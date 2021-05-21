Смех повышает иммунитет: свежие анекдоты на вечер

Пьяного мужика ночью останавливает полицейский и спрашивает:
- Куда идете?
- Иду на лекцию о вреде алкоголизма!
- Кто же тебе ее ночью читать будет?
- Теща и жена!
Вовочка с мамой едет в автобусе и ест апельсин. Поев, громко спрашивает у мамы:
- Мамочка, а апельсиновые шкурки выбрасывать или ты их, как всегда, в самогонку класть будешь?
- А чего это у тебя сегодня фингал под глазом?
- Да вчера подрался из-за девушки!
- А с кем подрался?
- С женой!
Лекция, профессор говорит:
- Я не могу поверить в то, чего не видел собственными глазами!
Голос из аудитории:
- А свой мозг Вы своими глазами видели?!
Ребенок - маме, с обидой:
- Ты меня родила, чтобы любить? Или чтобы я тебе убирать игрушки помогал?!