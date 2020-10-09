Итоги 9 октября: Украина может отказатся от перевода часов, столкновения в Бишкеке и скандальное заявление Лукашенко

Украина может отказаться от перевода часов
В Украине зарегистрировали законопроект "Об исчислении времени", которым предусматривается отказ от сезонного перевода стрелок.
В Украине почти 6 тысяч подцепивших Covid-19 за сутки, всего по стране больше 250 тысяч заболевших
Численность новых больных коронавирусом в Украине растет в геометрической прогрессии.
12 октября (понедельник) в Украине начнет действовать новое эпидемическое зонирование.
В Украине теперь станет возможным сдать тест на коронавирус в часных лабораториях.
Три сценария для Карабаха: чем закончится очередной виток войны между Арменией и Азербайджаном
Активные бои между Баку и Ереваном идут уже вторую неделю. Почему войска Азербайджана не смогли продвинуться достаточно далеко и чем это все может завершиться? На эти вопросы "Телеграфа" отвечал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.
«Хотели сделать сакральную жертву»: Лукашенко заявил, что «спас» жизнь Тихановской (видео)
Глава Беларуси Александр Лукашенко завил, что это он "спас жизнь Тихановской" и помог ей проехать в Литву.
Двое пранкеров выдали себя за Светлану Тихановскую и приняли участие в строго конфиденциальном онлайн-заседании внешеполитического комитета парламента Дании.
В Бишкеке начались столкновения со стрельбой, в столицу Кыргызстана вводят войска
В столице Кыргызстана ввели режим чрезвычайного положения.
Известная украинская журналистка ждет ребенка
Журналистка hromadske Настя Станко скоро станет мамой.
Стало известно, кто сыграет Кузьму Скрябина в фильме "Я, "Победа" и Берлин"
Украинский актер Иван Блиндарь сыграет Кузьму Скрябина в новой ленте "Я, "Победа" и Берлин".
Фронтмен группы "Бумбокс" подхватил коронавирус
Известный украинский музыкант получил положительный результат теста на COVID-19.
В деле о смерти Валентины Легкоступовой наметился новый поворот
В деле о смерти российской певицы Валентины Легкоступовой появились новые подробности.
Грузия приблизилась к Евро-2020 и Украине
Вчера, 8 октября, возобновился отбор на чемпионат Европы по футболу-2020.
Полет над рингом и поцелуй с женой: яркие моменты боя Беринчик - Симион (фото)
Денис Беринчик устроил яркое шоу не только в бою.
Украинская "молодежка" благодаря спорному пенальти обыграла Румынию (видео)
Сборная Украины U-21 все еще сохраняет шансы на выход из группы.