Итоги 12 ноября: лечение Зеленского в Феофании и бойкот карантина выходного дня в Украине

Видеообращение больного на коронавирус Зеленского. Карантин выходного дня в Украине. Коронавирус у Стефанчука.

Новый антирекорд коронавируса в Украине

На четверг, 12 ноября, в Украине зафиксировано рекордное количество новых случаев COVID-19 - 11 057, в этом количестве - 564 медика и 428 ребенка.

Видеообращение больного на коронавирус Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее заболел коронавирусом и отправился на лечение в больницу "Феофания" наконец записал видео-обращение и рассказал как себя чувствует.

Заместитель Председателя Верховной Рады заболел COVID-19

12 ноября, первый заместитель Председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук получил положительный тест на коронавирус COVID-19.

Реакция общественности на карантин выходного дня

Кабинет Министров ввел в Украине карантин выходного дня с 14 ноября. Однако в Ровно решение об усилении ограничительных мер будут принимать только 16 ноября.

Довольно противоречивое введение карантина выходного дня прокомментировал для «Телеграфа» известный ресторатор Дмитрий Борисов, основатель «Семьи ресторанов Димы Борисова».

Ограничения карантина "выходного дня" должны дать результат в течение второй-третьей недели. Если результата не будет - в стране возможен полный локдаун.

Пашинян оправдался за капитуляцию в Карабахе

После подписания соглашения по Нагорном Карабаху, премьер-министр Армении Никол Пашинян, в попытке оправдатся выступил с обращением к народу.

Как карантин выходного дня повлияет на проведение футбольных матчей

11 ноября Кабинет министров Украины ввел карантин выходного дня. При этом запрещается проведение любых массовых мероприятий в выходные дни, начиная с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. Однако по словам, президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко, данная инициатива не затронет футбол.

В Дании футболист забил гол-красавец

В матче 3-го раунда Кубка Дании клуб третьего дивизиона Слагелсе принимал команду Суперлиги Люнгбю.

Экс-динамовец Вида заразился коронавирусом

Удивительный инцидент произошел во время товарищеского матча Турция - Хорватия. Встреча проходила 11 ноября в Стамбуле на "Водафон-Арене" и завершилась со счетом 3:3.

Шевченко объяснил вратарский ляп Лунина

Сборная Украины потерпела болезненное поражение в товарищеском матче с Польшей. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после игры, отвечая на вопрос про ошибку Лунина (первый гол в игре был забит после странных действий украинского вратаря, - прим. ред.), заявил, что все ошибаются и он все равно будет рассматривать Андрея как игрока обоймы сборной.

Кто станет последним соперником сборной Украины на Евро-2020

В четверг, 12 ноября, состоялся первый стыковой финал отбора на чемпионат Европы по футболу 2021 года Грузия - Северная Македония. Игра, проходившая в Тбилиси на "Динамо-Арене", завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей. В этом противостоянии разыгрывалась одна из последних путевок на Евро-2020.

Режиссер отказалась от звания, которое присвоил ей Зеленский

Автор фильма "Земля голубая, будто апельсин" Ирина Цилык вошла в список "заслуженных деятелей искусства Украины", которых отметил Владимир Зеленский. Однако Ирина решила отказаться от награды.

Покойный Жванецкий оказался соседом по даче Суркова

Известный писатель-сатирик Михаил Жванецкий, который ушел из жизни в возрасте 86 лет, оставил после себя немалое наследство, которое перейдет супруге и детям юмориста.

Очень редкий бриллиант "Призрак розы" ушел с молотка - озвучена цена

Невероятно редкий бриллиант под названием "Призрак розы" был продан на аукционе Sotheby's в Женеве за 26,6 миллиона долларов.

Клип певицы Билли Айлиш установил рекорд на YouTube

18-летняя американская исполнительница Билли Айлиш 1 октября представила свой долгожданный клип на саундтрек к фильму о Джеймсе Бонде - No Time To Die. Музыкальное видео за полтора месяца успело набрать около 20 миллионов просмотров на YouTube.