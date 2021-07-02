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Пятница, 02.07.2021
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Итоги дня 2 июля: Лукашенко закрывает границу с Украиной, министру обороны подарили туфли после скандала
Итоги дня 2 июля: Лукашенко закрывает границу с Украиной, министру обороны подарили туфли после скандала

Итоги дня 2 июля: Лукашенко закрывает границу с Украиной, министру обороны подарили туфли после скандала

Итоги дня 2 июля: Лукашенко закрывает границу с Украиной, министру обороны подарили туфли после скандала
Обновлено 21:00 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине 

На утро пятницы, 2 июля в Украине зафиксировано 696 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. 

Вместе с тем уже более 2 миллионов украинцев получили первую дозу вакцины от коронавируса

Со 2 июля в Украине начался карантин, введенный Кабмином для противодействия распространению индийского штамма коронавируса "Дельта".

Лукашенко приказал военным закрыть границу с Украиной

В пятницу, 2 июля, Александр Лукашенко распорядился закрыть границу с Украиной из-за того, что из нашей страны в Беларусь "поступает огромное количество оружия". 

Вместе с тем, в ГПСУ заявили, что никаких официальных документов им не поступало

Министру обороны подарили женские туфли прямо на заседании Рады

На фоне скандала с отсутствием берцев для женщин-военных на время "большого" военного парада в честь празднования 30-й годовщины Независимости Украины, в пятницу, 2 июля, министру обороны Андрею Тарану в Раде вручили женские туфли.

На фоне общественного резонанса, в Министерстве обороны решили оправдаться за ситуацию, сославшись на то, что в армии "есть не только пиксель и берцы".

Евро-2020

Первым матчем 1/4 финала Евро-2020 стало противостояние между Швейцарией и Испанией. Место встречи - "Газпром Арена" в российском городе Санкт-Петербург.

Вторым матче дня 2 июля на Евро-2020 станет противостояние с приставкой "супер" между Бельгией и Италией.

Беседин простил шведа, который сломал ему ногу

Нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин, получивший серьезную травму в матче 1/8 финала чемпионата Европы против Швеции, впервые прокомментировал свое повреждение.

Экс-супруга Джонни Деппа тайно стала мамой

Пока весь мир следит за судебными разбирательствами между голливудским актером Джонни Деппом и его экс-супругой Эмбер Херд, актриса утаила тот факт, что впервые стала матерью.

В России порноактриса внезапно выбросилась из окна

Порноактриса Кристина Лисина, известная под псевдонимом Kris the Foxx, свела счеты с жизнью. Девушка выбросилась из окна 22-го этажа в Питере и скончалась в результате полученных травм от падения с высоты.

ОАСК решил открыть дело по иску Моргенштерна к СБУ

Окружной административный суд города Киева решил рассмотреть дело по иску скандального российского рэпера Моргенштерна (наст. имя Алишер Валеев) к Службе безопасности Украины из-за внесении его в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны.

Ричард Брэнсон решил опередить Безоса в освоении космоса

Глава Virgin Group Ричард Брэнсон заявил, что осуществит космический полет на космолете Unity-22, который принадлежит его фирме, 11 июля, что на 9 дней раньше основателя Amazon Джеффа Безоса.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 360

Все по теме:

Минобороны, Александр Лукашенко, Евро-2020, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19.
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