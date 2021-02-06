Все прекрасное начинается с улыбки: свежие анекдоты

Курить конечно вредно, вон у меня один сосед от рака легкого умер, а другой сосед пьяный заснул, оставив незатушенной сигарету, начался пожар и весь подъезд разнесло взрывом газа. Хорошо, что я в это время за куревом в магазин пошел.

Сантехник Петрович, уронив чугунную батарею на ногу, признался в том, что имел с ней сексуальные отношения, как впрочем и с начальником этого завода и собственно говоря со всем заводом.

Диалог в моей голове утром:

- Просыпайся.

- Нет.

- Вставай!

- Нет.

- Ты так всю жизнь проспишь!

- Офигенно...

Летит молодой человек в самолете. Рядом сидит симпатичная девушка. Парень скромный, не знает, как подступиться. Наконец, поборов стеснительность, он спрашивает:

- Вы тоже летите этим самолетом?

Сегодня была на рынке! Узнала, что у нас есть три размера одежды: "на вас", "не на вас" и "надо мерить"!