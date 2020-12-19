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Суббота, 19.12.2020
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Итоги дня 19 декабря: ужесточение карантина и зажжение главной елки страны
Итоги дня 19 декабря: ужесточение карантина и зажжение главной елки страны
На главной елке Украины во время открытия вспыхнули украшения (видео)
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Итоги дня 19 декабря: ужесточение карантина и зажжение главной елки страны

Итоги дня 19 декабря: ужесточение карантина и зажжение главной елки страны
Обновлено 20:58 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

По данным на субботу, 19 декабря, в Украине зафиксировано 11 742 новых случаев заболевания коронавирусом, в том числе  547 детей и 481 медработник.

С 19 декабря в Украине ужесточаются карантинные мероприятия. 

Согласно данным Кабмина, новая порция ограничений, по большей части, затронет порядок проведения праздничных мероприятий, запланированных в канун Нового Года. 

Зажжение главной елки на Софийской площади

В субботу на День святого Николая, 19 декабря, в Киеве состоялось праздничное открытие главной елки страны на Софийской площади.

Не обошлось и без ЧП, так во время открытия на елке вспыхнули украшения.

В Харькове, Одессе и других городах Украины тоже зажгли новогодние елки

Подарок Лаврову из Луганска спровоцировал дипломатический скандал

В Боснии и Герцеговине разразился громкий дипломатический скандал после того, как сопрезидент от сербской общины Милорад Додик, встречаясь с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, подарил ему 300-летнюю украинскую икону, вывезенную из оккупированного Луганска.

России придется вернуть подаренную икону для выяснения ее происхождения по линии Интерпола.

Украинский боксер отправил соотечественника в глубокий нокаут в титульном бою 

В пятницу, 18 декабря, в Киеве состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский бой в первом среднем весе  между украинцами Арамом Фанияном (19-1, 2 КО) и Юрием Вишняковым (6-1, 3 КО).

Головкин четырежды отправлял непобедимого поляка в нокдаун

В ночь на 19 декабря (время киевское) в Голливуде (штат Флорида, США) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский бой в среднем весе Геннадий Головкин - Камил Шеремета.

Месси сравнялся с Пеле, но Барселона не обыграла Валенсию

В субботу, 19 декабря, Барселона в рамках центрального матча 14-го тура чемпионата Испании принимала Валенсию. Встреча, проходившая на Камп Ноу, завершилась со счетом 2:2.

Фаны раскритиковали "холостячку" за ее выбор и она не смогла сдержать слов

В пятницу вечером, 18 декабря, состоялся финал шоу "Холостячка", где украинская актриса Ксения Мишина выбирала свою любовь. Так, стало известно, что девушка предпочла Алексею Тригубенко - Александра Эллерта.

В комментариях поклонники телепроекта выразили свое возмущение по поводу выбора Ксении, аргументируя это тем, что Алексей создан для семейных отношений, а Саша - только для развлечений.

Мелания Трамп представила рождественский портрет с мужем

Мелания Трамп так и светится от счастья, судя по ее последним фотографиям, сделанным на различных мероприятиях.

Украинцы одержали победу на турнире по Dota 2

В пятницу, 18 декабря, завершился онлайн матч-турнира OGA Dota PIT Season 4. NAVI в финальном матче OGA Dota PIT Season 4 победили команду OG.

Найден новый тип коронавируса

COVID-19 продолжает мутировать, что сказывается на эффективности лечения и профилактике. Новый тип вируса выявлен в ЮАР (Южная Африка).

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Все по теме:

Карантин, Елка, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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