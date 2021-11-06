Смех без причины - признак хорошего настроения: лучшие шутки на день

Молодой талантливый артист дебютировал в пьесе Мольера. После окончания представления к нему подошел старший коллега и сказал:

- Если бы Мольер мог видеть вас сегодня вечером, он перевернулся бы в гробу.

- Тогда он принял бы нормальное положение, потому что вчера выступали вы…