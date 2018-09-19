Анекдоты https://telegraf.com.ua/anekdots/4505023-nachnite-utro-s-pozitivnoy-notyi-veselyie-anekdotyi-19-sentyabrya.html
Начните утро с позитивной ноты: веселые анекдоты 19 сентября
Смотрите фото (5)
06:04 Сегодня Телеграф
Настройся на отличный день вместе с нашими крутыми анекдотами!
Капля никотина убивает лошадь, а чашка кофе убивает клавиатуру!
Обидеть боксера может каждый, но не все успевают извинится!..
Как уютно и приятно в соцсетях, пока на тебя не начинают подписываться те, кто знает тебя в реале...
Дятел, увлеченно долбивший бетонный столб, весьма органично смотрелся на территории дурдома…
Работа - это такое место, где с утра хочется жрать.
После обеда-спать.
И все время такое чувство, что пора домой.
Телеграф