столице.
Денис Шмыгаль обсудил с Маасом экономический форум в Берлине
Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с главой МИДа Германии Хайко Маасом сотрудничество в сфере энергетики, соглашение об Общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС, а также проведение четвертого Украинско-немецкого экономического форума в Берлине.
Экс-игрок Динамо покинул испанский клуб
Бывший полузащитник Карпат, Динамо и других команд Сергей Мякушко покинул испанский Алькоркон.
Усик может выйти в ринг против россиянина Поветкина
У Поветкина есть возможность провести бой против Усика за звание обязательного претендента на пояс WBC.
Бавария установила рекордное достижение в Лиге чемпионов
"Бавария" установила рекорд Лиги чемпионов, выиграв 11 матчей подряд.
DZIDZIO и Сергей Михалок пополнили список заслуженных артистов Украины
В понедельник, 24 августа, во время празднования Дня Независимости президент Владимир Зеленский присвоил звание заслуженного артиста Украины Сергею Михалку и Михаилу Хоме, которые выступает под сценическим именем Dzidzio.
Украинские знаменитости празднуют 29-летие независимости Украины: душевные поздравления звезд (Фото, Видео)
Сегодня, 24 августа, украинцы отмечают День независимости Украины. Отечественный шоу-бизнес не обошел вниманием этот важный для страны праздник.
"Queen + Adam": группа Queen и Адам Ламберт выпустят совместный альбом
Группа Queen и Адам Ламберт готовят к выходу первый совместный концертный альбом. Об этом сообщается на странице группы в Facebook.
"Океан Эльзи" и "Бумбокс" не давали разрешения использовать свои песни на концерте ко Дню независимости
Представители групп "Бумбокс" и "Океан Эльзы" заявили, что не давали разрешение на использование своих песен на концерте "Песенная история современной Украины" ко Дню независимости Украины на Софийской площади.