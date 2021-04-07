Разнообразьте этот замечательный вечер веселыми анекдотами

— Алло, здравствуйте. Я увидела объявление, что вам нужен секретарь-референт.

— Да, место еще свободно.

— Что написать в резюме? Специальность, знание языков, владение компьютером…

— Ничего не надо. Пришлите свою фотографию в купальнике, а все остальное мы по ней определим.

Электромобили выводят автопутешествия на принципиально новый уровень: если на обычной машине вы путешествуете от достопримечательности к достопримечательности, то на электромобиле вы путешествуете от зарядки к зарядке.

Жена: – Что там громыхнуло на кухне? Муж: – У меня было прозрение, я видел будущее! Жена: – И что там в будущем? Муж: – Мы покупаем новую сахарницу.

С корпоратива Олегу удалось утащить домой литр водки,2 килограмма закуски и 52 килограмма менеджера по продажам Вики.

Муж стоит на напольных весах и втягивает живот. Жена: – Вася, втягивать живот на весах бесполезно! – Но я, Мань, хочу на цифры посмотреть.