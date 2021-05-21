Отличное настроение на весь день: веселые утренние анекдоты

Купил дуршлаг. Фраза, написанная в правилах по эксплуатации, погрузила меня в глубокие размышления: без воды на огонь не ставить!

Читаю на пачке сигарет: "Курение ведет к медленной и болезненной смерти". Ну да, а все остальные умрут быстро и весело.

Как мало надо для счастья, жена убежала за покупками, теща с ребенком гулять, шеф в отъезде. Будний день, среда, я лежу на диване, а вокруг тишина.

Крепостное право — это гарантированные рабочие места и уверенность в завтрашнем дне.

В последнее время совсем не слышно анекдотов про Вовочку в школе. Ну, наконец-то, доучился пацан.