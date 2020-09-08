Скачать
Вторник, 08.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 8 сентября: COVID-19 в Украине и нападение на политзаключенного Балуха
Итоги 8 сентября: COVID-19 в Украине и нападение на политзаключенного Балуха
Расследуют как разбой: новые подробности нападения на Балуха
Расследуют как разбой: новые подробности нападения на Балуха
Франция 0:0 Хорватия: онлайн-трансляция матча Лиги наций (1-й тайм)
Франция 0:0 Хорватия: онлайн-трансляция матча Лиги наций (1-й тайм)
Приговор вынесен: Михаила Ефремова признали виновным в совершении ДТП
Приговор вынесен: Михаила Ефремова признали виновным в совершении ДТП

Итоги 8 сентября: COVID-19 в Украине и нападение на политзаключенного Балуха

Итоги 8 сентября: COVID-19 в Украине и нападение на политзаключенного Балуха
Обновлено 21:20 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф
Коронавирус в Украине: снова более двух тысяч больных и новый антирекорд по смертности. Превышение скорости: в Украине могут увеличить штрафы. В Украине могут изменить правила передвижения для водителей электротранспорта.

Коронавирус в Украине: снова более двух тысяч больных и новый антирекорд по смертности

дезинфекция метро

В восьми областях Украины за сутки выявлено более 100 заболевших коронавирусом.

В Украине могут изменить правила передвижения для водителей электротранспорта

люди на электротранспорте

В ближайшее время в Украине электросамокаты и моноколеса могут приравнять к велосипедам. 

Превышение скорости: в Украине могут увеличить штрафы

светофор

В Украине штрафы для водителей за превышение скорости более чем на 50 км в час должны быть повышены в 6,5 раза. Об этом замглавы МВД Антон Геращенко заявил на пресс-конференции.

Бывшего политзаключенного Балуха сильно избили

Владимир Балуха

В ночь на вторник избили бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха. Нашли его лишь утром, сейчас он в больнице.

Нападение на бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха квалифицировали как разбой. Об этом сообщает полиция Киева.

Горячее питание в школах: Мандзий поделилась деталями

столовая

Украинские школы вернутся к полноценному питанию учеников уже после снятия карантина. Об этом в Фейсбуке написала замминистра образования и науки Любомира Мандзий.

Семь украинок заявились на Ролан Гаррос-2020

Семь украинок заявились на Ролан Гаррос-2020

Три украинки сыграют квалификационные матчи, а еще четыре начнут свой путь в основной сетке турнира.

АЗ пошел на радикальные меры ради подготовки к Динамо

АЗ

АЗ хорошенько отдохнет перед Динамо. Об этом сообщает официальный сайт голландской команды.

Интер оформил громкий трансфер из Ромы

Рома против Брескии

Сербский левый защитник Ромы Александар Коларов перебрался в Интер. Об этом сообщает пресс-служба миланского клуба.

Все ради ярких обгонов: Формула-1 хочет значительно изменить регламент квалификации

Формула-1

Формула-1 может убрать традиционные квалификационные заезды. Об этом сообщает skysports.

Днепр сообщил о вспышке коронавируса в клубе

Днепр сообщил о вспышке коронавируса в клубе

Баскетбольный клуб Днепр снялся с товарищеского турнира Gloria cup, который проходит в Турции. Об этом сообщает пресс-служба днепровского клуба.

Ломаченко - Лопес: Top Rank официально подтвердила дату боя

Ломаченко - Лопес: Top Rank официально подтвердила дату боя

Top Rank анонсировала целую серию больших боев в октябре.

"Голос эпохи. Светлая память, Маэстро": ушел из жизни легендарный украинский диктор Николай Козий

Николай Козий

В возрасте 79 лет скончался один из самых известных голосов Украины — диктор, радиоведущий и актер дубляжа Николай Козий.

Приговор вынесен: Михаила Ефремова признали виновным в совершении ДТП

Михаил Ефремов

Пресненский суд Москвы вынес приговор актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому по делу о смертельном ДТП. Об этом сообщают российские СМИ.

Детское Евровидение 2020: Украина определилась со своим представителем (Видео)/

Александр Балабанов

Украину на Детском Евровидении 2020 представит Александр Балабанов. Александр стал победителем Нацотбора по результатам голосования.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Карантин, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названы фрукты, которые могут серьезно навредить вашему организму
02 Погода ухудшится: идет похолодание, в ряде областей пройдут дожди
03 В США разрешили использование первого малого модульного реактора
04 Кулеба: У нас с Россией две войны
05 Новый "Чужой": Ридли Скотт рассказал о работе над очередным фильмом об инопланетных существах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Без маски теперь только дома: в Турции усилили карантинные меры
Без маски теперь только дома: в Турции усилили карантинные меры
Заявления об отравлении Навального: В МИД РФ вызвали посла Германии
Заявления об отравлении Навального: В МИД РФ вызвали посла Германии
Горячее питание в школах: Мандзий поделилась деталями
Горячее питание в школах: Мандзий поделилась деталями
&quot;Голос эпохи. Светлая память, Маэстро&quot;: ушел из жизни легендарный украинский диктор Николай Козий
"Голос эпохи. Светлая память, Маэстро": ушел из жизни легендарный украинский диктор Николай Козий
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь