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Вторник, 20.10.2020
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Итоги дня 20 октября: выступление Зеленского, розыск "беркутовцев" и испытание вакцины от COVID-19 на людях
Итоги дня 20 октября: выступление Зеленского, розыск "беркутовцев" и испытание вакцины от COVID-19 на людях
Вакцину от коронавируса впервые собираются тестировать на здоровых людях
Вакцину от коронавируса впервые собираются тестировать на здоровых людях
ПСЖ 0:1 Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
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Динамо впервые проиграло при Луческу: видеообзор матча с Ювентусом

Итоги дня 20 октября: выступление Зеленского, розыск "беркутовцев" и испытание вакцины от COVID-19 на людях

Итоги дня 20 октября: выступление Зеленского, розыск "беркутовцев" и испытание вакцины от COVID-19 на людях
Обновлено 22:29 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф
В Украине за сутки умерли более сотни больных с COVID-19. Зеленский выступил в Раде с ежегодным посланием. Суд Киева принял важное решение по виновникам расстрела на Майдане.

В Украине за сутки умерли более сотни больных с COVID-19

человек в защитном костюме

В Украине за последние сутки подтвердили 5 469 новых случаев коронавируса, 113 граждан Украины умерло от осложнений болезни.

В ноябре будут такие пики, что все прозреют: инфекционист озвучила прогноз по пандемии коронавируса в Украине

пробирка

Беспечное отношение к противоэпидемическим мероприятиям, по мнению инфекциониста Ольги Голубовской, приведет к катастрофическим последствиям. Наблюдать их украинцы смогут уже в ближайшие месяцы.

Зеленский выступил в Раде с ежегодным посланием

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего традиционного ежегодного выступления перед нардепами поговорит о коронавирусе, Крыме, армии, а также даст важный "месседж" депутатам.

В сети также появилось полное видео выступления Зеленского.

Добавим, что полный текст ежегодного обращения также имеется на сайте "Телеграф".

Кого поддержат украинцы на местных выборах: соцопрос за неделю до голосования

Человек во время выборов

Группа Рейтинг представила результаты последнего социологического опроса украинцев по местным выборам.

Вакцину от коронавируса впервые собираются тестировать на здоровых людях

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Британские ученые собираются запустить новый этап тестирования COVID-вакцины.

Суд Киева принял важное решение по виновникам расстрела на Майдане

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Все по теме:

Украина, Карантин, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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