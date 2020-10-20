Итоги дня 20 октября: выступление Зеленского, розыск "беркутовцев" и испытание вакцины от COVID-19 на людях

В Украине за сутки умерли более сотни больных с COVID-19. Зеленский выступил в Раде с ежегодным посланием. Суд Киева принял важное решение по виновникам расстрела на Майдане.

В Украине за сутки умерли более сотни больных с COVID-19

В Украине за последние сутки подтвердили 5 469 новых случаев коронавируса, 113 граждан Украины умерло от осложнений болезни.

В ноябре будут такие пики, что все прозреют: инфекционист озвучила прогноз по пандемии коронавируса в Украине

Беспечное отношение к противоэпидемическим мероприятиям, по мнению инфекциониста Ольги Голубовской, приведет к катастрофическим последствиям. Наблюдать их украинцы смогут уже в ближайшие месяцы.

Зеленский выступил в Раде с ежегодным посланием

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего традиционного ежегодного выступления перед нардепами поговорит о коронавирусе, Крыме, армии, а также даст важный "месседж" депутатам.

В сети также появилось полное видео выступления Зеленского.

Добавим, что полный текст ежегодного обращения также имеется на сайте "Телеграф".

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Суд Киева принял важное решение по виновникам расстрела на Майдане

Суд наконец принял решение по трем подозреваемым бывшим бойцам Беркута, фигурирующих в деле о пытках активистов Майдана.

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