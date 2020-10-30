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Пятница, 30.10.2020
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Итоги 30 октября: митинги под КСУ, землетрясение в Турции и смертельное ДТП на Крещатике
Итоги 30 октября: митинги под КСУ, землетрясение в Турции и смертельное ДТП на Крещатике

Итоги 30 октября: митинги под КСУ, землетрясение в Турции и смертельное ДТП на Крещатике

Итоги 30 октября: митинги под КСУ, землетрясение в Турции и смертельное ДТП на Крещатике
Обновлено 20:47 Сегодня Телеграф

Здание Конституционного суда закидали фаерами. 

Под КСУ прошла акция против скандального решения по борьбе с коррупцией.

Следователи ГБР инициировали досудебное расследование в отношении главы КС Украины Александра Тупицкого, его заподозрили в госизмене. 

Президент Владимир Зеленский предложил распустить КСУ

ДТП на Майдане 

Смертельное ДТП произошло в Киеве на Майдане Независимости

Автомобиль въехал в толпу людей, а затем, продолжив движение, протаранил минимум четыре автомобиля, которые ожидали зеленый свет на перекрестке.

Виновник трагедии утверждает, что потерял сознание

Землетрясение в Турции 

 

В турецком Измире сильное землетрясение вызвало панику, а в некоторых районах были разрушены здания. 

После землетрясения, произошедшего в Эгейском море, прибрежные поселки были затоплены.

Стихийное бедствие разрушило около двух десятков зданий.

Потери на Донбассе 

Вследствие обстрелов на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих

Чисора удивил внешним видом на взвешивании с Усиком

Украинский боксер-супертяж Александр Усик (17-0, 13 КО) и его соперник британец Дерек Чисора (32-9, 23 КО) провели официальную процедуру взвешивания накануне боя.

Звезда "Мстителей" Скарлетт Йоханссон вышла замуж за комика

35-летняя голливудская актриса Скарлетт Йоханссон в третий раз пошла под венец.

Экс-участница группы Serebro Ольга Серябкина сыграла тайную свадьбу

35-летняя российская певица Ольга Серябкина тайно вышла замуж. Ее избранником стал 32-летний Георгий Начкебия, который в прошлом был ее концертным директором.

Кейт Миддлтон признали самой стильной знаменитостью в Instagram

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон остается одной из самых стильно одетых знаменитостей в Instagram. 

Объявлены победители конкурса "Пейзажный фотограф года 2020"

Жюри конкурса объявило победителей в главных номинациях "Пейзажный фотограф года 2020" и "Молодой пейзажный фотограф года 2020".

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Все по теме:

Турция, ДТП, КСУ, Итоги дня.

Автор:

Телеграф
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