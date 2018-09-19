Начните утро с позитивной ноты: веселые анекдоты 19 сентября

Капля никотина убивает лошадь, а чашка кофе убивает клавиатуру!

Обидеть боксера может каждый, но не все успевают извинится!..

Как уютно и приятно в соцсетях, пока на тебя не начинают подписываться те, кто знает тебя в реале...

Дятел, увлеченно долбивший бетонный столб, весьма органично смотрелся на территории дурдома…

Работа - это такое место, где с утра хочется жрать.

После обеда-спать.

И все время такое чувство, что пора домой.