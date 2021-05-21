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Пятница, 21.05.2021
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Смех повышает иммунитет: свежие анекдоты на вечер

Смех повышает иммунитет: свежие анекдоты на вечер
Обновлено 17:04 Сегодня Телеграф

Пьяного мужика ночью останавливает полицейский и спрашивает:

- Куда идете?

- Иду на лекцию о вреде алкоголизма!

- Кто же тебе ее ночью читать будет?

- Теща и жена!

Вовочка с мамой едет в автобусе и ест апельсин. Поев, громко спрашивает у мамы:

- Мамочка, а апельсиновые шкурки выбрасывать или ты их, как всегда, в самогонку класть будешь?

- А чего это у тебя сегодня фингал под глазом?

- Да вчера подрался из-за девушки!

- А с кем подрался?

- С женой!

Лекция, профессор говорит:

- Я не могу поверить в то, чего не видел собственными глазами!

Голос из аудитории:

- А свой мозг Вы своими глазами видели?!

Настроение не покинет вас: прикольные анекдоты на день

Ребенок - маме, с обидой:

- Ты меня родила, чтобы любить? Или чтобы я тебе убирать игрушки помогал?!

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 445

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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