Итоги 30 октября: митинги под КСУ, землетрясение в Турции и смертельное ДТП на Крещатике

Здание Конституционного суда закидали фаерами.
Под КСУ прошла акция против скандального решения по борьбе с коррупцией.
Следователи ГБР инициировали досудебное расследование в отношении главы КС Украины Александра Тупицкого, его заподозрили в госизмене.
Президент Владимир Зеленский предложил распустить КСУ.
ДТП на Майдане
Смертельное ДТП произошло в Киеве на Майдане Независимости.
Автомобиль въехал в толпу людей, а затем, продолжив движение, протаранил минимум четыре автомобиля, которые ожидали зеленый свет на перекрестке.
Виновник трагедии утверждает, что потерял сознание.
Землетрясение в Турции
В турецком Измире сильное землетрясение вызвало панику, а в некоторых районах были разрушены здания.
После землетрясения, произошедшего в Эгейском море, прибрежные поселки были затоплены.
Стихийное бедствие разрушило около двух десятков зданий.
Потери на Донбассе
Вследствие обстрелов на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих.
Чисора удивил внешним видом на взвешивании с Усиком
Украинский боксер-супертяж Александр Усик (17-0, 13 КО) и его соперник британец Дерек Чисора (32-9, 23 КО) провели официальную процедуру взвешивания накануне боя.
Звезда "Мстителей" Скарлетт Йоханссон вышла замуж за комика
35-летняя голливудская актриса Скарлетт Йоханссон в третий раз пошла под венец.
Экс-участница группы Serebro Ольга Серябкина сыграла тайную свадьбу
35-летняя российская певица Ольга Серябкина тайно вышла замуж. Ее избранником стал 32-летний Георгий Начкебия, который в прошлом был ее концертным директором.
Кейт Миддлтон признали самой стильной знаменитостью в Instagram
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон остается одной из самых стильно одетых знаменитостей в Instagram.
Объявлены победители конкурса "Пейзажный фотограф года 2020"
Жюри конкурса объявило победителей в главных номинациях "Пейзажный фотограф года 2020" и "Молодой пейзажный фотограф года 2020".