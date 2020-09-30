Итоги 30 сентября: Увольнение Фокина, новый антирекорд коронавируса и первые дебаты в США

Зеленский исключил Фокина из ТКГ
После скандального заявления Витольда Фокина о том, что войны России с Украиной на Донбассе нет, президент Украины Владимир Зеленский принял решение уволить его с должности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе.
В Украине новый антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусом
По состоянию на утро среды 30 сентября в Украине зафиксировали 4 027 новых случаев COVID-19, умерло 64 пациента.
Наибольшие показатели по коронавирусу за сутки наблюдаются на Харьковщине - 549 новых случаев, затем идет.
Юрий Луценко болен раком
Бывший генеральный прокурор Украины, политик Юрий Луценко признался, что у него диагностировали онкологическое заболевание.
В Верховной Раде отменили все пленарные заседания
В парламенте 10 человек заболели коронавирусом, в результате пленарные заседания были отменены. В частности на коронавирус заболели Кира Рудик, Петр Порошенко и Жан Беленюк, Яна Зинкевич.
Между Арменией и Азербайджаном продолжаются бои
Четвертые сутки продолжаются боевые действия между Арменией и Азербайджаном в районе Нагорного Карабаха.
Опубликована карта военных действий.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что военная база, принадлежащая РФ, является неотьемлемой частью системы обороны страны.
В Крыму прошел сильный ливень
30 сентября на полуостров наконец-то обрушился дождь. Во многих городах прошел сильный ливень, затопив улицы и дороги. Севастополь и Керчь буквально ушли под воду.
Сотрудницу посольства США нашли мертвой в Киеве
В Киеве от травмы головы скончалась сотрудница посольства США. Полиция рассматривает две версии.
Кабмин запланировал перенос рабочих дней в 2021 году
Рабочие дни сместятся в связи с празднованием Рождества, Дня независимости и Дня защитника Украины.
Байден и Трамп провели первые дебаты
Кандидаты в президенты США Джо Байден и Дональд Трамп провели первые предвыборные дебаты. В этом году они начались без традиционного рукопожатия.
Свитолина переломила ход поединка с мексиканкой Сарасуа на Ролан Гаррос
После тяжелого стартового круга, когда Свитолина встречалась с россиянкой Грачевой, во втором круге украинке противостояла мексиканка Рената Сарасуа.
Ярмоленко получил награду в Англии
Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко получил индивидуальную награду в Англии.
Динамо впервые за четыре года сыграет на групповой стадии Лиги чемпионов
Домашняя победа Динамо над Гентом оформила выход в групповой раунд Лиги чемпионов. За это киевское Динамо получит от УЕФА €15,25 млн. Плюс €16,62 млн за высокий рейтинг команды в УЕФА (18 из 32). Таким образом, команда гарантировано получит около €32 млн.