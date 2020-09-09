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Среда, 09.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 9 сентября: Коронавирус и возможное усиление карантина в Украине, ситуация в Беларуси
Итоги 9 сентября: Коронавирус и возможное усиление карантина в Украине, ситуация в Беларуси
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Итоги 9 сентября: Коронавирус и возможное усиление карантина в Украине, ситуация в Беларуси

Итоги 9 сентября: Коронавирус и возможное усиление карантина в Украине, ситуация в Беларуси
Обновлено 21:56 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф
Коронавирус: в Украине более 2,5 тысяч новых больных, статистика по областям. Кабмин готов ввести жесткий карантин по всей Украине, у Зеленского против. В Кабмине запретили въезд иностранцев в Украину транзитом.

Коронавирус в Украине и мире

люди в масках

С начала пандемии коронавирус унес жизни более 900 тысяч жителей планеты. Больше всего смертей - почти 194 тысячи - в США.

За время эпидемии коронавируса в Украине выявили 143 030 заболевших. Больше всего больных COVID-19 зафиксировали в Киеве и Львовской области.

В Раде определились с кандидатом в члены Совета НБУ

ВРУ

Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал назначение экономиста-международника Василия Горбаля на должность члена Совета НБУ. Об этом сообщает пост в Фейсбуке члена комитета Алены Шкрум (фракция "Батькивщина"), соответствующее решение было принято на заседании 9 сентября.

В Кабмине запретили въезд иностранцев в Украину транзитом

Кабмин Украины

Кабмин Украины внес изменения в список исключений для иностранцев, которым не запрещен въезд в Украину. Об этом сообщили в МВД Украины в соцсети Фейсбук.

Кабмин готов ввести жесткий карантин по всей Украине, у Зеленского против

Люди в Украине в масках

Всеобщий режим "красной" зоны карантина может быть введен, чтобы остановить рост заболеваемости. Однако Офис президента выступает за максимальное использование возможностей адаптивного карантина.

Ситуация в Беларуси

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко заявил, что запись разговора между "Варшавой" и "Берлином" об отравлении Навального была перехвачена станцией радиоэлектронной разведки.

Александр Лукашенко выразил мнение о протестующих, которые с 9 августа требуют его переизбрания. Беседа по поводу людей, выходящих на митинги, состоялась в рамках интервью кремлевским пропагандистам. По словам Лукашенко, "походами" руководят Телеграм-каналы.

Александр Лукашенко утверждает, что американцы дали сигнал из космоса протестующим, которые 23 августа двинулись с акцией к его резиденции. Об этом он заявил в интервью российским пропагандистам, объясняя, почему появился перед демонстрантами в бронежилете и с автоматом.

Протестующие в Беларуси объявили о формировании отрядов народных дружинников и самообороны. Сообщение такого содержания появилось на Telegram канале "NEXTA Live".

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Юлия Левченко выиграла турнир в Дессау, Ярослава Магучих и Ирина Геращенко заняли вторые места.

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Все по теме:

Украина, ВР, Карантин, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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