Укр

Смех без причины - признак хорошего настроения: лучшие шутки на день

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Смех без причины - признак хорошего настроения: лучшие шутки на день Новость обновлена 06 ноября 2021, 11:02

Отборный юмор специально для наших читателей

Грохот на улице. Из окна выглядывает мужик и видит водителя грузовика:

- Что случилось?

- Да вот, в переулок хотел въехать!

- А почему грохот такой?

- Да не было там переулка.

- Доктор, я постоянно разговариваю сам с собой.

- Вы мешаете домашним?

- Нет, я живу один.

- Так и разговаривайте себе на здоровье.

- Да, но я такой зануда…

- Ты чего с женой развелся?

- Да она сильно порядок любит.

- И что такого?

- Да ночью встанешь воды попить, вернешься, а кровать заправлена.

Молодой талантливый артист дебютировал в пьесе Мольера. После окончания представления к нему подошел старший коллега и сказал:

- Если бы Мольер мог видеть вас сегодня вечером, он перевернулся бы в гробу.

- Тогда он принял бы нормальное положение, потому что вчера выступали вы…

Теперь вы знаете, что если будет зомби-апокалипсис и вдруг откроют противоядие, мир еще годик будет сомневаться, а стоит ли его колоть или лучше стать зомби.

Теги:
#Смех #Юмор #Анекдоты