Итоги дня 23 мая: скандальная посадка Ryanair в Минске и финал "Евровидения 2021"

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на воскресенье, 23 мая, зафиксировано 2533 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 153 ребенка и 31 медработник.

В Беларуси задержали создателя NEXTA Романа Протасевича

В национальном аэропорту "Минск" 23 мая незапланированно приземлился самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс.

Как оказалось, на борту самолета находился экс-главред NEXTA Роман Протасевич, которого преследует режим Лукашенко.

Как оказалось, он заметил за собой слежку еще в аэропорту Афин.

В Беларуси его обвиняют в терроризме. Теперь ему грозит смертная казнь.

Естественно новости о событии не обошли стороной украинскую общественность.

Федерер врезал между ног жениху Свитолиной

Известный швейцарский теннисист Роджер Федерер потренировался вместе с Гаэлем Монфисом и Элиной Свитолиной. Федерер принял участие в челлендже, где он должен был бить мячом рядом с французом, однако в какой-то момент все пошло не так, и Роджер угодил мячом Монфису прямо между ног.

Фьюри подписал контракт на бой с Уайлдером

Чемпион мира по версии WBC в хевивейте британец Тайсон Фьюри подписал контракт на третий бой с американцем Деонтеем Уайлдером.

Финал Евровидения 2021

Первое место в 65-м международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2021 году получила Италия - а именно группа Måneskin с песней "Zitti E Buoni" .

Команда из Украины группа Go_A смогла занять пятое место с результатом в 364 балла.

Примечательно, что вокалист Måneskin Дамиано Давид назвал украинскую песню лучшей на конкурсе, да и вообще, похоже, что ребята сдружились во время "Евровидения".

Зеленский засветился на концерте Ирины Билык

В субботу, 22 мая, прошел юбилейный концерт украинской певицы Ирины Билык. Поздравить Народную артистку Украины приехал президент Владимир Зеленский, который подошел к сцене с большим букетом роскошных цветов, вручил их певице и поцеловал в щечку.

Обвиненный в предполагаемых сексуальных домогательствах Спейси возвращается на экраны

После 4 лет обвинений за предполагаемые сексуальные домогательства и педофилию, 61-летний американский актер Кевин Спейси готов вновь возвратиться на большие экраны.