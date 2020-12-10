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Четверг, 10.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
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В Европе произошла авария на АЭС: стало известно об опасных последствиях

Итоги 10 декабря: опасная погода, авария на АЭС в Европе и скандал на параде в Баку

Итоги 10 декабря: опасная погода, авария на АЭС в Европе и скандал на параде в Баку
Обновлено 21:05 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В Минздраве озвучили ожидания от локдауна 2021 года. Коронавирус в Украине. Непогода в Украине.

Коронавирус в Украине

корона

В Украине продолжают фиксировать тысячи новых случаев COVID-19 ежедневно. Всего в стране уже 858 714 случаев коронавируса.

В Минздраве озвучили ожидания от локдауна 2021 года

коронавирус

Украинское правительство надеется, что в условиях локдауна с 8 по 23 января число зараженных коронавирусом снизится вполовину.

Непогода в Украине

пробка

10 декабря украинские дороги превратилась в настоящий каток.

По состоянию на вечер четверга, 10 декабря в Киеве наблюдается масштабное оледенение дорог. Так, даже при 20 км/ч можно потерять управление транспортным средством.

Алиев попал в скандал из-за своего заявления

Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Баку на параде в честь победы в военном конфликте в Нагорном Карабахе, заявил, что Сюникская область Армении, озеро Севан и Ереван являются «историческими землями» республики.

Эрдоган удивил армян своим резким высказыванием

Эрдоган

10 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган взволновал сеть своим заявлением во время парада в Баку.

Умер Паоло Росси герой финала ЧМ-1982

Паоло Росси 

9 декабря в возрасте 64 лет умер легендарный итальянский нападающий Паоло Росси.

Денис Беринчик - третий номер рейтинга WBO

Денис Беринчик

Всемирная боксерская организация (WBO) опубликовала новые рейтинги во всех весовых категориях по итогам боев в ноябре 2020 года. У легковесов, где чемпионом является обидчик Василия Ломаченко американец Теофимо Лопес, есть небольшие перестановки.

Энтони Джошуа требует от WBO переноса защиты титула в бою с Александром Усиком

Энтони Джошуа

Чемпион мира по версиям WBA/WBO/IBF и IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа не хочет проводить обязательную защиту пояса WBO в ближайшее время и настаивает на поединке за звание абсолютного чемпиона мира со своим соотечественником Тайсоном Фьюри, который является чемпионом WBC и The Ring в хевивейте. При этом обязательным претендентом на титул WBO числится непобедимый украинский боксер Александр Усик. 

Джордж Клуни попал в больницу

Джордж Клуни

Американский актер Джордж Клуни попал в больницу с панкреатитом, который заработал во время съемок в новом фильме «Полночное небо». За четыре дня до начала съемок 59-летнего Клуни был доставлен в больницу с мучительными болями в животе.

Комик Филимонов рассказал про коронавирус

Филимонов

Шоумен и депутат одесского горсовета от партии «Слуга народа» Олег Филимонов подхватил коронавирус. Об этом он сообщил лично на своей странице в Фейсбуке 10 декабря.

Ушла из жизни главред журнала «Натали»

Ирина Трухачева

В среду, 9 декабря ушла из жизни главный редактор журнала "Натали" - Ирина Трухачева.

Названы главные цвета 2021 года

человек

Института цвета Pantone назвал главные цвета 2021 года. В этот раз выбран не один оттенок, а два - серый оттенок Ultimate Grey и желтый цвет Illuminating.

Татьяна Кравченко вспомнила о романе с Андреем Леоновым

Татьяна Кравченко

Народная артистка России Татьяна Кравченко дала интервью Борису Корчевникову для его передачи «Судьба человека», в котором рассказала о былом романе с сыном Евгения Леонова – Андреем.

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Все по теме:

Украина, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19, Локдаун.

Автор:

Телеграф
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