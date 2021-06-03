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Четверг, 03.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
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Кого мы будем называть олигархами: адвокат дал оценку президентскому законопроекту
Кого мы будем называть олигархами: адвокат дал оценку президентскому законопроекту
О СМИ и партиях, но почти ничего об экономике и финансах: опубликован текст законопроекта Зеленского "об олигархах"
О СМИ и партиях, но почти ничего об экономике и финансах: опубликован текст законопроекта Зеленского "об олигархах"
Итоги дня 3 июня: Рада приняла закон о наказании за ложь в декларациях, в Одессе женщину "засосало" в аппарат МРТ
Итоги дня 3 июня: Рада приняла закон о наказании за ложь в декларациях, в Одессе женщину "засосало" в аппарат МРТ

Итоги дня 3 июня: Рада приняла закон о наказании за ложь в декларациях, в Одессе женщину "засосало" в аппарат МРТ

Итоги дня 3 июня: Рада приняла закон о наказании за ложь в декларациях, в Одессе женщину "засосало" в аппарат МРТ
Обновлено 21:00 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине 

В местах для прохождения тестов на COVID-19 за 24 часа у 2581 человек подтвердился коронавирус.

В Украине ужесточают наказание за недостоверное декларирование вплоть до тюрьмы

Верховная Рада на заседании в четверг, 3 июня, проголосовала во втором чтении и в целом за президентский законопроект, предусматривающий лишение свободы за предоставление недостоверной информации в декларациях о доходах и имуществе.

Парламентарии "Слуги народа" перед голосованием получили "просьбу" поддержать законопроект.

Впрочем, президент Украины Владимир Зеленский уже объявил о намерении его ветировать.

Опубликован текст законопроекта Зеленского "об олигархах"

На сайте Верховной Рады в четверг, 3 июня, утром опубликован текст проекта закона об деолигархизации, внесенного президентом Украины Владимиром Зеленским накануне.

Женщину засосало в аппарат МРТ в Одессе

В частной клинике Одессы женщину "засосало" в аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ) вместе с инвалидной коляской. 

Футбольный клуб предложил контракт Нурмагомедову

Футбольный клуб "Легион Динамо" предложил известному российскому бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову профессиональный контракт.

Две украинки пробились в третий раунд Ролан Гаррос-2021

Свитолина и Костюк удачно выступили на открытом чемпионате Франции.

Актер сериалов "Роксолана" и "Папик" скончался в возрасте 80 года

В четверг, 3 июня, ушел из жизни украинский актер театра, кино и дубляжа, народный артист Украины Валерий Шептекита. Мужчине было 80 лет.

Моргенштерн был признан виновным за пропаганду наркотиков

Скандального российского рэпера Моргенштерна оштрафовали за пропаганду наркотиков в собственных песнях и клипах на сумму в размере 100 тысяч рублей (более 37 тысяч грн). 

Сценаристка "Кіборгів" и "Спіймати Кайдаша" получила одну из главных премий "Золотої дзиґи"

Украинский режиссер, сценарист и драматург Наталья Ворожбит, которая известна широкой аудитории, как автор сериалов "Школа", "Спіймати Кайдаша", победила в номинации "Открытие года" V Кинопремии "Золота дзиґа".

Тима Белорусских рассказал, что заплакал, узнав об убийстве Бориса Немцова

Известный молодой певец и автор песен Тима Белорусских рассказал, почему он сильно расстроился, когда узнал о смерти российского политика и общественного деятеля Бориса Немцова.

Билли Айлиш презентовала новый клип

Популярная американская певица Билли Айлиш презентовала новую видеоработу на одну из песен из своего нового альбома "Happier Than Ever" - "Lost Cause"

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 187

Все по теме:

Верховная Рада, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19.
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