Смех повышает иммунитет: свежие анекдоты на вечер

Пьяного мужика ночью останавливает полицейский и спрашивает:

- Куда идете?

- Иду на лекцию о вреде алкоголизма!

- Кто же тебе ее ночью читать будет?

- Теща и жена!

Вовочка с мамой едет в автобусе и ест апельсин. Поев, громко спрашивает у мамы:

- Мамочка, а апельсиновые шкурки выбрасывать или ты их, как всегда, в самогонку класть будешь?

- А чего это у тебя сегодня фингал под глазом?

- Да вчера подрался из-за девушки!

- А с кем подрался?

- С женой!

Лекция, профессор говорит:

- Я не могу поверить в то, чего не видел собственными глазами!

Голос из аудитории:

- А свой мозг Вы своими глазами видели?!

Ребенок - маме, с обидой:

- Ты меня родила, чтобы любить? Или чтобы я тебе убирать игрушки помогал?!