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Пятница, 02.10.2020
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Итоги 2 октября: взрыв во дворе ВАКС, COVID-19 у Коболева и самосожжение российский журналистки
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Итоги 2 октября: взрыв во дворе ВАКС, COVID-19 у Коболева и самосожжение российский журналистки

Итоги 2 октября: взрыв во дворе ВАКС, COVID-19 у Коболева и самосожжение российский журналистки
Обновлено 22:13 Сегодня Телеграф
Во дворе Антикоррупционного суда прогремел взрыв. У Андрея Коболева обнаружили коронавирус. Российская журналистка сожгла себя и обвинила в своей гибели РФ. Свитолина выбила первую ракетку России с Ролан Гаррос. Ники Минаж впервые стала мамой и другие события 2 октября.

Взрыв во дворе ВАКС 

На территории Высшего антикоррупционного суда взорвался неустановленный предмет. В результате был поврежден фасад здания.

COVID-19 у Коболева 

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что болен коронавирусом.

Самосожжение Ирины Славиной

Главный редактор нижегородского издания "Коза Пресс" Ирина Славина подожгла себя у здания МВД из-за обысков по делу "Открытой России".

Война за Нагорный Карабах

В Нагорном Карабахе продолжаются военные действия. В сети появилась свежая информация о противостоянии Армении и Азербайджана.

Скандал со "слугой народа"

Выдвижение Клецова в депутаты взволновало волонтера и ветерана АТО Илью Зелинского. На своей странице в Facebook он обнародовал резонансную информацию о Клецове.

Также выложил скриншот из видео сепаратистского "ТВ Новороссии", на котором Клецов представлен как координатор общественной инициативы "Люди мира".

Победа Свитолиной

В пятницу, 2 октября, первая ракетка Украины и пятый номер рейтинга WTA Элина Свитолина в третьем круге Ролан-Гаррос-2020 играла с первой ракеткой России Екатериной Кузнецовой (№ 31 WTA). Итогом встречи стала победа украинки в двух сетах.

Жеребьевка группового раунда Лиги Европы

В пятницу, 2 октября, в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария) состоялась церемония жеребьевки группового раунда Лиги Европы УЕФА 2020/21.

Разгромная победа "Барсы"

В четверг, 1 октября, "Сельта" принимала "Барселону" в рамках матча 4-го тура чемпионата Испании 2020/21. Игра, проходившая на стадионе "Балаидос", завершилась разгромной победой гостей со счетом 0:3.

Ливерпуль пасет задних

В четверг, 1 октября, на легендарном стадионе Энфилд в рамках матча 1/8 финала Кубка английской лиги состоялась классическая английская дуэль Ливерпуль - Арсенал. Команды не забивали голов в основное время, а в серии пенальти более удачливыми оказались Канониры (4:5).

Ники Минаж стала мамой

Экцентричная исполнительница родила своего первенца 30 сентября в Лос-Анджелесе.

Смерть композитора 

Известный российский звукорежиссер и музыкант Александр Кальянов умер на 74 году жизни.

Новый сериал 

Miramax TV планирует заняться производством спин-оффа в виде сериала "Джентльмены" британского режиссера Гая Ричи.

Новинка от Билли Айлиш 

Американская певица представила клип на композицию "No Time To Die", которая является заглавной песней к новому одноименному фильму про Джеймса Бонда.

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Все по теме:

Андрей Коболев, ВАКС, Итоги дня, Covid-19, Ирина Славина.

Автор:

Телеграф
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