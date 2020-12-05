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Суббота, 05.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
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Миротворцы Путина несут смерть, хаос и разруху, - генерал рассказал об угрозе для Украины
Итоги дня 5 декабря: скандал с игрушками для военных РФ, митинги в Европе и протесты против Пашиняна
Итоги дня 5 декабря: скандал с игрушками для военных РФ, митинги в Европе и протесты против Пашиняна
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Судья "Мастер Шеф" показала, как приготовить фаршмак (видео)
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Динамо справилось с Мариуполем, несмотря на удаление вратаря (видео)

Итоги дня 5 декабря: скандал с игрушками для военных РФ, митинги в Европе и протесты против Пашиняна

Итоги дня 5 декабря: скандал с игрушками для военных РФ, митинги в Европе и протесты против Пашиняна
Обновлено 21:16 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

В Украине продолжает активно распространяться COVID-19. Всего в стране уже 801 716 случаев коронавируса. В стране за сутки обнаружили почти 14 тысяч новых случаев.

На фабрике под Киевом делают новогодние украшения для российских военных

На фабрике елочных украшений под Киевом нашли игрушки, которые делают на Новый год для российских военных.

После скандала на "Фабрике елочных игрушек" руководство компании дало официальный комментарий по этому поводу.

Позже к директору наведались ветераны АТО

Сами работники ничего плохого в своих действиях не увидели

Позже оказалось, что руководство "Клавдиево" связано с еще одной фабрикой в России.

Пашиняну в Армении объявили ультиматум

 

В Армении многотысячная толпа требует отставки правительства страны во главе с премьером Николом Пашиняном

Противостояние французов набирает обороты

Во Франции граждане вышли на акции против нового закона, предусматривающего уголовное наказание за съемку полицейских со злым умыслом. 

Раскрылись обстоятельства смерти музыканта в Киеве

В воскресенье, 29 ноября, в Киеве пропал известный музыкант и аранжировщик, 65-летний Александр Деревянко, который работал со многими украинскими звездами, включая Тину Кароль. Спустя почти неделю после исчезновения было найдено его тело в Борисполе, в одном из гаражных кооперативов.

Судьи "украли" победу у Ингульца в чемпионате Украины

В субботу, 5 декабря, ФК Львов матчем против Ингульца открывал программу 12-го тура чемпионата Украины по футболу. Встреча, проходившая на  "Арене-Львов", завершилась ничьей 1:1.

Украинский футболист оскандалился с высказываниями про Крым, Россию и российский язык

Украинский форвард Евгений Селезнев считает, что в его стране никто не может говорить ему, на каком языке разговаривать. Поэтому у него и случился конфликт с главным тренером "Днепра-1" Игорем Йовичевичем.

Два автогола и нереализованная "паненка" - в обзоре матча Шахтер - Минай

В субботу, 5 декабря, Шахтер в рамках матча 12-го тура чемпионата Украины принимал Минай. Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась разгромной победой Горняков со счетом 5:1.

Жене Сергея Бабкина вернули украденную страницу в Instagram

Супруге и концертному директору Сергея Бабкина вернули страницу в Инстаграм со 183 тысячами подписчиками.

В сети появились фото огромного дрейфующего айсберга

В сеть попали несколько снимков гигантского ледника A-68, дрейфующего Атлантикой в сторону заморской территории Великобритании острова Южная Джорджия.

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Все по теме:

Франция, Армения, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19, Клавдиево.

Автор:

Телеграф
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