День Независимости Украины

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Начните утро с позитивной ноты: веселые анекдоты 19 сентября

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Как уютно и приятно в соцсетях, пока на тебя не начинают подписываться те, кто знает тебя в реале...

Дятел, увлеченно долбивший бетонный столб, весьма органично смотрелся на территории дурдома…

Работа - это такое место, где с утра хочется жрать. 

После обеда-спать. 

И все время такое чувство, что пора домой.

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Анекдоты, Позитив, Позитивные картинки, Прикол, Смех, Смех до слез, Смешные анекдоты, Юмор.
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