Веселое настроение - это легко: прикольные пятничные анекдоты

– Дети, прошлый раз я просила вас написать сочинение про профессии ваших родителей. Вовочка, ты написал, что твой папа – бизнесмен, но ведь он – полицейский?

– Полиция – это тоже бизнес, Мария Семеновна.

– А какой у вас номер телефона? – Такой же как и у вас, только цифры другие.

Берегите работающих. Если они вымрут, останутся только проверяющие и контролирующие.

Неграмотный эскимос спросил у местного священника-миссионера: – Если бы я вообще ничего не знал ни о грехе, ни о боге, попал бы я в ад? – Нет, – ответил священник. – Тогда зачем вы мне это рассказали?

Гениальная мысль с блога препода по социологии: "Если ваш муж ушёл к другой, значит её муж ушёл к третьей и т. д. Ждите — скоро чей-нибудь муж придёт к вам. Должны же они куда-то деваться!"