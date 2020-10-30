Итоги 30 октября: митинги под КСУ, землетрясение в Турции и смертельное ДТП на Крещатике

Здание Конституционного суда закидали фаерами.

Под КСУ прошла акция против скандального решения по борьбе с коррупцией.

Следователи ГБР инициировали досудебное расследование в отношении главы КС Украины Александра Тупицкого, его заподозрили в госизмене.

Президент Владимир Зеленский предложил распустить КСУ.

ДТП на Майдане

Смертельное ДТП произошло в Киеве на Майдане Независимости.

Автомобиль въехал в толпу людей, а затем, продолжив движение, протаранил минимум четыре автомобиля, которые ожидали зеленый свет на перекрестке.

Виновник трагедии утверждает, что потерял сознание.

Землетрясение в Турции

В турецком Измире сильное землетрясение вызвало панику, а в некоторых районах были разрушены здания.

После землетрясения, произошедшего в Эгейском море, прибрежные поселки были затоплены.

Стихийное бедствие разрушило около двух десятков зданий.

Потери на Донбассе

Вследствие обстрелов на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих.

Чисора удивил внешним видом на взвешивании с Усиком

Украинский боксер-супертяж Александр Усик (17-0, 13 КО) и его соперник британец Дерек Чисора (32-9, 23 КО) провели официальную процедуру взвешивания накануне боя.

Звезда "Мстителей" Скарлетт Йоханссон вышла замуж за комика

35-летняя голливудская актриса Скарлетт Йоханссон в третий раз пошла под венец.

Экс-участница группы Serebro Ольга Серябкина сыграла тайную свадьбу

35-летняя российская певица Ольга Серябкина тайно вышла замуж. Ее избранником стал 32-летний Георгий Начкебия, который в прошлом был ее концертным директором.

Кейт Миддлтон признали самой стильной знаменитостью в Instagram

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон остается одной из самых стильно одетых знаменитостей в Instagram.

Объявлены победители конкурса "Пейзажный фотограф года 2020"

Жюри конкурса объявило победителей в главных номинациях "Пейзажный фотограф года 2020" и "Молодой пейзажный фотограф года 2020".