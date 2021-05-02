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Воскресенье, 02.05.2021
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Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: все подробности онлайн и реакция соцсетей
Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: все подробности онлайн и реакция соцсетей
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Итоги дня 2 мая: Пасха на карантине, годовщина трагедии в Одессе

Итоги дня 2 мая: Пасха на карантине, годовщина трагедии в Одессе
Обновлено 20:44 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине 

За прошедшие сутки в медцентрах страны зарегистрировали 5 094 человека с коронавирусом. При этом число умерших сократилось вдвое.

Пасха 2021

Православные Украины 2 мая отмечают Пасху. О том, как прошли традиционные религиозные церемонии в разных городах Украины можно ознакомиться тут

Не обошлось и без курьезов. В Харьковской области священник забыл взять на освящение крест, кадило и свечи, а людей "освятил" весьма оригинальным образом: просто облил их всех из ведра.

Годовщина трагедии 2 мая в Одессе

Прошло уже 7 лет с момента печально известных событий в Одессе 2 мая, когда десятки людей погибли на пожарах и в столкновениях.

"Телеграф" следил за тем, как проходило 2 мая в Одессе в этом году

В Верховном суде официально отменили протокол о победе Вирастюка на довыборах в Раду

В Палате Верховного Суда признали действия ЦИК незаконными во время выборов в округе №87 и отменили протокол установивший результаты выборов.

Хэмилтон с солидным отрывом выиграл Гран-при Португалии-2021

В воскресенье, 2 мая, на Международном автодроме "Алгарве" состоялась гонка Формулы-1 Гран-при Португалии-2021.

Центральный матч тура в АПЛ МЮ - Ливерпуль сорван

Центральный матч 34-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" не начался вовремя. 

Матч "Сассуоло" - "Аталанта"

В воскресенье, 2 мая, "Сассуоло" в рамках матча 34-го тура Серии А 2020/21 принимал "Аталанту". Встреча, проходившая на стадионе "Мапеи" в Реджо-нель-Эмилия, завершилась со счетом 1:1.

Чисора проиграл Паркеру

В Манчестере (Великобритания) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стало возвращение Дерека Чисоры на ринг. Противостоял известному супертяжу экс-чемпион мира по версии WBO новозеландец Джозеф Паркер.

"Кошмар" уронил "Разрушителя", но тот поднялся и довел дело до победы

В ночь на 2 мая в Карсоне (штат Калифорния, США) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой американских супертяжей Энди Руис - Крис Арреола.

Отец Бритни Спирс "нашел" у дочери серьезную болезнь

Отец американской певицы Бритни Спирс, Джейми Спирс, заявил, что его знаменитая дочь страдает слабоумием.

В сети рассказали, кто вероятно победил в "Холостяке"

В сети говорят о том, что именно экс-супруга Богдана стала победительницей шоу. Якобы пара уже даже живет вместе.

Умерла оскароносная актриса Олимпия Дукакис

В субботу, 1 мая, в возрасте 89 лет скончалась американская актриса Олимпия Дукакис. Звезда тихо ушла из жизни в своем доме в Нью-Йорке.

Катя Осадчая беременна третьим ребенком

Ведущая передачи о жизни звезд "Світське життя" Екатерина Осадчая находится в положении.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 133

Все по теме:

Одесса, Коронавирус, Пасха, Итоги дня, Covid-19.
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