Итоги дня 29 октября: Зеленский vs Конституционный суд, Лукашенко закрыл границу с Украиной и неудача Зари

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Четверг, 29.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
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21:45 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Армения и Азербайджан показали фото разрушенных городов. Беларусь закрыла границы. Евросоюз может отменить безвиз для Украины.

В Украине уже более 370 тысяч случаев коронавируса

пробирка

В Украине на 9:00 29 октября диагноз коронавирус подтвержден у 7342 человек. 113 украинцев не справились с болезнью и умерли. Показатель смертности ни же вчерашнего на треть. 

Ситуация в областях с распространением коронавируса на четверг, 29 октября, напряженная – в большинстве растут и показатели общего количества заболевших, и смертельные случаи.

29 октября, Министерство здравоохранения обновило стандарты предоставления медицинской помощи при коронавирусе.

НАПК обязали открыть реестр электронных деклараций

СНБО

29 октября, на внеочередном заседании правительства Украины, во исполнение решения СНБО было принято распоряжение которым обязали Национальное агентство по предупреждению коррупции неотложно восстановить доступ для граждан к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки.

Евросоюз может отменить безвиз для Украины

флаги ЕС и Украины

Европейский Союз может временно приостановить безвизовый режим с Украиной.

Беларусь закрыла границы

граница Беларуси

29 октября в Беларуси ограничили въезд на свою территорию. Множественные очереди, образовавшиеся у границы Беларуси, теперь придется разворачивать, поскольку попасть в страну теперь смогут далеко не все.

Война в Карабахе - Армения и Азербайджан показали фото разрушенных городов

Город в карабахе

Армения обвинили Азербайджан в обстреле мирных населенных пунктов и применении авиации. Баку настаивает, что самолеты не использует, и приводит примеры агрессии со стороны Еревана.

Баку, и Ереван сообщают о нанесении ударов противником, в том числе по городам.

Джонни Нельсон вспомнил, как Александр доминировал над Кличко в спаррингах

Джонни Нельсон

Во время подготовки к защите титула в бою с Тайсоном Фьюри Владимир Кличко пригласил в тренировочный лагерь Александра Усика. Накануне схватки Усика с Дереком Чисорой бывший чемпион мира в крузервейте Джонни Нельсон вспомнил, как Александр доминировал над Кличко в спаррингах.

Звезда "Боруссии" Д установил рекорд Лиги чемпионов

2 тур группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21

Боруссия Дортмунд принимала питерский Зенит в рамках матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21. Встреча, проходившая на "Сигнал Идуна Парк", завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Заря не смогла обыграть Брагу в матче Лиги Европы.

Хлои Кардашян призналась, что болела коронавирусом

Хлои Кардашян

С каждым днем статистика больных коронавирусом растет – теперь же ряды заболевших пополнило и звездное семейство Кардашян. Оказывается, еще в марте, когда пандемия COVID-19 только набирала обороты, болезнь перенесла одна из сестер – Хлои Кардашян.

Стало известно о смерти художницы Татьяны Думан

Татьяна Думан

В ночь на 29 октября скончалась известная львовская художница, супруга иконописца Левка Скопа – Татьяна Думан. 

Кристина Асмус и Гарик Харламов официально развелись

Гарик Харламов и Кристина Асмус

39-летний Гарик Харламов и 32-летняя Кристина Асмус официально развелись после 8 лет совместной жизни. 

Главные кинопремьеры этой недели

"Ведьмы", "Остров кошмаров", "Колдовство: Наследие", "Притворись моим женихом"

К Хэллоуину кинопрокатчики всегда приберегают сразу несколько триллеров и хорроров. Главные кинопремьеры этой недели в украинском прокате с 29 октября 2020 года.

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Все по теме:

Карантин, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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