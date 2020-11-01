Итоги 1 ноября: новые цены на газ, запрет рыбалки и победа Усика

В Украине выявлено уже почти 400 тысяч случаев коронавируса.

В Украине продолжает распространяться коронавирусное заболевание. В первый день ноября в Украине выявили почти 8 тысяч новых случаев COVID-19.

Запрет на рыбалку

С 1 ноября на большей части Украины вступил в силу запрет на вылов рыбы в зимовальных ямах.

Новые цены на газ

Традиционно в преддверии зимы в Украине цена на газ выросла почти на 35%.

Какие еще перемены ждут украинцев в ноябре, читайте по ссылке.

Зеленский vs. КСУ

Зеленский прокомментировал демарш судей КСУ, вспомнив о "чертях из политического ада".

Также он написал статью, в которой обвинил "российских марионеток и олигархов" в атаках на демократические институты Украины.

Бои за Карабах

Азербайджанская армия продолжает наступать на Лачин и Шушу, и вышла на ближние подступы.

Усик решением судей победил Чисору

В Лондоне на "Уэмбли-Арене" состоялось масштабное шоу профессионального бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing. В главном бою шоу сражались супертяжи украинец Александр Усик и британец Дерек Чисора.

Иноуэ феноменальным встречным ударом нокаутировал Молони

Чемпион WBA и IBF в легчайшем весе японец Наоя Иноуэ добыл победу на вечере профессионального бокса от Top Rank в Лас-Вегасе.

Дэвис брутально нокаутировал Санта Круса

Американский боксер легкого веса Джервонта Дэвис в Сан-Антонио (штат Техас, США) добыл убедительную победу над чемпионом мира WBA во втором полулегком весе мексиканцем Лео Санта Крусом

Холл прибил к канвасу Силву и завершил карьеру "Паука" в UFC

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся большой вечер профессионального ММА UFC Fight Night 181. В главном бою шоу сразились американский ямаец Юрайя Холл и легендарный бразильский боец Андерсон "Паук" Силва.

"Мерседес" сделал командный дубль на Гран-при Эмилии-Романьи

1 ноября, в Имоле (Италия) на автодроме "Энцо и Дино Феррари" состоялось Гран-при Эмилии-Романьи.

Jerry Heil полностью остригла волосы

Яна Шамаева, более известная как Jerry Heil, решилась на кардинальные изменения во внешности – исполнительница избавилась от длинных волос и побрилась налысо.

Андрей Макаревич засветился на улицах Луцка

1 ноября, российский певец и актер Андрей Макаревич был замечен на прогулке на одной из улиц Луцка.

В семье певицы Наты Жижченко, солистки группы ONUКА, траур.

Ушла из жизни бабушка исполнительницы – украинская певица и бандуристка Валентина Степановна Шленчик.

Умерла Галина Филимонова

Актриса театра и кино, Заслуженная артистка России Галина Филимонова ушла из жизни 31 октября на 77-м году жизни.