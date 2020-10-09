Итоги 9 октября: Украина может отказатся от перевода часов, столкновения в Бишкеке и скандальное заявление Лукашенко

Украина может отказаться от перевода часов. В Бишкеке начались столкновения со стрельбой, в столицу Кыргызстана вводят войска. В Украине почти 6 тысяч подцепивших Covid-19 за сутки.

Украина может отказаться от перевода часов

В Украине зарегистрировали законопроект "Об исчислении времени", которым предусматривается отказ от сезонного перевода стрелок.

В Украине почти 6 тысяч подцепивших Covid-19 за сутки, всего по стране больше 250 тысяч заболевших

Численность новых больных коронавирусом в Украине растет в геометрической прогрессии.

12 октября (понедельник) в Украине начнет действовать новое эпидемическое зонирование.

В Украине теперь станет возможным сдать тест на коронавирус в часных лабораториях.

Три сценария для Карабаха: чем закончится очередной виток войны между Арменией и Азербайджаном

Активные бои между Баку и Ереваном идут уже вторую неделю. Почему войска Азербайджана не смогли продвинуться достаточно далеко и чем это все может завершиться? На эти вопросы "Телеграфа" отвечал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Хотели сделать сакральную жертву»: Лукашенко заявил, что «спас» жизнь Тихановской (видео)

Глава Беларуси Александр Лукашенко завил, что это он "спас жизнь Тихановской" и помог ей проехать в Литву.

Двое пранкеров выдали себя за Светлану Тихановскую и приняли участие в строго конфиденциальном онлайн-заседании внешеполитического комитета парламента Дании.

В Бишкеке начались столкновения со стрельбой, в столицу Кыргызстана вводят войска

В столице Кыргызстана ввели режим чрезвычайного положения.

Известная украинская журналистка ждет ребенка

Журналистка hromadske Настя Станко скоро станет мамой.

Стало известно, кто сыграет Кузьму Скрябина в фильме "Я, "Победа" и Берлин"

Украинский актер Иван Блиндарь сыграет Кузьму Скрябина в новой ленте "Я, "Победа" и Берлин".

Фронтмен группы "Бумбокс" подхватил коронавирус

Известный украинский музыкант получил положительный результат теста на COVID-19.

В деле о смерти Валентины Легкоступовой наметился новый поворот

В деле о смерти российской певицы Валентины Легкоступовой появились новые подробности.

Грузия приблизилась к Евро-2020 и Украине

Вчера, 8 октября, возобновился отбор на чемпионат Европы по футболу-2020.

Полет над рингом и поцелуй с женой: яркие моменты боя Беринчик - Симион (фото)

Денис Беринчик устроил яркое шоу не только в бою.

Украинская "молодежка" благодаря спорному пенальти обыграла Румынию (видео)

Сборная Украины U-21 все еще сохраняет шансы на выход из группы.