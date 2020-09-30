Итоги 30 сентября: Увольнение Фокина, новый антирекорд коронавируса и первые дебаты в США

Зеленский исключил Фокина из ТКГ. В Нагорном Карабахе продолжаются бои. В Украине новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом. Байден и Трамп провели первые дебаты. Такими были главные новости среды, 30 сентября, в Украине и мире.

Зеленский исключил Фокина из ТКГ

После скандального заявления Витольда Фокина о том, что войны России с Украиной на Донбассе нет, президент Украины Владимир Зеленский принял решение уволить его с должности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе.

В Украине новый антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусом

По состоянию на утро среды 30 сентября в Украине зафиксировали 4 027 новых случаев COVID-19, умерло 64 пациента.

Наибольшие показатели по коронавирусу за сутки наблюдаются на Харьковщине - 549 новых случаев, затем идет.

Юрий Луценко болен раком

Бывший генеральный прокурор Украины, политик Юрий Луценко признался, что у него диагностировали онкологическое заболевание.

В Верховной Раде отменили все пленарные заседания

В парламенте 10 человек заболели коронавирусом, в результате пленарные заседания были отменены. В частности на коронавирус заболели Кира Рудик, Петр Порошенко и Жан Беленюк, Яна Зинкевич.

Между Арменией и Азербайджаном продолжаются бои

Четвертые сутки продолжаются боевые действия между Арменией и Азербайджаном в районе Нагорного Карабаха.

Опубликована карта военных действий.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что военная база, принадлежащая РФ, является неотьемлемой частью системы обороны страны.

В Крыму прошел сильный ливень

30 сентября на полуостров наконец-то обрушился дождь. Во многих городах прошел сильный ливень, затопив улицы и дороги. Севастополь и Керчь буквально ушли под воду.

Сотрудницу посольства США нашли мертвой в Киеве

В Киеве от травмы головы скончалась сотрудница посольства США. Полиция рассматривает две версии.

Кабмин запланировал перенос рабочих дней в 2021 году

Рабочие дни сместятся в связи с празднованием Рождества, Дня независимости и Дня защитника Украины.

Байден и Трамп провели первые дебаты

Кандидаты в президенты США Джо Байден и Дональд Трамп провели первые предвыборные дебаты. В этом году они начались без традиционного рукопожатия.

Свитолина переломила ход поединка с мексиканкой Сарасуа на Ролан Гаррос

После тяжелого стартового круга, когда Свитолина встречалась с россиянкой Грачевой, во втором круге украинке противостояла мексиканка Рената Сарасуа.

Ярмоленко получил награду в Англии

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко получил индивидуальную награду в Англии.

Динамо впервые за четыре года сыграет на групповой стадии Лиги чемпионов

Домашняя победа Динамо над Гентом оформила выход в групповой раунд Лиги чемпионов. За это киевское Динамо получит от УЕФА €15,25 млн. Плюс €16,62 млн за высокий рейтинг команды в УЕФА (18 из 32). Таким образом, команда гарантировано получит около €32 млн.