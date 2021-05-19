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Среда, 19.05.2021
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Немного веселья никогда не помешает: новая порция шуток на вечер

Немного веселья никогда не помешает: новая порция шуток на вечер
Обновлено 17:04 Сегодня Телеграф

Довольно интересно, что люди воспринимают Джорджа Оруэлла как пророка, который в своих работах довольно точно нарисовал картину будущего. Но почему-то никому в голову не приходит мысль, что нынешние правители просто используют его произведения как план действий.

Мою жену Геей зовут. Ну, обычное такое древнегреческое имя… И все бы ничего, но когда я говорю, что женат на Гее, у многих возникает ряд вопросов.

Если в конце недели из всех утюгов начинают говорить о патриотизме, значит в понедельник будет повышение цен.

-Блииин….ты увидел мою фотографию((

-Да не беспокойся, я почти так тебя себе и представлял….

-Да? И что же совпало?

-Количество глаз…..

Разнообразьте этот день веселыми анекдотами

Один коллега спрашивает другого:

– Тяжело работать, когда шефа нет?

– Очень тяжело. Даже курить не хожу, боюсь что домой уйду.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 608

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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