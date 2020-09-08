Итоги 8 сентября: COVID-19 в Украине и нападение на политзаключенного Балуха

Коронавирус в Украине: снова более двух тысяч больных и новый антирекорд по смертности. Превышение скорости: в Украине могут увеличить штрафы. В Украине могут изменить правила передвижения для водителей электротранспорта.

Коронавирус в Украине: снова более двух тысяч больных и новый антирекорд по смертности

В восьми областях Украины за сутки выявлено более 100 заболевших коронавирусом.

В Украине могут изменить правила передвижения для водителей электротранспорта

В ближайшее время в Украине электросамокаты и моноколеса могут приравнять к велосипедам.

Превышение скорости: в Украине могут увеличить штрафы

В Украине штрафы для водителей за превышение скорости более чем на 50 км в час должны быть повышены в 6,5 раза. Об этом замглавы МВД Антон Геращенко заявил на пресс-конференции.

Бывшего политзаключенного Балуха сильно избили

В ночь на вторник избили бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха. Нашли его лишь утром, сейчас он в больнице.

Нападение на бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха квалифицировали как разбой. Об этом сообщает полиция Киева.

Горячее питание в школах: Мандзий поделилась деталями

Украинские школы вернутся к полноценному питанию учеников уже после снятия карантина. Об этом в Фейсбуке написала замминистра образования и науки Любомира Мандзий.

Семь украинок заявились на Ролан Гаррос-2020

Три украинки сыграют квалификационные матчи, а еще четыре начнут свой путь в основной сетке турнира.

АЗ пошел на радикальные меры ради подготовки к Динамо

АЗ хорошенько отдохнет перед Динамо. Об этом сообщает официальный сайт голландской команды.

Интер оформил громкий трансфер из Ромы

Сербский левый защитник Ромы Александар Коларов перебрался в Интер. Об этом сообщает пресс-служба миланского клуба.

Все ради ярких обгонов: Формула-1 хочет значительно изменить регламент квалификации

Формула-1 может убрать традиционные квалификационные заезды. Об этом сообщает skysports.

Днепр сообщил о вспышке коронавируса в клубе

Баскетбольный клуб Днепр снялся с товарищеского турнира Gloria cup, который проходит в Турции. Об этом сообщает пресс-служба днепровского клуба.

Ломаченко - Лопес: Top Rank официально подтвердила дату боя

Top Rank анонсировала целую серию больших боев в октябре.

"Голос эпохи. Светлая память, Маэстро": ушел из жизни легендарный украинский диктор Николай Козий

В возрасте 79 лет скончался один из самых известных голосов Украины — диктор, радиоведущий и актер дубляжа Николай Козий.

Приговор вынесен: Михаила Ефремова признали виновным в совершении ДТП

Пресненский суд Москвы вынес приговор актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому по делу о смертельном ДТП. Об этом сообщают российские СМИ.

Детское Евровидение 2020: Украина определилась со своим представителем (Видео)/

Украину на Детском Евровидении 2020 представит Александр Балабанов. Александр стал победителем Нацотбора по результатам голосования.