Все прекрасное начинается с улыбки: свежие анекдоты

Курить конечно вредно, вон у меня один сосед от рака легкого умер, а другой сосед пьяный заснул, оставив незатушенной сигарету, начался пожар и весь подъезд разнесло взрывом газа. Хорошо, что я в это время за куревом в магазин пошел.
Сантехник Петрович, уронив чугунную батарею на ногу, признался в том, что имел с ней сексуальные отношения, как впрочем и с начальником этого завода и собственно говоря со всем заводом.
Диалог в моей голове утром:
- Просыпайся.
- Нет.
- Вставай!
- Нет.
- Ты так всю жизнь проспишь!
- Офигенно...
Летит молодой человек в самолете. Рядом сидит симпатичная девушка. Парень скромный, не знает, как подступиться. Наконец, поборов стеснительность, он спрашивает:
- Вы тоже летите этим самолетом?
Сегодня была на рынке! Узнала, что у нас есть три размера одежды: "на вас", "не на вас" и "надо мерить"!