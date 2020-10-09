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Пятница, 09.10.2020
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Итоги 9 октября: Украина может отказатся от перевода часов, столкновения в Бишкеке и скандальное заявление Лукашенко
Итоги 9 октября: Украина может отказатся от перевода часов, столкновения в Бишкеке и скандальное заявление Лукашенко
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День защитника Украины 2020: будет ли выходной 14 октября
Шевченко рассказал о серьезном разговоре с игроками после матча с Францией
Шевченко рассказал о серьезном разговоре с игроками после матча с Францией

Итоги 9 октября: Украина может отказатся от перевода часов, столкновения в Бишкеке и скандальное заявление Лукашенко

Итоги 9 октября: Украина может отказатся от перевода часов, столкновения в Бишкеке и скандальное заявление Лукашенко
Обновлено 22:40 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф
Украина может отказаться от перевода часов. В Бишкеке начались столкновения со стрельбой, в столицу Кыргызстана вводят войска. В Украине почти 6 тысяч подцепивших Covid-19 за сутки.

Украина может отказаться от перевода часов

часы

В Украине зарегистрировали законопроект "Об исчислении времени", которым предусматривается отказ от сезонного перевода стрелок.

В Украине почти 6 тысяч подцепивших Covid-19 за сутки, всего по стране больше 250 тысяч заболевших

человек в защитном костюме

Численность новых больных коронавирусом в Украине растет в геометрической прогрессии.

12 октября (понедельник) в Украине начнет действовать новое эпидемическое зонирование.

В Украине теперь станет возможным сдать тест на коронавирус в часных лабораториях.

Три сценария для Карабаха: чем закончится очередной виток войны между Арменией и Азербайджаном

Карабах

Активные бои между Баку и Ереваном идут уже вторую неделю. Почему войска Азербайджана не смогли продвинуться достаточно далеко и чем это все может завершиться? На эти вопросы "Телеграфа" отвечал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

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Карабах, Карантин, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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