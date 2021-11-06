Смех без причины - признак хорошего настроения: лучшие шутки на день
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Грохот на улице. Из окна выглядывает мужик и видит водителя грузовика:
- Что случилось?
- Да вот, в переулок хотел въехать!
- А почему грохот такой?
- Да не было там переулка.
- Доктор, я постоянно разговариваю сам с собой.
- Вы мешаете домашним?
- Нет, я живу один.
- Так и разговаривайте себе на здоровье.
- Да, но я такой зануда…
- Ты чего с женой развелся?
- Да она сильно порядок любит.
- И что такого?
- Да ночью встанешь воды попить, вернешься, а кровать заправлена.
Молодой талантливый артист дебютировал в пьесе Мольера. После окончания представления к нему подошел старший коллега и сказал:
- Если бы Мольер мог видеть вас сегодня вечером, он перевернулся бы в гробу.
- Тогда он принял бы нормальное положение, потому что вчера выступали вы…
Теперь вы знаете, что если будет зомби-апокалипсис и вдруг откроют противоядие, мир еще годик будет сомневаться, а стоит ли его колоть или лучше стать зомби.